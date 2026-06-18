Sosyal medya değil ölüm tuzağı! TikTok akımı genç kızın sonu oldu
ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki Leah Presson, sosyal medyada yayılan ve yüksek dozda Benadryl kullanımını teşvik ettiği iddia edilen "Benadryl Meydan Okuması"na katıldıktan sonra nöbet geçirip kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören genç kızın beyin aktivitesinin tamamen durduğu belirtilirken, babası Richard Presson kızının sosyal medyada ünlü olma hayali kurduğunu ve söz konusu akımı daha önce en az beş kez denediğini söyledi.