2024-05-16 07:05:46 Peru'dan bile icraata geçti! LGBT sapkınlığı ‘Akıl hastalığı sayılacak’
Son yıllarda artan propagandalarla birlikte dünyanın her yerinde aile kavramının en büyük tehdidi haline dönüşen LGBT sapkınlığı ile ilgili Peru'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ülke genelinde artık trans bireylerin 'akıl hastası' olarak tanımlanacağını duyurdu. Peru Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında bu bireylere ücretsiz hormon ve psikolojik tedavi hizmeti verileceği duyurulurken, atılan adımın toplum adına atıldığının altı çizildi.