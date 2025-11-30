Anlaşma büyük ses getirdi: Türkiye'nin gücüne güç katacak!

"2019 yılından bu yana mini/mikro İHA ve dronlar gibi asimetrik tehditleri etkisiz hale getirebilen ALKA'yı yeni yeteneklerle geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda gelişen tehdit tiplerini analiz ederek ALKA'nın hedefleri arasına konvansiyonel küçük silahlarla hedef alınması çok zor olan, hızı ve çevikliğiyle bilinen FPV (First-Person View) dronları da ekledik. Böylelikle ülkemiz özellikle son yıllarda önemli terör tehdidi olmaya başlayan kamikaze FPV dronlara karşı da önemli bir savunma yeteneği kazandı.