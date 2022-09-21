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Petrol araması yapılan ilçede ilginç olay! Yolu kapattılar

2022-09-21 13:26:49
Petrol araması yapılan ilçede ilginç olay! Yolu kapattılar

Son dönemde petrol aramalarının yapıldığı ilçe olarak gündeme gelen Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

#1
Foto - Petrol araması yapılan ilçede ilginç olay! Yolu kapattılar

İmamoğlu'nun Koyunevi Mahallesi'nde yüzlerce dönüm tarla sahibi ve ev sahibi yıllardır kullandıkları yola, tapu sahibi tarafından kapı konularak kapatılması sonrası evlerine ve tarlalarına gidecek yol bulamadı.

#2
Foto - Petrol araması yapılan ilçede ilginç olay! Yolu kapattılar

Mahalle sakinleri arazilerine ve evlerine giden yolda bulunan yaklaşık 15 zeytin ağacının taşınarak vatandaşın yolunun belediye tarafından kamu yararı gözetilerek açılması gerektiğini savundu.

#3
Foto - Petrol araması yapılan ilçede ilginç olay! Yolu kapattılar

Mahalle sakinlerinden Osman Korumaz (82) kapı nedeniyle eşini kızının yanına yollamak zorunda kaldığını söyleyerek, “Benim orada evim var. Hanımım hasta 80 yaşında. Benim burada çiftliğim var gidemiyorum. Yol açılsın. Bu yolun ilerisinde tarihi köprü var. Zeytin ağaçları devletin yolunun içinde. Zeytinler kesilebilir ya da başka yere dikilebilir. Yolu kapattığı yere taşısın zeytinlerini ben evime geçemiyorum” diye konuştu.

#4
Foto - Petrol araması yapılan ilçede ilginç olay! Yolu kapattılar

Koyunevi Mahalle Muhtar Vekili Ahmet Yüce, Tapu Kadastroda yol olarak geçen alanda işaretleme yapıldığı belirterek, “Bu yol eskiden beri kullanılıyordu. Burada yaklaşık ekim yapılan binlerce dönüm arazi var. Kapıdan sonra yaklaşık 5 hane var. Burada sorun 2 ay önce başladı. Başka bir tarla sahibi kendi arazisinden izin verdiği bir yol vardı, onu kapattı. O yolu bu kapıyı yapan tarla sahibi Ahmet Turgut kullanıyordu. Geldi, kendi tarlasını ölçtürdü ve bu yol Ahmet Turgut’un tapulu arazisi içinde kaldı. O da tapulu arazisi içinde kalan yolu kapattı. Tapu Kadastro'nun geçtiği yolda zeytin ağaçları var. Ona da zeytin bahçesi olduğu için yaptığımız müracaatlarda cevap alamıyoruz. Yolun bir an önce açılmasını istiyoruz. Zeytin ağaçları devletin arazisinde, yolda kalıyor sökülüp yolun sahibi bahçesine alabilir” dedi.

#5
Foto - Petrol araması yapılan ilçede ilginç olay! Yolu kapattılar

Hüseyin Zorlu ise burada 200 dönüm arazide çiftçilik yaptığını belirterek, "Burada yaklaşık 10 bin 15 bin dönüm araziden bahsediyoruz. Bu yol çiftlik sahibine ait. Bu yol Ahmet Bey’in tapulu arazisinde kalıyor ama hemen yanında bulunan zeytinliklerin içinden Tapu Kadastronun yolu geçiyor. Zeytin ağaçlarının kamu yararı düşünülerek taşınmasını istiyoruz. Burada insanlar tarlasına ve evine ulaşamıyor. Başka yol da yok. Tapulu arazinde kaldı yol. Zeytin ağaçları kepçe ile taşınabilir 15 zeytin ağacı yol içinde kalıyor ve yüzlerce dönüm arazi ekilip biçilemeyecek. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz. Burası kapı ile Suriye-Türkiye sınır kapısı gibi oldu" dedi.

#6
Foto - Petrol araması yapılan ilçede ilginç olay! Yolu kapattılar

Yol nedeniyle tarlasına ulaşımı kapanan Murat Kılıçlı ise, "Şu an mağdur olduk. Üretim yok. Devletimiz 1 karış ekilmedik arazi bırakmayın diyor biz yolu geçemiyoruz. Başka yol da yol yok. Zeytinler kesilmesin taşınsın" diye konuştu.

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