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Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

2023-12-25 11:59:54
Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

#1
Foto - Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Irak'ın kuzeyinde Mehmetçiklerimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin terör sorununa dair çok kritik açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

TV5 televizyonunda bir programa katılan Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ülkenin gündemini bir anda Irak'ın kuzeyine çeviren 12 askerimizin şehit olmasının ardından çok kritik açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

ABD'nin İsrail'in güvenliği için Türkiye'yi Irak'a çekmeye çalıştığını ve meşgul ettiğini belirten Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı, terör sorunun kökten çözümü için Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ittifak yapması gerektiğini vurguladı.

#4
Foto - Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

TÜRKİYE BÖLGE ÜLKELERİYLE İTTİFAK YAPMALI

#5
Foto - Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin Suriye ile, İran ile ve Irak ile geçici bile olsa ittifak yapması gerektiğinin altını çizdi.

#6
Foto - Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin şunları söyledi:

#7
Foto - Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

"Amerika Birleşik Devletleri (ABD), o bölgede, Suriye'de terör devleti kurmaya çalışıyor. Ya da bir garnizon devleti kurmaya çalışıyor. Kim ile? PKK'dan faydalanmak suretiyle.

#8
Foto - Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

Bunu yaparken de Türkiye'nin müdahalesini azaltması lazım. Nerede kuracak Suriye'de. Türkiye'yi Irak'ta meşgul edecek. Tam da zamanlaması ideal bir zamanlama. Türkiye'ye 'aklını başını al, sende fildişi kulelerde oturuyorsun etrafa taş atma bende sana taş atarım' diye bir tehdit var, bir mesaj var. Türkiye'yi bu konularla meşgul edip geçmişteki 39 yılda olduğu gibi meşgul edip bölgede İsrail'in güvenliğinin sağlanacağı bir sistemin kurulması hedefleniyor. Nasıl bir sistem kurulacak? Bölge zaten İsrail orada.

#9
Foto - Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

PKK ve YPG'ye bir devletçik kurulması suretiyle bu işi halletmek (zaten dünya kadar silah, mühimmat, malzeme geldi). Bu işi hallederken de Türkiye'nin bu işe karışmasını engellemek için Türkiye'yi Irak sınırına çekmek, Irak'a çekmek, Irak'ta çatışma yaratmak isteniyor. Kimle yaratacak çatışmayı? Büyük ihtimalle, İran var, Haşdi Şabiler var, PKK var ve KDP var (Talebani'den kalanlar var).

#10
Foto - Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

Türkiye'yi oraya çekip böyle bir şey yapmak istiyorlar.

#11
Foto - Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

Türkiye'nin bu aşamada yapması gerekenler, mücadeleye devam edecek ama bölge ülkeleriyle her şeyi bir tarafa koyup bölgenin güvenliğini sağlamak, bölgeye barış getirmek için bir ittifak yapılması gerekiyor. Geçici bile olsa şimdiye kadar ki sorunlarımızı bir kenara koyalım, Suriye ile, İran ile, Irak ile, diğerleriyle Barzani ile ki Türkiye ile çok yakın ilişkide..."

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