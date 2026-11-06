Her tahmini tutuyordu: Şener Üşümezsoy deprem için bu sefer iki şehri işaret etti

Prof. Dr. Üşümezsoy, konuyla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: - "Dün gece, Afyon'da 4.1 deprem oldu diye rapor edilen deprem, aslında Denizli Afyon zonu ve bizim bahsetmiş olduğumuz Buldan Denizli zonu dediğimiz, zonda olan depremlerin takipçisi olan bir deprem. - Yani Buldan, Karahayıt, Pamukkale, Denizli kuşağında olan depremlerin geçen ay Honaz'da olan bir kolu, yani o kuzey-batıdan Güneydoğu'ya doğru uzanan bu fay hattının bir dirsek gibi dönerek Honaz'a ve Honaz'dan da Denizli'ye doğru giden kesimindeki birbirine eklenmiş faylarda olan depremlerden biri, dün gece olan.