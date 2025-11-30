  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

“Mavi Vatan” işte bu haberi bekliyordu! TCG HIZIRREİS resmen göreve başladı

Zoraki tahsilata bakanlık el koydu

“Bizim için varsa yoksa Türkiye” diyorlardı! Maalesef büyük skandala imza attılar

Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

Dünyanın en iyi yemekleri belli oldu! İlk 100’de Türk mutfağından bu 7 yemek var

Altın fiyatları 2025 yıl sonunda düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımı için hangi strateji izlenmeli?

Kartal çıkış arıyor! Karagümrük-Beşiktaş muhtemel 11’ler

Beyin silahları zihine hükmediyor

Dünyanın en çok et yiyen ülkeleri açıklandı! Türkiye’nin sırası herkesi şoke etti! İlk sırayı tahmin bile edemeyeceksiniz

Milyonlarca sürücüye büyük kolaylık geliyor! Ehliyetlerde kritik şart kaldırılıyor
Teknoloji-Bilişim
12
Yeniakit Publisher
Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

Yerli ve milli "pençe" olarak da nitelendirilen milli füze ve silah sistemlerinin yetenekleri artıyor, seri üretimleri hızlanıyor.

#1
Foto - Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

Türk savunma sanayisinin lider füze, roket ve mühimmat üreticisi Roketsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 6,5 milyar dolarlık sözleşmeler kapsamında hava savunma ve füze sistemlerinin geliştirilmesi ve seri üretimine yönelik önemli sorumluluklar üstlenecek.

#2
Foto - Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

Sözleşmeler doğrultusunda Türkiye'nin entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe güçlendirilecek, uzay sistemleri, tanksavar sistemleri ve çeşitli stratejik sistemlere uzanan birçok projenin seri üretimi gerçekleştirilecek.

#3
Foto - Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, gündemlerinde bulunan çeşitli projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

Balistik füzelerin sahada oyun değiştirici rolleriyle güçlü ve modern bir ordunun envanterinde olmazsa olmazlardan biri haline geldiğini vurgulayan İkinci, "Biz de bu alanda ülkemizin ihtiyaçlarını yerli ve milli şekilde karşılamak için yeni sistemler geliştirmeye devam ediyoruz." dedi.

#5
Foto - Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

Bu alanda ülkenin ulaştığı en son noktayı simgeleyen Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan TAYFUN'un çeşitli varyantları üzerinde test faaliyetlerini ve seri üretim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan İkinci, şöyle konuştu:

#6
Foto - Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

"TAYFUN Silah Sistemi, yüksek vuruş hassasiyeti ve hipersonik süratleri sayesinde hava savunma sistemlerinin tehdidinden etkilenmeden hedefini imha edebiliyor. Aynı zamanda kısa sürede atışa hazır hale gelmesi, ateş gücünün süratle başka noktalara kaydırılabilmesi ve sağladığı lojistik kolaylıklarla birliklere önemli harekat esnekliği sunuyor.

#7
Foto - Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

Küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı yüksek elektronik harp dayanımı ve düşük çevre koşulu duyarlılığı sayesinde ise TAYFUN, gece-gündüz ve her hava koşulunda güvenle görev icra edebiliyor. TAYFUN, farklı görev gereksinimlerine yanıt verebilen çeşitlendirilmiş bir füze ailesidir. Bu kapsamda yeni varyantların geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

#8
Foto - Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

ALKA, ENERJİ SİLAHINDA TEK Bugün gelişen teknolojiyle tehdit tiplerinin de değiştiğini, bunun yeni tür savunma sistemlerinin kullanımını gerekli kıldığını anlatan İkinci, bu noktada ALKA Yönlendirilebilir Enerji Silah Sistemi'nin (ALKA YESS) son dönemde sıkça gündeme gelen dron tehditlerini algılayıp lazer silahıyla imha edebilmesiyle önemli bir kabiliyeti daha ülke savunmasına kazandırdığını dile getirdi.

#9
Foto - Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

Seri üretim çalışmalarına 2023 yılında başlanan ALKA'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki tek enerji silahı olarak kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının korunmasında rol almaya başladığını bildiren İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu:

#10
Foto - Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

"2019 yılından bu yana mini/mikro İHA ve dronlar gibi asimetrik tehditleri etkisiz hale getirebilen ALKA'yı yeni yeteneklerle geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda gelişen tehdit tiplerini analiz ederek ALKA'nın hedefleri arasına konvansiyonel küçük silahlarla hedef alınması çok zor olan, hızı ve çevikliğiyle bilinen FPV (First-Person View) dronları da ekledik. Böylelikle ülkemiz özellikle son yıllarda önemli terör tehdidi olmaya başlayan kamikaze FPV dronlara karşı da önemli bir savunma yeteneği kazandı.

#11
Foto - Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ürün ailemiz, modern harp ortamının hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayan, asimetrik tehditlere karşı yüksek etkinlik ve geniş görev yelpazesi sunan, kullanıcı dostu, ileri seviye bir savunma teknolojisi olarak öne çıkıyor. Hassas hedefleme, yapay zeka destekli zafiyet analizi ve enerji tabanlı etkisizleştirme gibi son teknoloji kabiliyetlerin entegrasyonu sayesinde ALKA, İHA'lardan EYP'lere, patlamamış mühimmatlardan kablolu FPV kontrollü İHA'lara kadar uzanan geniş asimetrik tehdit grubuna karşı düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. Kinetik silah sistemlerinin yüksek maliyetleri ve sınırlı mühimmat kapasitesi, özellikle tekrarlayan asimetrik tehditlerle mücadelede uzun vadede ekonomik sürdürülebilirliği zorlaştırırken, ALKA operasyon başına maliyetlerini minimize ederek sürdürülebilir bir savunma stratejisi sağlıyor."/ kaynak:haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'dan İsrail'in uykularını kaçıran Gazze kararı
Dünya

Pakistan'dan İsrail'in uykularını kaçıran Gazze kararı

Pakistan, terör devleti İsrail'in kanlı saldırıları altındaki Gazze için oluşturulacak "Uluslararası İstikrar Gücü"ne katılmaya hazır olduğu..
Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! "Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?"
Gündem

Tarihçi Talha Uğurluel Papa yalanına isyan etti! “Atatürk de Fatih de Papa’yı engellemedi! Bu iftirayı kim uyduruyor?”

Türkiye son bir aydır adeta “Papa gündemine” kilitlenmiş durumda. Sosyal medyada dolaşan “Atatürk Papa’nın Türkiye’ye gelmesini engellemişti..
Onun hızına yetişebilen yok! Vantilatör Cemal neden döndüğünü böyle açıkladı
Siyaset

Onun hızına yetişebilen yok! Vantilatör Cemal neden döndüğünü böyle açıkladı

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda Uğur Dündar’ın konuğu olan eski ülkücü, yeni devrimci CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, hakare..
Binalarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak
Seyahat

Binalarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak’tan itibaren zorunlu olacak

Yağmur suyu ve gri su sistemleri artık lüks değil, mecburi! Bakanlığın düzenlemesiyle milyonlarca metreküp su tasarrufu hedefleniyor...
TOGG'dan Avrupa çıkarması
Otomotiv

TOGG'dan Avrupa çıkarması

Türkiye'nin gururu TOGG; Mercedes, Audi, BMW ve Volkswagen gibi otomotiv devlerini üreten Almanya'da yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Almanya’nın sağlık sistemini gurbetçiden duyun: ‘Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha’ diyenlere gelsin
Dünya

Almanya’nın sağlık sistemini gurbetçiden duyun: ‘Bizi mi kıskanıyorlar ha ha ha’ diyenlere gelsin

Avrupa'nın refah ve sağlık sistemini övenlere kapak olacak bir isyan Almanya'dan geldi. Almanya'da yaşayan bir gurbetçi anne, 40 derece ateş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23