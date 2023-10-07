Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'Türkiye en güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

Türkiye terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatlarına ilişkin ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulundu. Bu açıklamada aynı kelimeyi 6 defa kullanmaları dikkat çekti.