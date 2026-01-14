ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nde olduğu gibi KAI tarafından üretilen FA-50 ile birlikte geliştirilecek olması nedeniyle KF-21, Malezya için mantıklı bir seçenek olabilir. Onaylanırsa, Malezya ve KAI arasındaki görüşmeler zamanlama, konfigürasyon ve entegrasyon üzerine odaklanmalıdır. KAI, hava-hava görevlerine odaklanan ilk 40 adet KF-21 Blok 1 uçağını 2026 yılında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi planlıyor. İhracat için uygunluk, yurt içi teslimatları takip edecek. Mevcut bilgiler, Malezya için hangi blok varyantının uygun olacağını netleştirmemiştir; beklentiler Blok 2 ile Blok 3 arasında değişmektedir. Blok 3, dahili silah bölmesi, daha gelişmiş sensör füzyonu ve geliştirilmiş düşük görünürlük özellikleri de dahil olmak üzere beşinci nesil standartlarına daha yakın özelliklerle ilişkilendirilmektedir. Teslimat programları, nihai yetenek seviyesi ve maliyet henüz tanımlanmamıştır.