Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ürün ailemiz, modern harp ortamının hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayan, asimetrik tehditlere karşı yüksek etkinlik ve geniş görev yelpazesi sunan, kullanıcı dostu, ileri seviye bir savunma teknolojisi olarak öne çıkıyor. Hassas hedefleme, yapay zeka destekli zafiyet analizi ve enerji tabanlı etkisizleştirme gibi son teknoloji kabiliyetlerin entegrasyonu sayesinde ALKA, İHA'lardan EYP'lere, patlamamış mühimmatlardan kablolu FPV kontrollü İHA'lara kadar uzanan geniş asimetrik tehdit grubuna karşı düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Kinetik silah sistemlerinin yüksek maliyetleri ve sınırlı mühimmat kapasitesi, özellikle tekrarlayan asimetrik tehditlerle mücadelede uzun vadede ekonomik sürdürülebilirliği zorlaştırırken, ALKA operasyon başına maliyetlerini minimize ederek sürdürülebilir bir savunma stratejisi sağlıyor."/ kaynak:haber7