'Emeklilere iki kötü haberim var' dedi: En düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı
Türkiye yazarı İsa Karakaş, emeklilere seyyanen zam veya refah payı verilmesinin zor bir ihtimal olduğunu söylerek olası en düşük emekli maaşını açıkladı.
Türkiye yazarı İsa Karakaş, emeklilere seyyanen zam veya refah payı verilip verilmeyeceğini yönelik Ankara kulislerinde konuşulanları yazdı. Karakaş, ''Şimdilik uzak bir “hayal-i muhal” olarak durmaktadır'' dedi.
Kümülatif hesaplama işletildiğinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığında yüzde 18,58 oranında bir güncelleme ihtimali doğduğunu ifade eden Karakaş, şunları yazdı:
''TÜİK bu beklentilerin hilafına, ihtiyatlı davranıp mayıs ayında 1,50 ve haziran ayında 1,50 oranında rakamlar açıklasa bile, neticede karşımıza yüzde 18’i aşan (yüzde 18,10 oranında) bir güncelleme çıkmaktadır. Sınır boylarındaki savaş durumunu, dış faktörleri ve TÜİK’in önceki açıklamalarından kaynaklanan öngörülerimizi harmanladığımız en kötü senaryoda ise; anılan emeklilerin maaş güncellemesinin yüzde 17,5’tan az ve yüzde 19,5’tan fazla olamayacağını tahmin etmekteyim.
Daha önceden de belirttiğimiz üzere asıl muamma, “en düşük emekli maaşı” uygulamasının akıbetidir. Hükûmetin bu uygulamayı tamamen sonlandırıp sadece sosyal yardıma muhtaç olanlara destek vereceği yönündeki söylemler, milyonlarca emekliyi 20 bin TL sınırında sabitleme riski taşımaktadır.
Üstelik seçime sınırlı bir zaman kala, siyasi irade bu toplumsal riski göze alabilecek mi? Göze alsa bile, hangi en düşük emekliye, hangi kıstasa göre nasıl destek verilecek? Henüz bu konuda netleşmiş ve somutlaşmış bir idari çalışma ortada yoktur…
Yıllardır kemer sıkan, tabiri caizse “sabır taşı çatlayan” emeklilerimiz için bir seyyanen zam veya refah payı bu temmuzda verilecek mi? Ankara kulislerinin dehlizlerinden sızan haberlere dayanarak maalesef diyorum. Savaşın getirdiği küresel belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği verilmesi mecburi olan güncelleme dışında, şimdilik ufukta ilave bir iyileştirme görünmüyor.
İsa Karakaş'ın işaret ettiği yüzde 18,10'luk zam gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 620 liraya yükselecek.
