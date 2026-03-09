Pek çok projesi bulunan 32 yıllık Türk inşaat devi iflasla boğuşuyordu: Mahkemeden kritik karar verildi
İstanbul merkezli 32 yıllık sektör tecrübesine sahip Tek-Çelik İç ve Dış Ticaret İnşaat A.Ş., mali toparlanma süreci kapsamında mahkemeden 1 yıllık "kesin mühlet" onayını aldı. Altyapı ve çelik konstrüksiyon projeleriyle tanınan şirket, bu karar sayesinde borç yapılandırma planlarını hayata geçirmek için yasal bir koruma kalkanına kavuştu. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2027 tarihine kadar şirketin mali durumunu ve konkordato komiserlerinin raporlarını denetlemeye devam edecek.