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Dünya
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Peru’da heyecanlandıran keşif! 3,5 metre boyunda

2024-03-21 18:17:55
Peru’da heyecanlandıran keşif! 3,5 metre boyunda

Peru Amazon'unda antik dev nehir yunusu türü keşfedildi.

#1
Foto - Peru’da heyecanlandıran keşif! 3,5 metre boyunda

Peru'nun Lima kentindeki San Marcos Ulusal Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde, Peru proto-Amazonia'sında yaşayan, tarihteki en büyük nehir yunusunun kafatası tanıtıldı.

#2
Foto - Peru’da heyecanlandıran keşif! 3,5 metre boyunda

Pebanista Yacuruna isimli fosilin boyunun 3,5 metreye ulaştığı tahmin ediliyor.

#3
Foto - Peru’da heyecanlandıran keşif! 3,5 metre boyunda

Kafatası, National Geographic Society ile işbirliği içinde San Marcos Ulusal Üniversitesi tarafından yürütülen bir keşif gezisinde keşfedildi.

#4
Foto - Peru’da heyecanlandıran keşif! 3,5 metre boyunda

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Foto - Peru’da heyecanlandıran keşif! 3,5 metre boyunda

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