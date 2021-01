Payitaht Abdülhamid'de dikkat çekildi... İşte Osmanlı'daki mason paşalar!

Sadrazam Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa: Yirmisekizzade Mehmet Said Paşa veya diğer tanınan adıyla Mehmed Said Efendi (ö. Ekim 1761), III. Osman saltanatında 25 Ekim 1755 - 1 Nisan 1756 tarihleri arasında beş ay yedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı'daki ilk Türk masondur.