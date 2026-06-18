Sosyal medya değil ölüm tuzağı! TikTok akımı genç kızın sonu oldu

BABASI YAŞANANLARI TELEVİZYON PROGRAMINDA ANLATTI NewsNation'a göre, Leah'ın babası Richard Presson, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere "Elizabeth Vargas Reports" programına katıldı. Kızının hayatı boyunca başkalarına yardım etmeyi amaçlayan biri olduğunu belirten Presson, "O hayatı boyunca hep verici bir insan oldu. Hayat kurtarmak ve benzeri şeyler yapmak istedi. Biz de organlarını bağışlayarak, minicik bedeniyle 90'a kadar başka hayat kurtarabilmesini sağladık" ifadelerini kullandı.