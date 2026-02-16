Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler
Türkiye’nin Somali’deki stratejik hamlesi Tel Aviv yönetimini çılgına çevirdi. Mogadişu semalarında Türk F-16’larını gören Netanyahu’nun eski danışmanı Shay Gal, ABD Başkanı Trump’ı tehdit ederek "Türkiye'ye yaptırım uygulayın, F-35 vermeyin" yalvarışında bulundu. Türkiye'nin Somali ile imzaladığı savunma anlaşmaları ve Afrika Boynuzu'ndaki varlığı, bölgede bölücü faaliyetler yürüten İsrail'in oyununu bozdu. Ayrılıkçı Somaliland'i "devlet" olarak tanıma gafletinde bulunan soykırımcı Netanyahu yönetimi, Türk F-16'larının şubat ayı başında Mogadişu'da devriye atmasıyla büyük bir şok yaşadı. 3 Türk jetinin bölgedeki hakimiyeti, Kızıldeniz kapısında varlık göstermeye çalışan İsrail'i panikletti.