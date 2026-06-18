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Sosyal medya değil ölüm tuzağı! TikTok akımı genç kızın sonu oldu
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sosyal medya değil ölüm tuzağı! TikTok akımı genç kızın sonu oldu

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Leah Presson, sosyal medyada yayılan ve yüksek dozda Benadryl kullanımını teşvik ettiği iddia edilen "Benadryl Meydan Okuması"na katıldıktan sonra nöbet geçirip kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören genç kızın beyin aktivitesinin tamamen durduğu belirtilirken, babası Richard Presson kızının sosyal medyada ünlü olma hayali kurduğunu ve söz konusu akımı daha önce en az beş kez denediğini söyledi.

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Foto - Sosyal medya değil ölüm tuzağı! TikTok akımı genç kızın sonu oldu

ABD merkezli NewsNation'a göre, yüksek dozda reçetesiz satılan alerji ilacı Benadryl tüketerek uyuşturucu etkisi elde etmeyi amaçlayan "Benadryl Meydan Okuması"na katılan genç kızın beyin aktivitesinin tamamen durduğu bildirildi.

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Foto - Sosyal medya değil ölüm tuzağı! TikTok akımı genç kızın sonu oldu

KALP KRİZİ GEÇİRDİ, BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ Habere göre, Leah Presson söz konusu akıma katıldıktan sonra önce nöbet geçirdi, ardından kalp krizi geçirdi. Yaşananların ardından genç kızın beyin aktivitesinin tamamen durduğu açıklandı. Leah Presson'un Oklahoma City'deki Integris Health Baptist Tıp Merkezi'nde birkaç gündür hastanede tedavi altında bulunduğu belirtildi.

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Foto - Sosyal medya değil ölüm tuzağı! TikTok akımı genç kızın sonu oldu

BABASI YAŞANANLARI TELEVİZYON PROGRAMINDA ANLATTI NewsNation'a göre, Leah'ın babası Richard Presson, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere "Elizabeth Vargas Reports" programına katıldı. Kızının hayatı boyunca başkalarına yardım etmeyi amaçlayan biri olduğunu belirten Presson, "O hayatı boyunca hep verici bir insan oldu. Hayat kurtarmak ve benzeri şeyler yapmak istedi. Biz de organlarını bağışlayarak, minicik bedeniyle 90'a kadar başka hayat kurtarabilmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

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Foto - Sosyal medya değil ölüm tuzağı! TikTok akımı genç kızın sonu oldu

Richard Presson, kızının sosyal medyada tanınmak istediğini belirterek, "Leah çok harika bir insandı ve her zaman TikTok'ta ünlü olmak istiyordu. Kızımın, durdurulamayan bir meydan okuma yüzünden cansız yattığını görmek çok acı verici" dedi.

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Foto - Sosyal medya değil ölüm tuzağı! TikTok akımı genç kızın sonu oldu

"BENADRYL MEYDAN OKUMASI"NI EN AZ BEŞ KEZ DENEDİ ABD merkezli habere göre, Richard Presson kızının söz konusu akımı daha önce de uyguladığını bildiğini söyledi. Presson, Leah'ın "Benadryl Meydan Okuması"nı en az beş kez denediğinin farkında olduğunu ve ilk denemenin Noel döneminde gerçekleştiğini ifade etti.

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