Pek çok kişi tercih etmiyor ama... Bu meyve kış aylarında şifa dağıtıyor

Aktar Koray Özkılıç, “Kurutulmuş cennet hurması olgunlaşmış hurmaların güneşte kurutulmasıyla elde ediliyor. Halkımız pek tercih etmiyor olsa da tüketilmesi gereken bir meyvedir. Cennet hurması, sonbahar mevsiminin en sevilen meyvelerinden biridir. Mineraller, antioksidanlar ve lif bakımından zengin bir meyvedir ve yağ içermediği için aynı zamanda sağlıklı ve doğal bir karbonhidrat kaynağıdır. Cennet hurması; taze, kurutulmuş ya da pişmiş haliyle yenilebilen bir meyvedir. Kurutulmuş olarak kurabiye, kek, puding, salata ve tahıllar için lezzetli bir sos olarak da kullanılmaktadır. Lezzeti dışında sağlığımız için çeşitli faydaları da vardır. Lif açısından çok zengin olduğundan diyet listelerinde tercih edilen besinlerden biridir. Kış aylarında hastalıklara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Kuru cennet hurması, yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları dâhil birçok hastalık için faydalıdır. Cennet hurmasının birçok faydası olmakla birlikte, tüketiminde aşırıya kaçmamak da önemlidir. Özellikle diyabet hastalarının tavsiye edilen miktardan daha fazla tüketmemesi gerekir“ dedi.