İngiltere: İşgalciye yasakta geç kaldık: Filistin’de iki devletli çözüm risk altında!
İngiltere Parlamentosu’nda terör devleti İsrail ve eli kanlı katil Netanyahu’nun Filistin topraklarındaki alçak gasp hareketlerine karşı fırtına koptu! Siyonist çetenin işgal ettiği topraklardaki yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasaklayan kararı savunan İngiltere Başbakanı Andy Burnham, katil rejime yaptırım uygulamakta çok geç kalındığını itiraf etti. "İki devletli çözüm gözlerimizin önünde katlediliyor" diyerek tarihi bir uyarıda bulunan Burnham, Londra yönetiminin gaspçı işgalciye karşı nettir duruş sergileyeceğini vurguladı.