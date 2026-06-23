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CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

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CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

Koltuk kavgasının yaşandığı CHP'de rüşvet ve yolsuzluk kepazelikleri de bitmek bilmiyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri ortaya çıktı. Akpolat'ın Heybeliada'da İsveç merkezli bir oyun firmasının CEO'su Müge Bouillon'a ait lüks bir malikaneye iskan ve otel ruhsatı verilmesi için Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'la yaptığı konuşma deşifre oldu. Yılmaz, "Başkanım, 150 bin Euro'dan aşağı inmememiz lazım" derken, Akpolat ise, "Gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin Euro'nun altına inmeyelim" dediği ortaya çıktı.

#1
Foto - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

İstanbul merkezli 4 ilde toplam 90 adrese eş zamanlı operasyonda CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın aralarında olduğu 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen aralarında Akpolat ve yardımcılarının da olduğu 35 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

#2
Foto - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

CHP'li Adalar Belediyesi'ndeki üst düzey yönetim hakkında hazırlanan yolsuzluk dosyası, belediyenin nasıl bir "rüşvet ofisi" gibi çalıştığını gözler önüne serdi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve yardımcılarının başrolde olduğu skandallar zincirinde, kaçak inşaatlara göz yumulmasından ruhsat pazarlıklarına kadar her işlemin bir "tarifesi" olduğu saptandı.

#3
Foto - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

"SÜREKLİ VE KAZANÇ GETİRİCİ BİR ÇARK" - Soruşturma dosyasına göre belediye yönetimi, usulsüz inşaatlara önce zabıta göndererek mühürleme ve yüksek imar cezalarıyla mülk sahiplerini korkuttu. Ardından devreye giren aracılar ve belediye başkan yardımcıları, bu sorunların "çözümü" için devreye girerek rüşvet pazarlığını başlatıyor.

#4
Foto - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

Soruşturma dosyasıyla, Adalar Belediyesi'ndeki bu yapının rüşveti "sürekli ve kazanç getirici bir çark" haline getirdiği ve kamu imkanlarını şahsi menfaatler için kullandığı saptandı.

#5
Foto - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

ORMAN İÇİNDEKİ MALİKANE İSVEÇLİ OYUN FİRMASININ CEO'SUNA AİT - Heybeliada'da orman içindeki Fransa'da yaşayan Müge Bouillon'a ait lüks bir malikaneye iskan ve otel ruhsatı verilmesi için dönen pazarlıklar, belediye yönetiminin döviz üzerinden çalıştığını gösteriyor. İsveç merkezli Embracer Group isimli oyun şirketinin CEO'su olan Bouillon'a ait bu arazinin iş takibini İrfan ile Levent Durmuşoğlu'nun yaptığı saptandı.

#6
Foto - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

"100 BİN EURO'NUN ALTINA İNMEYELİM BAŞKANIM" - Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, 21 Ocak 2026'da Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'a buranın iskan ruhsatı aşamasına geldiğini ve önceki dönemde 60-70 bin Euro "indirildiğini" hatırlatarak," Başkanım, 150 bin Euro'dan aşağı inmememiz lazım" dediği saptandı.

#7
Foto - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

Başkan Akpolat'ın ise, "Gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin Euro'nun altına inmeyelim. Çok uğraştık orası için" dediği belirlendi. İşin devamında Levent Durmuşoğlu'nun iskan için 500 bin lira (yaklaşık 10 bin euro) teklif etmesi üzerinme ise Hüseyin Yılmaz'ın "Dalga mı geçiyorsun" diyerek rakamı küçümsediği ortaya çıktı.

#8
Foto - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

160 BİN EURO TALEP ETTİLER - 10 Şubat 2026'da başkan ve yardımcısının olduğu makam odasında iş takipçisi Levent Durmuşoğlu'nun yaptığı görüşme de kayıtlara geçti. Bu görüşmede, Akpolat ve Yılmaz'ın 160 bin Euro* (yaklaşık 8-9 milyon TL) talep ettiği, Durmuşoğlu'nun ise arazinin sahibi Müge Bouillon'un maddi sıkıntıda olduğunu belirterek bu rakama itiraz ettiği görüldü. Pazarlıklar sırasında, mülk sahibi temsilcilerinin önceki dönemde belediye başkan yardımcısı Engin Çelik'e ruhsat için 80 bin euro ödedikleri de hem belediye yetkilileri hem de rüşveti verenler tarafından teyit edildi.

#9
Foto - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

Bu görüşmede, Akpolat ve Yılmaz'ın 160 bin Euro* (yaklaşık 8-9 milyon TL) talep ettiği, Durmuşoğlu'nun ise arazinin sahibi Müge Bouillon'un maddi sıkıntıda olduğunu belirterek bu rakama itiraz ettiği görüldü. Pazarlıklar sırasında, mülk sahibi temsilcilerinin önceki dönemde belediye başkan yardımcısı Engin Çelik'e ruhsat için 80 bin euro ödedikleri de hem belediye yetkilileri hem de rüşveti verenler tarafından teyit edildi.

#10
Foto - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

"BENDEN 150 BİN EURO ALMAK İÇİN BU TARAFI MÜHÜRLÜYORLAR" - İrfan Durmuşoğlu'nun talep edilen 150 bin Euro'yu ödememesi üzerine, belediye yönetiminin bu şahsın takibindeki diğer inşaat işlerine baskı kurduğu ortaya çıktı. Durmuşoğlu, parayı vermediği için Pazar Sokağı, Burhan Sokak ve Şehit Ümit Ortaç Sokak üzerindeki diğer projelerinin mühürlendiğini ifade etti. Tapelerde, İrfan Durmuşoğlu'nun, belediye yönetimini kastederek "Benden 150 bin Dolar almak için bu tarafı mühürlüyorlar"* dediği ve durumu "i...lik" ve "o....luk" olarak nitelediği saptandı. Yolsuzluk ağını deşifre eden en önemli unsur, belediyenin Destek Hizmetleri Müdürü ve aynı zamanda Güvenlik Daire Amiri olan Kasım Turan'ın savcılığa verdiği ifade oldu. Turan, belediye içinde bir "rüşvet çarkı" kurulduğunu fark ettikten sonra, belediye binasındaki kamera görüntülerini ve para trafiklerini kanıtlamak amacıyla güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu hard diskleri yanına aldı. Turan, 24 Mart 2026'da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vererek bu kayıtları teslim edebileceğini belirtirken, bunun üzerine 25 Mart 2026'da emniyet birimleri tarafından 2 adet hard disk muhafaza altına alınmış ve İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 26 Mart 2026 tarihli kararıyla bu disklere resmen el konuldu.

#11
Foto - CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim

TEKNİK TAKİPLE DELİLLENDİRİLDİ - El konulan hard diskler incelendiğinde, rüşvet verdiği iddia edilen şahısların ellerinde para olduğu değerlendirilen paket veya torbalarla belediye binasına giriş yaptıkları anlar görüntülendi. Süreç, belediyedeki bir yöneticinin durumu fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını savcılığa teslim etmesi ve savcılığın yürüttüğü yasal teknik takip çalışmaları sonucunda şekillendi. Kaynak: Sabah.com.tr

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