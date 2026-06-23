CHP'li Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri gün yüzüne çıktı: 100 bin Euro'nun altına inmeyelim
Koltuk kavgasının yaşandığı CHP'de rüşvet ve yolsuzluk kepazelikleri de bitmek bilmiyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet tapeleri ortaya çıktı. Akpolat'ın Heybeliada'da İsveç merkezli bir oyun firmasının CEO'su Müge Bouillon'a ait lüks bir malikaneye iskan ve otel ruhsatı verilmesi için Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'la yaptığı konuşma deşifre oldu. Yılmaz, "Başkanım, 150 bin Euro'dan aşağı inmememiz lazım" derken, Akpolat ise, "Gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin Euro'nun altına inmeyelim" dediği ortaya çıktı.