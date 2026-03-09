  • İSTANBUL
Pek çok projesi bulunan 32 yıllık Türk inşaat devi iflasla boğuşuyordu: Mahkemeden kritik karar verildi
İstanbul merkezli 32 yıllık sektör tecrübesine sahip Tek-Çelik İç ve Dış Ticaret İnşaat A.Ş., mali toparlanma süreci kapsamında mahkemeden 1 yıllık "kesin mühlet" onayını aldı. Altyapı ve çelik konstrüksiyon projeleriyle tanınan şirket, bu karar sayesinde borç yapılandırma planlarını hayata geçirmek için yasal bir koruma kalkanına kavuştu. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2027 tarihine kadar şirketin mali durumunu ve konkordato komiserlerinin raporlarını denetlemeye devam edecek.

İstanbul'da yer alan 32 yıllık Türk devi Tek-Çelik İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi A.Ş. hakkında devam eden konkordato davasında önemli bir gelişme yaşandı. Şirket için mahkeme, mali toparlanma sürecini desteklemek amacıyla "kesin mühlet" kararı verdi.

​İstanbul’daki ilgili mahkemenin verdiği ara karara göre; Davacı şirkete 26 Şubat 2026 saat 16:32'den itibaren başlamak üzere bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine hükmedildi. Bu karar, şirketin alacaklılara karşı yasal koruma altına girdiği ve mali projesini hayata geçirmek için zaman kazandığı anlamına geliyor.

Mahkeme, geçici mühlet aşamasında atanan konkordato komiser heyetinin, kesin mühlet süresince de görevine devam etmesine karar verdi. Uzman heyet, şirketin operasyonlarını ve nakit akışını denetleyerek alacaklıların haklarını gözetmeye devam edecek. ​Tek-Çelik A.Ş.’nin mali geleceğini belirleyecek ve kesin mühletin gidişatının değerlendirileceği bir sonraki duruşma tarihi de netleşti. Mahkeme, komiser heyetinin raporları doğrultusunda sürecin devam edip etmeyeceğini takdir etmek üzere: Duruşma Tarihi: 11 Şubat 2027 Duruşma Saati: 14:00

1994 yılında kurulan TEK-ÇELİK İç ve Dış Ticaret İnşaat Sanayi A.Ş., çelik konstrüksiyon, altyapı ve taahhüt projelerinde faaliyet gösteriyor. Şirketin merkezi, İstanbul'da yer alıyor. Toplam 20 milyon TL sermayesi bulunan firma, uzun yıllardır hem yurt içi hem de yurt dışı projelerde aktif rol alıyor. Firmanın pek çok projede imzası bulunuyor.

