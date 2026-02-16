Peşini bırakmayacak! Fenerbahçe'den Serhou Guirassy takibine devam! Hikaye yarım kalmayacak
Fenerbahçe'de transfer asla bitmeyecek gibi görünüyor. Müthiş bir hamle için fırsat kollanıyor.
Fenerbahçe’de transfer ateşi sönmüyor. Kış döneminin olmayan transferi Serhou Guirassy için sarı-lacivertliler pusuda. Dortmund’da mutsuz olduğu iddia edilen ve Suudi Arabistan devlerinin radarındaki Gineli golcü için yönetim, sezon sonunda tarihi bir hamleye hazırlanıyor. Hedef yarım kalan hikayenin bu yaz tamamlanması.
Fenerbahçe'de transfer bitmez. Kış transfer döneminin son günlerinde Serhou Guirassy için nabız yoklayan ancak somut bir sonuç alamayan sarı-lacivertliler, rotayı sezon sonuna kırdı.
Ara transfer döneminin son düzlüğünde Dortmund’un kapısını çalan Fenerbahçe, başarılı olamasa da Guirassy'den vazgeçmedi. Aksine, oyuncunun Almanya'daki durumu ilgili soru işaretleri, sezon sonu için sarı-lacivertlilerin iştahını kabartıyor.
Guirassy, gollerine devam etse de arka planda işler pek yolunda gitmiyor. Bild'in haberine göre; Gineli gocü, Dortmund'da kendisini tamamen mutlu hissetmiyor. Bu huzursuzluk, ligdeki son gol kuraklığının temel sebebi olarak görülüyor. Haziran ayında yönetim ve oyuncu, "ayrılık" dahil tüm seçenekleri masaya yatıracak.
Guirassy şu an 29 yaşında ve elit seviyeye nispeten geç (27 yaşında) adım attı. Bu durum, oyuncunun kariyerinin son büyük sözleşmesine bakış açısını değiştiriyor. 2026-2027 sezonu için Suudi Arabistan Pro Lig (SPL) ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor. Bu da Fenerbahçe'nin önündeki en büyük engel. Golcü oyuncu, emeklilik sonrası hayatını güvence altına alacak o "dev sözleşmeyi" henüz imzalayamadığı için kafası karışık durumda.
Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda, Guirassy’nin Dortmund’daki mutsuzluğunu ve Suudi Arabistan opsiyonu öncesi Avrupa’da kalma ihtimalini değerlendirmek istiyor.
