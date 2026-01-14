  • İSTANBUL
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Petfluencer dünyası dev bir pazara dönüştü! Tuhaf tuhaf işler: Olasılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petfluencer dünyası dev bir pazara dönüştü! Tuhaf tuhaf işler: Olasılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar

Geleneksel fenomenlerin pırıltılı dünyası çatırdarken, son dönemde sahneye dört ayaklı yeni bir ordu çıkıyor. Forbes göre “güven” unsurunun zaten en baştan kurulmuş olması. Çok çarpıcı açıklamalar...

#1
Foto - Petfluencer dünyası dev bir pazara dönüştü! Tuhaf tuhaf işler: Olasılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar

Geleneksel fenomenlerin pırıltılı dünyası çatırdarken, sahneye dört ayaklı yeni bir ordu çıkıyor. 2025’te 33 milyar dolarlık dev bir pazara dönüşen influencer ekosisteminde artık söz sırası ne pozu ne de samimiyeti yapay olan “petfluencer”larda.

#2
Foto - Petfluencer dünyası dev bir pazara dönüştü! Tuhaf tuhaf işler: Olasılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar

Forbes (2024) analizlerine göre, petfluencer’ların kendi markalarını yaratma eğilimi, geleneksel e-ticaret modellerine göre yüzde 22 daha hızlı bir büyüme sergiliyor. Bunun sebebi, “güven” unsurunun zaten en baştan kurulmuş olması.

#3
Foto - Petfluencer dünyası dev bir pazara dönüştü! Tuhaf tuhaf işler: Olasılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar

Petfluencer’ların bu denli başarılı olmasının kökeninde, psikolojide “Antropomorfizm” olarak adlandırılan, insani özellikleri hayvanlara yükleme eğilimi yatıyor. Journal of Advertising Research (2025) tarafından yayımlanan The Petfluencer Effects, petfluencer’ların izleyiciler nezdinde geleneksel fenomenlerden çok daha “samimi” algılandığını doğruluyor. İnsan fenomenler çoğu zaman kıskançlık veya yetersizlik hissi uyandırırken, dört ayaklı dostlarımız bu negatif duyguları elimine ederek doğrudan beynimizdeki ödül mekanizmasını tetikliyor. Bu bilimsel “sevimlilik kalkanı”, markaların en zor beğenen Z kuşağı tüketicilerine bile yüzde 43,5 daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Marketing Scoop (2023) verilerine göre, hayvan odaklı sosyal medya hesapları, insan meslektaşlarına kıyasla tam üç kat daha yüksek etkileşim oranına sahip. Bir petfluencer’ın paylaştığı içerik, izleyicide “satış baskısı” yerine “bir dost tavsiyesi” hissi uyandırıyor. Örneğin, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve yaklaşık 100 milyon dolarlık bir servete hükmeden Nala the Cat, sadece bir kedi değil; içinde mama markalarından yaşam tarzı ürünlerine kadar dev bir ekosistemi barındıran ticari bir oluşum.

#4
Foto - Petfluencer dünyası dev bir pazara dönüştü! Tuhaf tuhaf işler: Olasılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar

Tarihin ilk influencer köpeği: Nipper Aslında markaların “pati gücüyle” tanışması yeni değil. 19’uncu yüzyılın sonunda, gramofondan gelen sahibinin sesini merakla dinleyen Nipper isimli teriyer kırması köpek, tarihin ilk gerçek petfluencer’ıydı. HMV (His Master’s Voice) markasının ikonu haline gelen Nipper, o dönemde gramofon satışlarını katlayarak bir hayvanın bir markayı nasıl küresel bir sembol haline getirebileceğini kanıtlamıştı. Bugün Nipper’ın yerini alan Jiffpom veya Doug the Pug gibi isimler, 10 milyonu aşan takipçileriyle aynı sürdürülebilir sadakati telefonlarımıza taşıyor. Pazarın büyüklüğü, beraberinde “seçici üretim” baskısını da getiriyor. Sosyal medyada daha çok “beğeni” alan, basık burunlu veya iri gözlü türlerin (Pug veya Scottish Fold gibi) popülaritesinin artması, bu hayvanların hayat boyu çekeceği genetik sağlık sorunlarının (solunum güçlüğü, eklem ağrıları vs.) göz ardı edilmesine yol açıyor. Küresel sahnede petfluencer’lar kendi markalarını kuran ikonlara dönüşürken, Türkiye’de bu ekosistem çok daha farklı olarak marka elçiliği modeliyle ilerliyor. Türkiye’deki yüksek üretim maliyetleri ve katı regülasyonlar, yerli pati fenomenlerini riskli üretim süreçlerine girmek yerine, güvenilirliği kanıtlanmış dev markalarla stratejik ve uzun soluklu ortaklıklar kurmaya itiyor. Sonuç olarak; bizde henüz yüz milyon dolarlık bir “kedi CEO” imparatorluğu doğmamış olsa da, milyonlarca pet ebeveyninin satın alma kararını tek bir pati hareketiyle yönlendiren, markalar için ekonomik riski düşük fakat sadakati yüksek devasa bir “güven ekonomisi” hüküm sürüyor gibi… (mediacat)

