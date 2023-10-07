2023-10-07 14:50:31 Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'Türkiye en güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!
PKK'lı 2 teröristin Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan hain saldırı girişiminin ardından bölücü terör örgütüne karşı hava harekatları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatlarında terör hedefleri tek tek imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı hava operasyonları ile ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettikleri belirtilirken aynı kelimenin 6 kez kullanılması dikkatleri çekti...