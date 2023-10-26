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Yaşam
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Pelikanların balık avı

2023-10-26 13:25:48
Pelikanların balık avı

Mersin'in Erdemli ilçesinde göç yolunda mola veren 5 pelikan, balıkçı barınağında bir süre avlanarak karınlarını doyurdu. Vatandaşlar ise o anları izledi.

#1
Foto - Pelikanların balık avı

321 kilometrelik Akdeniz'e kıyısı olan Mersin'de zaman zaman renkli görüntüler yaşanıyor. Caretta carettaların sürekli uğrak yeri olan ve Akdeniz fokunun da daha önce ziyaret ettiği Erdemli Balıkçı Barınağı'na bu kez 5 pelikan birden geldi.

#2
Foto - Pelikanların balık avı

Havaların serinlemesiyle sıcak bölgelere göç ettikleri değerlendirilen pelikanlar, barınakta teknelerin arasında bir süre gezinti yaparak balık avladı.

#3
Foto - Pelikanların balık avı

Pelikanların balık avını ise balıkçılarla birlikte barınakta bulunan vatandaşlar da izledi. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

#4
Foto - Pelikanların balık avı

Pelikanların genellikle tek tek geldiğini aktaran Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, "Bu sefer 5 tane birden geldi. Erdemli Balıkçı Barınağı'na gelen böyle sürpriz misafirler güzel bir görüntü oluyor" dedi.

#5
Foto - Pelikanların balık avı

Barınağa özellikle caretta cerattaların çok geldiğini kaydeden Sakın, Akdeniz fokunun da arada geldiğini ve birkaç gün bölgede kaldığını ifade etti.

#6
Foto - Pelikanların balık avı

Deprem bölgesi Hatay'dan Mersin'e gelen ve balıkçı barınağında zaman geçiren vatandaşlardan Hüsamettin Bahçeci de, 5 tane pelikanı yan yana görmenin çok güzel olduğunu dile getirdi.

#7
Foto - Pelikanların balık avı

Deniz kaplumbağalarının uğrak yeri olan Erdemli Balıkçı Barınağı'na daha önce de Akdeniz foku gelerek, bir süre deniz üzerine hareketsiz durarak güneşlenmişti.

#8
Foto - Pelikanların balık avı

#9
Foto - Pelikanların balık avı

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