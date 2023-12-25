Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

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Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiklerimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin terör sorununa dair çok kritik açıklamalarda bulundu.
TV5 televizyonunda bir programa katılan Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ülkenin gündemini bir anda Irak'ın kuzeyine çeviren 12 askerimizin şehit olmasının ardından çok kritik açıklamalarda bulundu.
ABD'nin İsrail'in güvenliği için Türkiye'yi Irak'a çekmeye çalıştığını ve meşgul ettiğini belirten Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı, terör sorunun kökten çözümü için Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ittifak yapması gerektiğini vurguladı.
TÜRKİYE BÖLGE ÜLKELERİYLE İTTİFAK YAPMALI
İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin Suriye ile, İran ile ve Irak ile geçici bile olsa ittifak yapması gerektiğinin altını çizdi.
Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin şunları söyledi:
"Amerika Birleşik Devletleri (ABD), o bölgede, Suriye'de terör devleti kurmaya çalışıyor. Ya da bir garnizon devleti kurmaya çalışıyor. Kim ile? PKK'dan faydalanmak suretiyle.
Bunu yaparken de Türkiye'nin müdahalesini azaltması lazım. Nerede kuracak Suriye'de. Türkiye'yi Irak'ta meşgul edecek. Tam da zamanlaması ideal bir zamanlama. Türkiye'ye 'aklını başını al, sende fildişi kulelerde oturuyorsun etrafa taş atma bende sana taş atarım' diye bir tehdit var, bir mesaj var. Türkiye'yi bu konularla meşgul edip geçmişteki 39 yılda olduğu gibi meşgul edip bölgede İsrail'in güvenliğinin sağlanacağı bir sistemin kurulması hedefleniyor. Nasıl bir sistem kurulacak? Bölge zaten İsrail orada.
PKK ve YPG'ye bir devletçik kurulması suretiyle bu işi halletmek (zaten dünya kadar silah, mühimmat, malzeme geldi). Bu işi hallederken de Türkiye'nin bu işe karışmasını engellemek için Türkiye'yi Irak sınırına çekmek, Irak'a çekmek, Irak'ta çatışma yaratmak isteniyor. Kimle yaratacak çatışmayı? Büyük ihtimalle, İran var, Haşdi Şabiler var, PKK var ve KDP var (Talebani'den kalanlar var).
Türkiye'yi oraya çekip böyle bir şey yapmak istiyorlar.
Türkiye'nin bu aşamada yapması gerekenler, mücadeleye devam edecek ama bölge ülkeleriyle her şeyi bir tarafa koyup bölgenin güvenliğini sağlamak, bölgeye barış getirmek için bir ittifak yapılması gerekiyor. Geçici bile olsa şimdiye kadar ki sorunlarımızı bir kenara koyalım, Suriye ile, İran ile, Irak ile, diğerleriyle Barzani ile ki Türkiye ile çok yakın ilişkide..."
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