Peru'dan bile icraata geçti! LGBT sapkınlığı ‘Akıl hastalığı sayılacak’

Özellikle son yıllarda artan propaganda faaliyetleri LGBT sapkınlığının iyice azıtmaya başlamasına neden oldu. Dünyanın pek çok ülkesinde bu duruma karşı önlemler alınmaya çalışılıyor. Özellikle aile kavramının büyük zarar görmesine neden olan bu faaliyetlere yönelik son olarak Peru'dan bir hamle geldi.