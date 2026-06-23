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Bahçesine İHA düştü! Alev alev yandı

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Bahçesine İHA düştü! Alev alev yandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, kime ve hangi şer odağına ait olduğu henüz belirlenemeyen dev bir insansız hava aracı (İHA), bir vatandaşın evinin hemen dibindeki fındık bahçesine çakıldı.

#1
Foto - Bahçesine İHA düştü! Alev alev yandı

Evin sadece 10 metre yakınına büyük bir gürültüyle düşen ve adeta bir bombayı andıran gizemli İHA, çarpmanın etkisiyle anında alev alarak demir yığınına döndü.

#2
Foto - Bahçesine İHA düştü! Alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde ikamet eden Musa Zilan’a ait evin arkasında bulunan fındık bahçesine İHA düştü. Büyük bir gürültü ile düşen ve yaklaşık 200 kilogramdan daha ağır olduğu tahmin edilen İHA, ardından alev aldı. Evin bahçesine düşen İHA’nın parçaları etrafa saçıldı.

#3
Foto - Bahçesine İHA düştü! Alev alev yandı

Gürültü üzerine evden çıkan Musa Zilan, bahçesine düşen hava aracını görünce şaşırdı. Olayın ardından Zilan, ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, İHA’nın düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, evin bahçesine düşen İHA’nın menşei ve kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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