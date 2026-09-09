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Spor
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Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

Geçtiğimiz sezon 'sakın ha' başlığı adı altında sıkça karşı karşıya geldiği TFF yönetimi ile her basın toplantısında kozlarını paylaşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyareti sosyal medyada gündem oldu.

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Foto - Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

4 ay önce Türkiye Futbol Federasyonu'yla tüm ilişkilerin askıya alındığını duyuran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etmesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı...

#2
Foto - Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

Trendyol Süper Lig'de dördüncü hafta müsabakası geride kaldı. Haftanın kapanışıyla birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'yi ziyaret etti.

#3
Foto - Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ziyaretin detayları duyuruldu.

#4
Foto - Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanının geride kalmasıyla birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na resmi ziyaret gerçekleştirdi. TFF'nin iletişim kanallarından detayları paylaşılan bu önemli buluşma, Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin ev sahipliğinde yapıldı.

#5
Foto - Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

TFF'nin açıklamasında, "Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da yer aldı.

#6
Foto - Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletti. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, ziyaretin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'ya birer A Millî Takım forması hediye etti." ifadelerine yer verildi.

#7
Foto - Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

NELER YAŞANMIŞTI? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Monaco ile oynadıkları maçtan önce açıklama yaptığını anlatan Özbek, "Başkan, bu önemli maçtan saatler önce yaptığı maksatlı açıklamayla tarafsızlığını kaybetmiştir. Göreve geldiğinden beri iki olağanüstü açıklama yaptı. İkisini de kulübümüze cevap vermek için yaptı. Sanki Türk futbolunda başka problem yok gibi, uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Çektiği kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış. Benim belki de en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamaları yapıyorsun. Galatasaray'ın oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı, milli bir gururu hak etmiyor mu? Bu maç, milli bir olay değil mi? Konuşmasının sonunda da Galatasaray'a başarılar diliyor. Zaten yaptığın açıklamalarla başarıyı Monaco'ya diledin." ifadelerini kullanmıştı.

#8
Foto - Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

"Bu üslupla federasyon başkanlığı koltuğu doldurulmaz" Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun söylediği sözlerin farklı bir anlamı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetmişti: "'Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar.' lafı, bir federasyon başkanına yakışıyor mu? Başkan, bu sözde köpeğin ve çomaksız gezenin kim olduğunu açıklamak zorunda. Konuşmasında bahsettiği 'kuzu' ve 'aslan' kelimelerini de netleştirmesi gerekiyor. Olayın detayına girdiğinizde 'kuzu' kelimesi, söyleniş şekline baktığınız zaman başka bir anlam taşıyor. İçinde 'Sen benim karşımda öyle bir pozisyondasın ki ağzını açamazsın ve laf edemezsin.' anlamı taşıyor. Yüzde 100 tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini açıklamasın. Konuşmanın içinde de sürekli 'Dursun ağabey' diye benden bahsediyorsun. Sonra mikrofonların karşısına geçtiğinde 'Kuzu gibi dinlediler.' diyorsun. Federasyon yetkililerine çektiğimiz videoları gösterdik. Biz, size bir şeyler anlattık. Pozisyonları gösterdik. Sen ne dedin de ben kuzu gibi dinledim? Türk futboluna bu jargonu sokmak hatalı bir şey. Sen bu jargonla konuştuktan sonra ben de 'Sen de koyun gibi dinledin.' mi diyeceğim? Biz, bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışmıyor. Bu üslupla federasyon başkanlığı koltuğu doldurulmaz."

#9
Foto - Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

Dursun Özbek, TFF'nin Galatasaray'dan nefret ettiğini ileri sürerek, "TFF'nin Galatasaray'a olan nefreti artık gizlenemez hale gelmiştir. Galatasaray nefreti, ayyuka çıkmıştır. Şu anda TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz, kavgadan ve gerginlikten uzak durmaya çalışsak da onlar tam tersini yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

#10
Foto - Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

'SAKIN HA' TARTIŞMASI ÇOKÇA KONUŞULMUŞTU Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, gündeme dair basın toplantısı gerçekleştirdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na cevap veren Özbek, aldığı bir duyumu da gazetecilere açıklamıştı. "Şöyle bir duyum aldım; eğer başkan çıkar konuşursa bana bir şey derse ben de ona aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim. Sakın ha! Artık bu iş burada kalsın. Burada kalsın. Esas işimize dönelim. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil. Hodrimeydan! Ne varsa söyle ama esas işimizden uzaklaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı...

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