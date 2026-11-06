Her tahmini tutuyordu: Şener Üşümezsoy deprem için bu sefer iki şehri işaret etti
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Afyonkarahisar'da meydana gelen depremin ardından bu kez iki şehri işaret ederek dikkat çeken uyarılarda bulundu.
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Afyonkarahisar'da meydana gelen depremin ardından bu kez iki şehri işaret ederek dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bugün saat 03.23'te deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, deprem 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremi tüm yönleriyle bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, açıklamasında "Depremsellik, esas olarak Afyon coğrafyasında yer almasına karşılık sistem Denizli, Burdur, Afyon sistemi diye düşünebileceğimiz bir sistem içinde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Üşümezsoy, konuyla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: - "Dün gece, Afyon'da 4.1 deprem oldu diye rapor edilen deprem, aslında Denizli Afyon zonu ve bizim bahsetmiş olduğumuz Buldan Denizli zonu dediğimiz, zonda olan depremlerin takipçisi olan bir deprem. - Yani Buldan, Karahayıt, Pamukkale, Denizli kuşağında olan depremlerin geçen ay Honaz'da olan bir kolu, yani o kuzey-batıdan Güneydoğu'ya doğru uzanan bu fay hattının bir dirsek gibi dönerek Honaz'a ve Honaz'dan da Denizli'ye doğru giden kesimindeki birbirine eklenmiş faylarda olan depremlerden biri, dün gece olan.
- Haritada gördüğümüz, bölgenin gene haritasında gördüğümüz bu Denizli dirseğinden Honaz'dan yukarı, yani Afyon'a doğru giden fay üzerinde oluşan bir deprem. - Haritada Göller Bölgesi'nin gölleri ile konumlandırdığımız zaman, yıldızla gösterilmiş kesimde dün olan 4.1'lik depremdi. Bu Çivril fayı hattı, Isparta'ya doğru, Eğirdir'e doğru giden fay hattı ile paralel gelen, daha aktif olarak çalışan, hemen onun kuzeyinde, Honaz'ın devamında yer alan fayla olan 4.1'lik deprem, dün olan depremdir.
- Fay çözümüne baktığımızda, yukarıda gördüğümüz gibi kuzey-güney doğrultulu bir normal fay, doğu-batı yönlü gerilmeyle, genişlemeyle bir çöküntü havzası oluşturuyor ve bu haritada gördüğümüz çöküntü havzası, Çivril payına paralel bir sistem içinde yer alan bir fay hattı. - Buldan, Karahayıt, Denizli fay hattı, bir 'U' şekilde Honaz'dan kuzeye doğru dönerek Burdur Gölü'nün kuzeyinden Afyon'a doğru uzanmaktadır. Bu Burdur Gölü'nün hemen kuzeybatısında yer alan bir faydaki kırılmadır.
- Bu boyutuyla baktığımız zaman, güneyde Bozdağları ve Aydın Dağları güneye doğru çekilirken, onun kuzeyindeki bölge kuzeye doğru gerilmekte ve bu süreçte doğu-batı yönlü açılmalar oluşmaktadır. Burdur Gölü'nün oluşturduğu çöküntü alanları gibi. - İşte bu sistemin içinde olan bir depremsellik, esas olarak Afyon coğrafyasında yer almasına karşılık sistem Denizli, Burdur, Afyon sistemi diye düşünebileceğimiz bir sistem içinde yer almaktadır.
- Denizli, Burdur ve Afyon fay sistemi bir çember içine alınmıştır. Pamukkale, Denizli, Honaz, Burdur fay hattı. - Siyah çizgiyle her iki haritada da çevrelenmiştir. Pamukkale, Denizli, Honaz, Afyon fay hattı siyahla çevrilmiştir."
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