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Yaşam
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Pek çok kişi tercih etmiyor ama... Bu meyve kış aylarında şifa dağıtıyor

2023-12-20 12:09:31
Pek çok kişi tercih etmiyor ama... Bu meyve kış aylarında şifa dağıtıyor

Kurutulmuş cennet hurması lif açısından zengin, diyet listelerinde tercih edilen besinlerden biri ve kış aylarında hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

#1
Foto - Pek çok kişi tercih etmiyor ama... Bu meyve kış aylarında şifa dağıtıyor

Eskişehir'de yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, vatandaşlar arasında pek tercih edilmese de kış aylarında tüketilmesi gereken meyvelerden biri olan kuru cennet hurmasının faydalarını anlattı. Odunpazarı ilçesi Taşbaşı Caddesi'nde uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, kurutulmuş cennet hurmasının lif açısından çok zengin olduğunu bu yüzden diyet listelerinde tercih edilen besinlerden biri olduğunu, kış aylarında hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek fayda sağladığını belirtti.

#2
Foto - Pek çok kişi tercih etmiyor ama... Bu meyve kış aylarında şifa dağıtıyor

Aktar Koray Özkılıç, “Kurutulmuş cennet hurması olgunlaşmış hurmaların güneşte kurutulmasıyla elde ediliyor. Halkımız pek tercih etmiyor olsa da tüketilmesi gereken bir meyvedir. Cennet hurması, sonbahar mevsiminin en sevilen meyvelerinden biridir. Mineraller, antioksidanlar ve lif bakımından zengin bir meyvedir ve yağ içermediği için aynı zamanda sağlıklı ve doğal bir karbonhidrat kaynağıdır. Cennet hurması; taze, kurutulmuş ya da pişmiş haliyle yenilebilen bir meyvedir. Kurutulmuş olarak kurabiye, kek, puding, salata ve tahıllar için lezzetli bir sos olarak da kullanılmaktadır. Lezzeti dışında sağlığımız için çeşitli faydaları da vardır. Lif açısından çok zengin olduğundan diyet listelerinde tercih edilen besinlerden biridir. Kış aylarında hastalıklara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Kuru cennet hurması, yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları dâhil birçok hastalık için faydalıdır. Cennet hurmasının birçok faydası olmakla birlikte, tüketiminde aşırıya kaçmamak da önemlidir. Özellikle diyabet hastalarının tavsiye edilen miktardan daha fazla tüketmemesi gerekir“ dedi.

#3
Foto - Pek çok kişi tercih etmiyor ama... Bu meyve kış aylarında şifa dağıtıyor

Özkılıç, bu önemli meyve adının bölgeden bölgeye değişebildiğini, halk arasında 'Cennet hurması' veya 'Trabzon hurması' olarak isimlendirdiğini de ifade etti.

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