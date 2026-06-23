ASELSAN'ı ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Türkiye ile daha güçlü ittifaka hazırız

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nawrocki, "Türkiye ve Polonya’nın savunma sanayisi sektörleri arasındaki işbirliği vazgeçilmezdir. İşbirliği, Türkiye ve Polonya için çok önemlidir. On yıllardır stratejik ortaklar olarak birbirimize bağlıyız. Türkiye ile 2025 yılında imzaladığımız sözleşme sonrasında daha güçlü bir ittifak kurmaya hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteği ile kurulmuş ASELSAN köklü bir şirkettir. Sizinle her zaman görüşmeye hazırız. Deneyimlerimizi paylaşmalıyız." ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN’ın Polonya’da gerçekleştirdiği çalışmaları ve yerel işbirliklerini takdir ettiklerini belirtti.