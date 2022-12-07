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Pazar yerine havadan otomobil düştü

2022-12-07 20:20:00
Pazar yerine havadan otomobil düştü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sebze pazarına düşmesi sonucu keydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Pazar yerine havadan otomobil düştü

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi pirinç pazarı mevkiinde seyir halinde olan E.K. idaresindeki 37 AAG 805 plakalı otomobil, sürücüsünün cep telefonuna bakarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metre yükseklikten ilçe sebze pazarının içine düştü.

#2
Foto - Pazar yerine havadan otomobil düştü

Düşme esnasında ağaçlara çarparak ilerleyen otomobil son olarak sebze pazarının etrafını çevreleyen beton duvara çarparak ters döndü.

#3
Foto - Pazar yerine havadan otomobil düştü

Kazada sürücü E.K ve bir yolcu hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

#4
Foto - Pazar yerine havadan otomobil düştü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve kurtarıcı yardımı kaza yerinden kaldırılan otomobil yediemin parka çekildi. Emniyet güçleri kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

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