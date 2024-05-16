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Peru'dan bile icraata geçti! LGBT sapkınlığı ‘Akıl hastalığı sayılacak’

2024-05-16 07:05:46
Peru'dan bile icraata geçti! LGBT sapkınlığı ‘Akıl hastalığı sayılacak’

Son yıllarda artan propagandalarla birlikte dünyanın her yerinde aile kavramının en büyük tehdidi haline dönüşen LGBT sapkınlığı ile ilgili Peru'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ülke genelinde artık trans bireylerin 'akıl hastası' olarak tanımlanacağını duyurdu. Peru Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında bu bireylere ücretsiz hormon ve psikolojik tedavi hizmeti verileceği duyurulurken, atılan adımın toplum adına atıldığının altı çizildi.

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Foto - Peru'dan bile icraata geçti! LGBT sapkınlığı ‘Akıl hastalığı sayılacak’

Özellikle son yıllarda artan propaganda faaliyetleri LGBT sapkınlığının iyice azıtmaya başlamasına neden oldu. Dünyanın pek çok ülkesinde bu duruma karşı önlemler alınmaya çalışılıyor. Özellikle aile kavramının büyük zarar görmesine neden olan bu faaliyetlere yönelik son olarak Peru'dan bir hamle geldi.

#2
Foto - Peru'dan bile icraata geçti! LGBT sapkınlığı ‘Akıl hastalığı sayılacak’

PERU CUMHURBAŞKANI: AKIL HASTASI SAYILACAKLAR Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin imzaladığı kararname ile birlikte ülke genelinde trans bireyleri "akıl hastası" olarak sınıflandırılma kararı alındı. "TEDAVİ ETTİRECEĞİZ" Boluarte yaptığı açıklamada "Toplumumuzu korumak adına akıl hastaları transları tedavi edip, topluma kazandıracağız." ifadelerini kullanarak LGBT'lilere yönelik alınan yeni kararı duyurdu.

#3
Foto - Peru'dan bile icraata geçti! LGBT sapkınlığı ‘Akıl hastalığı sayılacak’

ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DESTEK Peru hükümeti bu kişilere ücretsiz psikolojik tedavi hizmeti verileceğini de duyururken bu hizmetlerin trans bireylerin yararına olacağı vurgulandı. AKIL SAĞLIĞI VURGUSU Peru Sağlık Bakanlığı, kararın ülkenin kamu sağlık hizmetlerinin "akıl sağlığına yönelik tıbbi bakımın tam kapsamını garanti edebilmesini" sağlamak için alındığını açıkladı.

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