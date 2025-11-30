Haber Merkezi Giriş Tarihi: Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesi sonrası açıklamaları Özgür Özel’i çılgına çevirdi! “Arınma”ya çok ağır cevap
CHP’de Kılıçdaroğlu–Özel gerilimi iddianame tartışmasının ardından zirveye çıktı. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “arınma” çağrısına sert çıkan Özgür Özel, kurultay kürsüsünden isim vermeden çok ağır mesajlar verdi. Özel, “Bu partide müesses nizamla işbirliği yapanlara yer yoktur; CHP arınacaksa geçmişe döndürmek isteyenlerden arınacak” diyerek tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.