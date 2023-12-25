Pekin Paşa’dan dehşete düşüren uyarı: ABD, İsrail diyorduk ama İsmail Hakkı Pekin şok edici oyunu açıkladı

Türkiye'nin bu aşamada yapması gerekenler, mücadeleye devam edecek ama bölge ülkeleriyle her şeyi bir tarafa koyup bölgenin güvenliğini sağlamak, bölgeye barış getirmek için bir ittifak yapılması gerekiyor. Geçici bile olsa şimdiye kadar ki sorunlarımızı bir kenara koyalım, Suriye ile, İran ile, Irak ile, diğerleriyle Barzani ile ki Türkiye ile çok yakın ilişkide..."