Din adamından dikkat çeken sözler: Maaş için, terfi için dua etmeyin, gökler cevap vermez
Rusya ortodokslarının dini lideri Patrik Kirill, "Maaş için, terfi için dua etmeyin, gökler cevap vermez" açıklamasını yaptı.
Rusya ortodokslarının dini lideri Patrik Kirill, Moskova’daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nde ayin sırasında verdiği vaazda, maddi talepler için dua edilmemesi gerektiğini söyledi. Patrik, maaş artışı, terfi, ev ya da araba sahibi olmak gibi isteklerle yapılan duaların doğru olmadığını belirtti.
Patrik Kirill, bu tür taleplerin karşılık bulmayacağını vurgulayarak, “Böylesi isteklerde gökler cevap vermez” ifadesini kullandı.
RBC'nın aktardığına göre patrik, inananların dualarını maddi kazançlara değil, daha derin ve manevi konulara yöneltmesi gerektiğini dile getirdi.
Patrik, dua edilirken iman, aile ilişkileri ve insanın yakın çevresiyle olan bağlarının merkeze alınması çağrısında bulundu. Konuşma, Rus Ortodoks Kilisesi’nin resmi yayın kanallarında paylaşıldı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
