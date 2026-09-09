  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte bu cevap hiç ama hiç beklenmiyordu... Rafael Leao'dan geri dönüş sinyali İngiliz efsane Steven Gerrard: Salah Trabzonspor'u şampiyon yapabilir! İngiltere: İşgalciye yasakta geç kaldık: Filistin’de iki devletli çözüm risk altında! Amcaoğulları, Babalarının Mirasını Devam Ettirecek: Gönül Dağı yine çok şaşırtacak... Gıda ve temizlik devi konkordato ilan etti! Bayram değil, seyran değil TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu neden ziyaret edildi? Geçmiş yıllardaki husumet hâlâ konuşulurken... Koca Icardi'nin düştüğü hale bakın hele: Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı resmen... Bir şansı var ama Performans canavarı satışa çıktı: 1705 km menzile ulaşıyor!
Dünya
8
Yeniakit Publisher
İngiltere: İşgalciye yasakta geç kaldık: Filistin’de iki devletli çözüm risk altında!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İngiltere: İşgalciye yasakta geç kaldık: Filistin’de iki devletli çözüm risk altında!

İngiltere Parlamentosu’nda terör devleti İsrail ve eli kanlı katil Netanyahu’nun Filistin topraklarındaki alçak gasp hareketlerine karşı fırtına koptu! Siyonist çetenin işgal ettiği topraklardaki yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasaklayan kararı savunan İngiltere Başbakanı Andy Burnham, katil rejime yaptırım uygulamakta çok geç kalındığını itiraf etti. "İki devletli çözüm gözlerimizin önünde katlediliyor" diyerek tarihi bir uyarıda bulunan Burnham, Londra yönetiminin gaspçı işgalciye karşı nettir duruş sergileyeceğini vurguladı.

#1
Foto - İngiltere: İşgalciye yasakta geç kaldık: Filistin’de iki devletli çözüm risk altında!

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümün çökme riskinin herkesi endişelendirmesi gerektiğini söyledi.

#2
Foto - İngiltere: İşgalciye yasakta geç kaldık: Filistin’de iki devletli çözüm risk altında!

Burnham, İngiltere Parlamentosu'nda haftalık olarak düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

#3
Foto - İngiltere: İşgalciye yasakta geç kaldık: Filistin’de iki devletli çözüm risk altında!

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'un askeri harcamaları artırmak için sosyal yardımları düşürme önerisine tepki gösteren Burnham, "Böyle olursa insanları evsiz bırakırsınız." dedi.

#4
Foto - İngiltere: İşgalciye yasakta geç kaldık: Filistin’de iki devletli çözüm risk altında!

Parlamentonun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey ise sorusunda İngiltere'nin dün duyurduğu işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağının çok uzun zaman önce alınması gerektiğine değindi.

#5
Foto - İngiltere: İşgalciye yasakta geç kaldık: Filistin’de iki devletli çözüm risk altında!

Burnham, alınan karara parlamentoda verilen destek için teşekkür etti. İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü savunmak için bu kararı aldıklarını kaydeden Burnham, "İngiltere'nin nerede durduğunu göstermek için bunu yaptık." dedi.

#6
Foto - İngiltere: İşgalciye yasakta geç kaldık: Filistin’de iki devletli çözüm risk altında!

Bölgede iki devletli çözümün önemine işaret eden Burnham, "İki devletli çözümün çökme riski, Orta Doğu üzerinde oluşturacağı etkiler göz önünde bulundurulduğunda hepimizi endişelendirmesi gereken bir risk. "

#7
Foto - İngiltere: İşgalciye yasakta geç kaldık: Filistin’de iki devletli çözüm risk altında!

"Asıl risk, iki devletli çözümün gözlerimizin önünde ölüyor olması ve bunun içinde bulunduğumuz dünyada harekete geçme cesaretini göstermemizi gerektirmesi." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı
Gündem

Ahlaki ve ailevi sorunları el ele çözelim! Aşiretlerden ortak mücadele çağrısı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen Mardin Aşiretler İstişare Meclisi Çalıştayı'na katılan aşiret mensupları, toplumun karşı karşıya bu..
Sandıkta kaybettiler, sokakları kaosa sürüklemek için harekete geçtiler! YENİ Parti'den Üsküdar'da miting kararı
Gündem

Sandıkta kaybettiler, sokakları kaosa sürüklemek için harekete geçtiler! YENİ Parti'den Üsküdar'da miting kararı

Tutuklanan CHP'li Sinem Dedetaş'ın ardından yapılan Meclis oylamasında hezimete uğrayan ve Üsküdar’ı AK Parti’ye kaptıran muhalefet cephesi,..
Zuhur’a saldırının ardından paniğe kapıldılar Katliamı bitirelim yoksa Türkiye bitirecek!
Gündem

Zuhur’a saldırının ardından paniğe kapıldılar Katliamı bitirelim yoksa Türkiye bitirecek!

İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki stratejik Ebu ez Zuhur hava üssüne düzenlediği saldırının ardından Ankara'nın bölgeye yerleştireceği T..
Europost, manşete taşıdı: Türkiye, nükleer savaşa giriyor
Gündem

Europost, manşete taşıdı: Türkiye, nükleer savaşa giriyor

Yunan basını, Türkiye’nin TENMAK ve Copenhagen Atomics ortaklığıyla başlattığı toryum hamlesini manşete taşıdı. Europost, Ankara’nın İHA ve ..
Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu
Dünya

Görüntüler yayınlandı! İran Hürmüz’de ABD’nin insansız denizaltısına el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı girişinde ele geçirildiği belirtilen ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayımladı...
İsrail basınında alarm: 'Fidan, Erdoğan’dan sonra en tehlikeli isim! Osmanlı paşasının akrabası'
Dünya

İsrail basınında alarm: 'Fidan, Erdoğan’dan sonra en tehlikeli isim! Osmanlı paşasının akrabası'

Türkiye'nin dış politika ve güvenlik mimarisinin en önemli isimlerinden Hakan Fidan, İsrail basınının da yakın takibinde. Fidan'ı Erdoğan so..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23