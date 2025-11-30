  • İSTANBUL
Abdullah Gül'ün yakın dostu Fehmi Koru, Papa'nın Türkiye ziyaretinin asıl sebebini açıkladı: Esas bu konunun üzerinde durmak gerekiyor

Terörsüz Türkiye'nin yol haritası! Sırada Gara ve Hakurk bölgeleri ile Sincar ve Mahmur hattı var

Yararlı çizgi film /oyun diye bir şey yok! Telefon ve tabletler çocuklarda zeka gerliemesine neden oluyor

Köy yollarında milyonluk şov! Almanya'dan Lamborghini'yle döndü

Ödeme dönemi yaklaşıyor: Belgeleri mutlaka kontrol edin!

Doğum günü partisi kana bulandı! Aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Almanya'dan Trabzon'a Lamborghini ile geldi! Köyde ilgi odağı oldu

Tam 25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi sessiz sedasız iflas bayrağını çekti

Yürek burkan yaşam mücadelesi! Meryem'in tek hayali: Mavi bir oda

Cafe ve restoranlarda yeni dönem: Artık o ücret alınmayacak!
Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesi sonrası açıklamaları Özgür Özel’i çılgına çevirdi! "Arınma"ya çok ağır cevap

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesi sonrası açıklamaları Özgür Özel’i çılgına çevirdi! “Arınma”ya çok ağır cevap

CHP’de Kılıçdaroğlu–Özel gerilimi iddianame tartışmasının ardından zirveye çıktı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “arınma” çağrısına sert çıkan Özgür Özel, kurultay kürsüsünden isim vermeden çok ağır mesajlar verdi. Özel, “Bu partide müesses nizamla işbirliği yapanlara yer yoktur; CHP arınacaksa geçmişe döndürmek isteyenlerden arınacak” diyerek tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

1
#1
Foto - Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesi sonrası açıklamaları Özgür Özel’i çılgına çevirdi! "Arınma"ya çok ağır cevap

CHP'de ve yeni genel başkanların güç mücadelesi demeçler üzerinden devam ediyor. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiası yargıya taşınmış, dava konusu olmuştu.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesi sonrası açıklamaları Özgür Özel’i çılgına çevirdi! "Arınma"ya çok ağır cevap

Kılıçdaroğlu'nun İBB iddianamesi sonrası yaptığı açıklamalar mevcut parti yönetimini kızdırdı. Geçtiğimiz günlerde "Parti tabanında ve CHP’ye umut bağlayanlarda ciddi bir tepkiye yol açtı. Bu tepkilerin önünü almakta güçlük çekiyoruz." diyen Özel, bir kez daha Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesi sonrası açıklamaları Özgür Özel’i çılgına çevirdi! "Arınma"ya çok ağır cevap

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen CHP 39. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özel, burada yaptığı konuşmada, "yolsuzluk" ve "rüşvetle" anılan isimlerin partiden arındırılması çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirdi. "CHP'de öz güvensiz siyaset devri kapanmıştır" diyen Özgür Özel, şunları söyledi:

#4
Foto - Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesi sonrası açıklamaları Özgür Özel’i çılgına çevirdi! "Arınma"ya çok ağır cevap

"Artık yüzde 25 değiliz, yüzde 40'a uzanan bir seçmen kitlemiz var. Daha önce eli CHP'ye gitmeyenler artık bizimledir. Partimiz herkesin babaevidir, bu sofrada herkese yer vardır. Bundan sonra da aslan sosyal demokratlarla, milliyetçi demokratlarla, muhafazakar demokratlarla, Kürt demokratlarla, liberal demokratlarla, sosyalist demokratlarla hep birlikte yürüyeceğiz. Müesses nizamın savcıları hakimleri olabilir ama bizim yanımızda millet var.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesi sonrası açıklamaları Özgür Özel’i çılgına çevirdi! "Arınma"ya çok ağır cevap

Müesses nizamla mücadeleden dönüş yoktur. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yoktur. Müesses nizama işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, bu örgütlerin vermediği görevleri başka kapılarda arayanlara yer yoktur. CHP arınacaksa, işte bu anlayıştan arınacak. Bizi yüzde 25'e hapsetmek isteyenlerden, sokaklardan meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacak.

#6
Foto - Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesi sonrası açıklamaları Özgür Özel’i çılgına çevirdi! "Arınma"ya çok ağır cevap

Çünkü bu parti artık, seçim gecesi ışıklarını erkenden söndüren, üyelerinin gözyaşı döktüğü bir parti olmayacak. CHP arınacaksa, bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak. Artık kimse bizi yenilgiye alıştıramayacak. Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da bu millet bizimle birlikte zincirlerinden kurtulacak."

