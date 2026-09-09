Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken...

"Bu üslupla federasyon başkanlığı koltuğu doldurulmaz" Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun söylediği sözlerin farklı bir anlamı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetmişti: "'Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar.' lafı, bir federasyon başkanına yakışıyor mu? Başkan, bu sözde köpeğin ve çomaksız gezenin kim olduğunu açıklamak zorunda. Konuşmasında bahsettiği 'kuzu' ve 'aslan' kelimelerini de netleştirmesi gerekiyor. Olayın detayına girdiğinizde 'kuzu' kelimesi, söyleniş şekline baktığınız zaman başka bir anlam taşıyor. İçinde 'Sen benim karşımda öyle bir pozisyondasın ki ağzını açamazsın ve laf edemezsin.' anlamı taşıyor. Yüzde 100 tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini açıklamasın. Konuşmanın içinde de sürekli 'Dursun ağabey' diye benden bahsediyorsun. Sonra mikrofonların karşısına geçtiğinde 'Kuzu gibi dinlediler.' diyorsun. Federasyon yetkililerine çektiğimiz videoları gösterdik. Biz, size bir şeyler anlattık. Pozisyonları gösterdik. Sen ne dedin de ben kuzu gibi dinledim? Türk futboluna bu jargonu sokmak hatalı bir şey. Sen bu jargonla konuştuktan sonra ben de 'Sen de koyun gibi dinledin.' mi diyeceğim? Biz, bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışmıyor. Bu üslupla federasyon başkanlığı koltuğu doldurulmaz."