Peşini bırakmayacak! Fenerbahçe'den Serhou Guirassy takibine devam! Hikaye yarım kalmayacak

Guirassy şu an 29 yaşında ve elit seviyeye nispeten geç (27 yaşında) adım attı. Bu durum, oyuncunun kariyerinin son büyük sözleşmesine bakış açısını değiştiriyor. 2026-2027 sezonu için Suudi Arabistan Pro Lig (SPL) ekiplerinin yoğun ilgisi bulunuyor. Bu da Fenerbahçe'nin önündeki en büyük engel. Golcü oyuncu, emeklilik sonrası hayatını güvence altına alacak o "dev sözleşmeyi" henüz imzalayamadığı için kafası karışık durumda.