Bahçesine İHA düştü! Alev alev yandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, kime ve hangi şer odağına ait olduğu henüz belirlenemeyen dev bir insansız hava aracı (İHA), bir vatandaşın evinin hemen dibindeki fındık bahçesine çakıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, kime ve hangi şer odağına ait olduğu henüz belirlenemeyen dev bir insansız hava aracı (İHA), bir vatandaşın evinin hemen dibindeki fındık bahçesine çakıldı.
Evin sadece 10 metre yakınına büyük bir gürültüyle düşen ve adeta bir bombayı andıran gizemli İHA, çarpmanın etkisiyle anında alev alarak demir yığınına döndü.
Edinilen bilgilere göre, Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde ikamet eden Musa Zilan’a ait evin arkasında bulunan fındık bahçesine İHA düştü. Büyük bir gürültü ile düşen ve yaklaşık 200 kilogramdan daha ağır olduğu tahmin edilen İHA, ardından alev aldı. Evin bahçesine düşen İHA’nın parçaları etrafa saçıldı.
Gürültü üzerine evden çıkan Musa Zilan, bahçesine düşen hava aracını görünce şaşırdı. Olayın ardından Zilan, ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, İHA’nın düştüğü alanda incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri, evin bahçesine düşen İHA’nın menşei ve kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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