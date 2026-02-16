  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte İslam Ordularının 'Çelik Yumrukları' Türkiye'nin en modern stadı, yeni sezonda sporseverlerle buluşacak Güler misin ağlar mısın? Direkten döndü Kadıköy için ve... Fenerbahçe ikna edememişti: JAMA'dan dikkat çeken araştırma sonuçları: Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar... Juventus’u Sane yakacak! Okan Buruk müjdeyi verdi: Aslan avına hazır! Gökyüzündeki yıldızlar mı yer yüzündeki ağaçlar mı daha fazla! Şaşırtan gerçekler Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler Din adamından dikkat çeken sözler: Maaş için, terfi için dua etmeyin, gökler cevap vermez
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler

Türkiye’nin Somali’deki stratejik hamlesi Tel Aviv yönetimini çılgına çevirdi. Mogadişu semalarında Türk F-16’larını gören Netanyahu’nun eski danışmanı Shay Gal, ABD Başkanı Trump’ı tehdit ederek "Türkiye'ye yaptırım uygulayın, F-35 vermeyin" yalvarışında bulundu. Türkiye'nin Somali ile imzaladığı savunma anlaşmaları ve Afrika Boynuzu'ndaki varlığı, bölgede bölücü faaliyetler yürüten İsrail'in oyununu bozdu. Ayrılıkçı Somaliland'i "devlet" olarak tanıma gafletinde bulunan soykırımcı Netanyahu yönetimi, Türk F-16'larının şubat ayı başında Mogadişu'da devriye atmasıyla büyük bir şok yaşadı. 3 Türk jetinin bölgedeki hakimiyeti, Kızıldeniz kapısında varlık göstermeye çalışan İsrail'i panikletti.

#1
Foto - Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler

Türk SİHA ve TİHA'larından sonra F-16'ların da sahaya inmesi üzerine, Netanyahu'nun eski danışmanı Shay Gal, İsrail basını üzerinden ABD'yi tehdit etmeye kalkıştı. Tel Aviv merkezli Hayom gazetesinde bir makale kaleme alan Gal, "Türk F-16'sı: İttifak paradoksu" başlıklı yazısında, Türkiye'nin Amerikan uçaklarını istediği gibi kullanamayacağını iddia ederek Washington'a şantaj yaptı.

#2
Foto - Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler

ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Siyonist danışman, Washington'daki yerleşik düzeni (Deep State) göreve çağırdı. Gal, ABD'de kararların Beyaz Saray'da değil; İsrail lobisinin güçlü olduğu Kongre, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nda alındığını belirterek, Türkiye'ye karşı bürokratik bir darbe yapılması gerektiğini savundu.

#3
Foto - Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler

Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olan İsrail tarafı, yazıda Türkiye'nin F-16'ları PKK/YPG'ye ve Yunanistan'a karşı kullanmasını "ABD çıkarlarına aykırı" olarak niteledi. Rusya'nın NATO ihlallerinin az olduğunu ancak Türkiye'nin "müttefiklerine" karşı yüzlerce ihlal yaptığını öne süren Gal, Türk ordusunun Kıbrıs ve Ege'deki meşru varlığını hedef aldı.

#4
Foto - Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler

İsrail'in asıl karın ağrısı ise Türkiye'nin gelecekteki hava gücü oldu. Türkiye'nin F-35 veya kendi 5. nesil uçaklarını Rusya'ya karşı değil, İsrail ve Yunanistan'a karşı kullanacağını iddia eden Gal, "İsrail bu modeli okuyor ve duruşunu buna göre ayarlıyor. Türkiye'nin hayalet uçak filosu bizim için tehdittir" itirafında bulundu.

#5
Foto - Soykırımcı İsrail’de "Türk F-16’sı" paniği! Trump’ı açık açık tehdit ettiler

Türkiye'nin Somali'deki "sert gücünün" diplomatik ve ekonomik bir projeye dönüştüğünü belirten İsrail lobisi, ABD'ye "F-16 desteğini kesin, yazılım güncellemelerini durdurun" çağrısı yaptı. Batı'nın sessizliğinin Türkiye'yi cesaretlendirdiğini belirten Gal, F-35 müzakerelerinin derhal durdurulmasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Kusurun it sürüleri....
TÜM YORUMLARA GİT
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi
Gündem

İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri sonuçlandı. Seçimleri 42 yıl sonra 42 oy farkla AK Parti'ye yakın isim olan Mustafa Keleş kazan..
Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım
Eğitim

Evlatlarımızın manevi değerlerle buluşması laikçi yobazları çıldırttı! Milli Eğitim'den ecdadın izinde dev adım

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile gönderilen "Ramazan Ayı Etkinlikleri" rehberi, yıllardır bu milletin değerlerine yabancı..
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal ..
Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"
Dünya

Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"

Hollanda Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD’nin F-35 yazılım güncellemeleri konusunda müttefiklerine zorluk çıkarması durumu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23