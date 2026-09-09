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İngiliz efsane Steven Gerrard: Salah Trabzonspor'u şampiyon yapabilir!

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İngiliz efsane Steven Gerrard: Salah Trabzonspor'u şampiyon yapabilir!

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın performansını değerlendirirken Mısırlı yıldızın yıllara meydan okuduğunu söyledi. Salah'ın Liverpool'dan ayrılışına da değinen Gerrard, yıldız futbolcunun gördüğü muameleyi hak etmediğini belirtti.

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Foto - İngiliz efsane Steven Gerrard: Salah Trabzonspor'u şampiyon yapabilir!

Trabzonspor'un Gençlerbirliği karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ve Muhammed Salah'ın ortaya koyduğu performans gündem olmaya devam ediyor. Fotomaç'taki habere göre, Liverpool efsanelerinden Steven Gerrard, Salah'ın performansını değerlendirdi. Gerrard, Mısırlı yıldızın yıllara rağmen performansını korumasına dikkat çekerek, "Uzun zamandır görmeyi beklediğim şey buydu. Salah'ın her zaman zirvesinde olduğunu hisseden sadece ben miyim? Zaman gerçekten bir yanılsama gibi" ifadelerini kullandı. Gerrard, Salah'ın Trabzonspor'a katkı sağlayabileceğine değinerek, "Salah'ın takımda olması, Trabzonspor'un ligde şampiyonluk adayı olması için önemli bir güç olabilir. Yine ne kadar etkileyici bir performans ortaya koydu" dedi.

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Foto - İngiliz efsane Steven Gerrard: Salah Trabzonspor'u şampiyon yapabilir!

Salah'ın artık Liverpool dışında farklı bir takımın formasını giymesinin kendisinde farklı duygular oluşturduğunu belirten Gerrard, Mısırlı yıldızla geçmişte yaptığı görüşmeye de değindi. Efsane isim, "Onu Liverpool forması yerine başka renklerde görmek acı veriyor.

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Foto - İngiliz efsane Steven Gerrard: Salah Trabzonspor'u şampiyon yapabilir!

Geçen sezon bu zamanlarda evinde en zor konuşmalarımızdan birini yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Foto - İngiliz efsane Steven Gerrard: Salah Trabzonspor'u şampiyon yapabilir!

Gerrard, Salah'ın Liverpool'daki son döneminde Arne Slot yönetiminde yaşananlara ilişkin de konuştu. İngiliz futbolunun efsane ismi, Mısırlı yıldızın gördüğü muameleyi hak etmediğini savundu ve "Salah bundan daha fazla saygıyı hak ediyor" diye konuştu.

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