Ekrem İmamoğlu 'borç sıfır' demişti! İBB'nin Türkiye'yi ayağa kaldıracak borcu ortaya çıktı

İstanbul Valisi Davut Gül, Başkan Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Melen Projesi sayesinde megakentte su krizinin olmadığını söyledi. Gazetecilerle buluşan Vali Gül'e, Ankara'da yaşanan su sorununun İstanbul'da da yaşanıp yaşanmayacağı soruldu. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığı belirten Gül, "İstanbul'da şu an itibarıyla bir su krizi yok. Ama bu İstanbul'a yağmur yağdı ya da İstanbul'da akarsular çok olduğu için değil. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun belediye başkanlığı döneminde Melen'den su getirildi. İstanbul'a biliyorsunuz 150-200 kilometreden sular geliyor. Dolayısıyla da normal şartlarda vanaları kapatsak İstanbul'da muhtemelen bir ay sonra suyumuz kalmayacak. O açıdan biz suyu verimli kullanmak durumundayız" açıklamasında bulundu.