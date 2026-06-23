ASELSAN'ı ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki: Türkiye ile daha güçlü ittifaka hazırız
Yerli ve milli imkanlarla Türkiye'nin gurur projelerine imza atan ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Ankara ziyareti kapsamında ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü’nü ziyaret etti. Ziyarette Nawrocki'ye, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti. Heyet, ASELSAN’ın başta elektronik harp olmak üzere radar, hava savunma, haberleşme ve elektro-optik alanlarında geliştirdiği milli teknolojiler hakkında kapsamlı bilgi aldı.