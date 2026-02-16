Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler

İsrail'in asıl karın ağrısı ise Türkiye'nin gelecekteki hava gücü oldu. Türkiye'nin F-35 veya kendi 5. nesil uçaklarını Rusya'ya karşı değil, İsrail ve Yunanistan'a karşı kullanacağını iddia eden Gal, "İsrail bu modeli okuyor ve duruşunu buna göre ayarlıyor. Türkiye'nin hayalet uçak filosu bizim için tehdittir" itirafında bulundu.