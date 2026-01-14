  • İSTANBUL
ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor

ABD tıpkı Türkiye gibi birçok ülkeye ürün tedariki konusunda zorluk çıkarmayı sürdürüyor. Beyaz Saray'ın baskısından ve verdiği sözlere riayet etmemesinden sıkılan bir ülke resti çekti, KF-21'leri satın almaya karar verdi.

Foto - ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor

Star'da yer alan habere göre, Askeri gerilimlerle birlikte dünyada savaş uçaklarına olan talep her geçen gün artıyor. Bu kapsamda Güney Kore, yerli imkanlarla geliştirdiği KF-21 savaş uçağının planlanan tüm uçuş testlerini başarıyla tamamladığını duyurmasının ardından dünyanın ilgisi bu jetlere yöneldi.

Foto - ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor

Bu kapsamda Malezya'nın, Kuveyt'ten ek F/A-18 Hornet alımındaki gecikmelerin gelecekteki askeri güç seviyeleri konusunda endişeleri artırırken, söz konusu ülkenin KAI ile KF-21 Boramae savaş uçaklarının olası alımı konusunda ön görüşmelere başladığı bildirildi.

Foto - ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor

KF-21, Çok Amaçlı Savaş Uçağı (MRCA) programı kapsamında sırasıyla 2035 ve 2040 yıllarında hizmetten çıkarılması planlanan F/A-18D Hornet ve Sukhoi Su-30MKM filolarının yerini alabilir. Aynı zamanda Malezya, filosunu güçlendirmek için Kuveyt'ten fazla F/A-18 C/D uçağı talep etti, ancak kesin bir transfer takviminin olmaması gelecekte potansiyel bir yetenek açığı yarattı.

Foto - ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor

Malezya'nın mevcut hava kuvvetleri sayısal olarak sınırlı olup, emekliliklerine yaklaşan savaş uçaklarının hakimiyetindedir ve bu durum tüm kısa ve uzun vadeli planlama kararlarını şekillendirmektedir. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri, 2007-2009 yılları arasında teslim edilen 18 Rus Sukhoi Su-30MKM savaş uçağı ve Ağustos 2025'te bir kuş çarpması sonucu bir uçağın kaybedilmesinin ardından 1997'de teslim edilen yedi Amerikan F/A-18D Hornet uçağı işletmektedir. Bunlara, kendileri de yıpranma ve yaşlanmadan etkilenen 12 İngiliz Hawk 208 hafif savaş uçağı destek vermektedir.

Foto - ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor

Bu envanter, temel hava savunma ve saldırı işlevlerini sağlamakta ancak kullanılabilirlik veya ani kapasite açısından çok az derinlik sunmaktadır. Durumu istikrara kavuşturmak için Malezya, 2023 yılında Güney Kore ile 18 FA-50M hafif savaş uçağı için 920 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Altı adet FA-50M uçağının 2026 yılının sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor, kalan 12 uçak ise 2027 ile 2028 yılları arasında gelecek.

Foto - ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor

Malezya'nın, aynı yıl MiG-29 filosunun emekliye ayrılmasının ardından, Kuveyt'ten fazla F/A-18 C/D Hornet uçaklarını satın alarak bu gücü takviye etme girişimi, 2017'den beri değerlendirme aşamasındaydı. Amaç, Çok Amaçlı Savaş Uçağı (MRCA) programı kapsamında uzun vadeli bir yedek beklerken, maliyet etkin bir geçici çözüm olarak 33 adede kadar uçak satın almaktı.

Foto - ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor

Ancak plan, Kuveyt'in 2016'da sipariş edilen Boeing F/A-18 E/F Super Hornet'leri aldıktan sonra Hornet'lerini emekliye ayırmasına bağlıydı. Bununla birlikte, Kuveyt, 2025 sonu itibariyle yedek uçakları için kesin bir teslimat takvimi teyit etmedi. ABD'nin onayına bağlı olan bu karar olmadan, eski Hornet'lerin teslim tarihi belirlenemez. Bu belirsizlik, tekrarlanan değerlendirmelere ve görüşmelere rağmen devam etti. Sonuç olarak, geçici çözüm birkaç yıldır uygulanmamış durumda kaldı.

Foto - ABD illallah ettirdi, uçakları vermedi! Sonunda rest çekildi, KF-21 savaş uçakları geliyor

Güney Kore Hava Kuvvetleri'nde olduğu gibi KAI tarafından üretilen FA-50 ile birlikte geliştirilecek olması nedeniyle KF-21, Malezya için mantıklı bir seçenek olabilir. Onaylanırsa, Malezya ve KAI arasındaki görüşmeler zamanlama, konfigürasyon ve entegrasyon üzerine odaklanmalıdır. KAI, hava-hava görevlerine odaklanan ilk 40 adet KF-21 Blok 1 uçağını 2026 yılında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi planlıyor. İhracat için uygunluk, yurt içi teslimatları takip edecek. Mevcut bilgiler, Malezya için hangi blok varyantının uygun olacağını netleştirmemiştir; beklentiler Blok 2 ile Blok 3 arasında değişmektedir. Blok 3, dahili silah bölmesi, daha gelişmiş sensör füzyonu ve geliştirilmiş düşük görünürlük özellikleri de dahil olmak üzere beşinci nesil standartlarına daha yakın özelliklerle ilişkilendirilmektedir. Teslimat programları, nihai yetenek seviyesi ve maliyet henüz tanımlanmamıştır.

