  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gül Eryılmaz: Beyin hatalardan ders almıyor! Başında bu neden geliyor ortaya çıktı... Tavsiyesi bakın ne ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor İstanbul İtfaiyesi yangınlara neden gecikiyor? O isim uyardı: Ocak ve şubat'a kadar bölgeye sert kış geliyor! Türkiye'ye dikkat edin uyarısı, adı geçen iller ise böyle Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı Yok artık diyeceksiniz! Kumar bağımlılığı riski çıktı! Yeşilay'dan kritik veri verildi, artıyor... Beklenmedik çağrı! 'İsmet Paşa olmasaydı adın şöyle olurdu böyle olurdu diyenlerin bugün çocuklarının adlarına bakın' Petfluencer dünyası dev bir pazara dönüştü! Tuhaf tuhaf işler: Olasılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı

İBB'nin yolsuzluktan tutuklu eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “İBB 2026'ya sıfır borçla giriyor” dediği büyükşehrin borcu belli oldu.

1
#1
Foto - Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı

Akşam'da yer alan habere göre, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, köşesinde yolsuzluk davasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Silivri Cezaevi'nde yaptığı görüşmeyi yazdı. İmamoğlu, görüşmede İmamoğlu'na rakamlar vererek, İBB'nin 2025-2026 bütçesinin kârlı ve borçsuz olduğunu iddia etti, İstanbul'a verilen hizmetleri aktardı. İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar ise bütçe ve mali verilerin bu iddiaları doğrulamadığını açıkladı.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı

AK Partili Kaynar, İmamoğlu'nun bütçe iddialarına ilişkin, "İmamoğlu, Şubat 2026 itibarıyla devlete olan tüm borçların (SGK primleri, vergiler dahil) tamamen ödendiğini iddia etmiş. İşin gerçeği şu: Devlete olan vergi borçları ve SGK'ya olan prim borçları için son zamanlarda çok sayıda taşınmazı takas yoluyla Hazine'ye ve SGK'ya devir kararı aldılar. Nakit ödeme değil, taşınmaz devri suretiyle mahsuplaşma yapıyorlar. Bunu borç ödemesi gibi aktarıyorlar" dedi.

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı

2020'de 4 metro hattı için alınan 580 milyon dolarlık Eurobond borcunun 9 Mart 2025'te tamamının ödendiği iddiasına cevap veren Kaynar, "İşin aslı şu: Törenle borç aldılar, borcun vadesi geldi, ödemek zorundaydılar ve ödediler. Zaten kendi yaptıkları borcu kendileri ödedi. Sadece 580 milyon dolarlık tahvil borcunu ödeyince tüm borcu ödemiş olmuyorlar. Bunu öderken öbür taraftan diğer borçlar yükseldi" diye konuştu.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı

"İBB 2026'ya sıfır borçla giriyor" cümlesinin tamamen yanlış olduğunu aktaran Kaynar, "Sayıştay'a ve denetim komisyonuna sundukları bilançoda, Meclis'e sundukları kesin hesaptaki resmi verilere göre, 2024 sonu borç durumu; İBB'nin borcu 215 milyar TL, İSKİ'nin 25 milyar TL, İETT'nin borcu ise 24.5 milyar TL. Şirketler hariç sadece bu üç kurumun borcu 265 milyar TL'yi bulmuş durumda. Şirketlerin bilançolarını Meclis'e ve denetim komisyonuna vermiyorlar. Bazı şirketleri Sayıştay denetledi. Oradan elde edilen verilere göre bakıldığında, şirketler dahil edildiğinde toplam borç 350 milyar TL civarında" bilgisini verdi.

#5
Foto - Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı

İBB'nin SGK'ya yaklaşık 4 milyar TL borcu olduğunu aktaran Kaynar, "İBB bu borç karşılığında 23 taşınmaz teklif edildi. Bu taşınmazların değeri 2 milyar 138 milyon 269 bin TL olarak gösterildi. Ancak uzmanlar fiyatların piyasa değerlerinden çok yüksek gösterildiğini belirledi" dedi.

#6
Foto - Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı

Merkezi yönetimin İBB'ye planlanandan daha fazla para gönderdiğini kaydeden Kaynar, şunları kaydetti: "İBB bugüne kadar 1 trilyon TL'den fazla bütçe kullandı. 2026'da 3 büyük metro hattının hizmete alınması iddiası; tamamı AK Parti döneminde planlanan, projesi yapılan metrolar. Hiçbirini planlanan dönemde bitiremediler. Mart 2025'ten bu yana 16 yeni kreş açtıklarını söylüyorlar. Bağışlarla yapılan kreşlerde uyumsuzluk var. İBB yurtlarının sayısının 16'ya çıkarıldığı iddiasının aslı ise; bu yurtların 12'si daha önceki dönemlerde yapılan yerlerdi. STK'lardan aldılar, tabelasını değiştirip İBB olarak işletiyorlar."

#7
Foto - Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP'nin emekli aylığı için Meclis'te başlattığı eylemi eleştirdi. Bakan Işıkhan, "Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ya en fazla borcu olan kurumlar, CHP'li belediyelerdir. Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis'te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun" dedi.

#8
Foto - Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı

İstanbul Valisi Davut Gül, Başkan Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Melen Projesi sayesinde megakentte su krizinin olmadığını söyledi. Gazetecilerle buluşan Vali Gül'e, Ankara'da yaşanan su sorununun İstanbul'da da yaşanıp yaşanmayacağı soruldu. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığı belirten Gül, "İstanbul'da şu an itibarıyla bir su krizi yok. Ama bu İstanbul'a yağmur yağdı ya da İstanbul'da akarsular çok olduğu için değil. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun belediye başkanlığı döneminde Melen'den su getirildi. İstanbul'a biliyorsunuz 150-200 kilometreden sular geliyor. Dolayısıyla da normal şartlarda vanaları kapatsak İstanbul'da muhtemelen bir ay sonra suyumuz kalmayacak. O açıdan biz suyu verimli kullanmak durumundayız" açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Almanya'da emeklilerin "krallar gibi" yaşadığı ve 2000-3000 Euro maaş aldığı iddiaları, Gazeteci Fatih Yılmaz tarafından mercek altına alınd..
Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu
Yaşam

Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu

Sivas’ın Pınarca köyünde rüzgarın şiddeti camide hasara sebep oldu. Minarenin külahı yerinden koparak savrulurken, olayda yaralanan olmadı...
Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı
Gündem

Fırat’ın batısında şiddetli çatışmalar yaşanıyor: SDG ile savaş başladı

Suriye ordusunun PKK/SDG işgalinden kurtardığı Halep'in doğu kırsalında, Suriye ordusu ile SDG arasında şiddetli çatışmalar ve karşılıklı b..
'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti
Gündem

'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ile birlikte uyuşturucudan gözaltına alınan Emel Müftüoğlu'nun ifadelerine ulaşıldı...
Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp
Dünya

Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp

Suriye, Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın röportajını yayımlamayan Irak merkezli televizyona tepki gösterdi.

Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok!
Gündem

Türkiye devreye girdi: İslam coğrafyasında Haçlı oyununa geçit yok!

İran’da ekonomik sıkıntıları bahane ederek sokakları kan gölüne çeviren fitne ateşine karşı Türkiye harekete geçti. ABD Başkanı TRUMP’ın açı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23