İngiliz efsane Steven Gerrard: Salah Trabzonspor'u şampiyon yapabilir!

Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ve Muhammed Salah'ın ortaya koyduğu performans gündem olmaya devam ediyor. Fotomaç'taki habere göre, Liverpool efsanelerinden Steven Gerrard, Salah'ın performansını değerlendirdi. Gerrard, Mısırlı yıldızın yıllara rağmen performansını korumasına dikkat çekerek, "Uzun zamandır görmeyi beklediğim şey buydu. Salah'ın her zaman zirvesinde olduğunu hisseden sadece ben miyim? Zaman gerçekten bir yanılsama gibi" ifadelerini kullandı. Gerrard, Salah'ın Trabzonspor'a katkı sağlayabileceğine değinerek, "Salah'ın takımda olması, Trabzonspor'un ligde şampiyonluk adayı olması için önemli bir güç olabilir. Yine ne kadar etkileyici bir performans ortaya koydu" dedi.