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Her tahmini tutuyordu: Şener Üşümezsoy deprem için bu sefer iki şehri işaret etti

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Her tahmini tutuyordu: Şener Üşümezsoy deprem için bu sefer iki şehri işaret etti

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Afyonkarahisar'da meydana gelen depremin ardından bu kez iki şehri işaret ederek dikkat çeken uyarılarda bulundu.

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#1
Foto - Her tahmini tutuyordu: Şener Üşümezsoy deprem için bu sefer iki şehri işaret etti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bugün saat 03.23'te deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, deprem 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremi tüm yönleriyle bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, açıklamasında "Depremsellik, esas olarak Afyon coğrafyasında yer almasına karşılık sistem Denizli, Burdur, Afyon sistemi diye düşünebileceğimiz bir sistem içinde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Her tahmini tutuyordu: Şener Üşümezsoy deprem için bu sefer iki şehri işaret etti

Prof. Dr. Üşümezsoy, konuyla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı: - "Dün gece, Afyon'da 4.1 deprem oldu diye rapor edilen deprem, aslında Denizli Afyon zonu ve bizim bahsetmiş olduğumuz Buldan Denizli zonu dediğimiz, zonda olan depremlerin takipçisi olan bir deprem. - Yani Buldan, Karahayıt, Pamukkale, Denizli kuşağında olan depremlerin geçen ay Honaz'da olan bir kolu, yani o kuzey-batıdan Güneydoğu'ya doğru uzanan bu fay hattının bir dirsek gibi dönerek Honaz'a ve Honaz'dan da Denizli'ye doğru giden kesimindeki birbirine eklenmiş faylarda olan depremlerden biri, dün gece olan.

#3
Foto - Her tahmini tutuyordu: Şener Üşümezsoy deprem için bu sefer iki şehri işaret etti

- Haritada gördüğümüz, bölgenin gene haritasında gördüğümüz bu Denizli dirseğinden Honaz'dan yukarı, yani Afyon'a doğru giden fay üzerinde oluşan bir deprem. - Haritada Göller Bölgesi'nin gölleri ile konumlandırdığımız zaman, yıldızla gösterilmiş kesimde dün olan 4.1'lik depremdi. Bu Çivril fayı hattı, Isparta'ya doğru, Eğirdir'e doğru giden fay hattı ile paralel gelen, daha aktif olarak çalışan, hemen onun kuzeyinde, Honaz'ın devamında yer alan fayla olan 4.1'lik deprem, dün olan depremdir.

#4
Foto - Her tahmini tutuyordu: Şener Üşümezsoy deprem için bu sefer iki şehri işaret etti

- Fay çözümüne baktığımızda, yukarıda gördüğümüz gibi kuzey-güney doğrultulu bir normal fay, doğu-batı yönlü gerilmeyle, genişlemeyle bir çöküntü havzası oluşturuyor ve bu haritada gördüğümüz çöküntü havzası, Çivril payına paralel bir sistem içinde yer alan bir fay hattı. - Buldan, Karahayıt, Denizli fay hattı, bir 'U' şekilde Honaz'dan kuzeye doğru dönerek Burdur Gölü'nün kuzeyinden Afyon'a doğru uzanmaktadır. Bu Burdur Gölü'nün hemen kuzeybatısında yer alan bir faydaki kırılmadır.

#5
Foto - Her tahmini tutuyordu: Şener Üşümezsoy deprem için bu sefer iki şehri işaret etti

- Bu boyutuyla baktığımız zaman, güneyde Bozdağları ve Aydın Dağları güneye doğru çekilirken, onun kuzeyindeki bölge kuzeye doğru gerilmekte ve bu süreçte doğu-batı yönlü açılmalar oluşmaktadır. Burdur Gölü'nün oluşturduğu çöküntü alanları gibi. - İşte bu sistemin içinde olan bir depremsellik, esas olarak Afyon coğrafyasında yer almasına karşılık sistem Denizli, Burdur, Afyon sistemi diye düşünebileceğimiz bir sistem içinde yer almaktadır.

#6
Foto - Her tahmini tutuyordu: Şener Üşümezsoy deprem için bu sefer iki şehri işaret etti

- Denizli, Burdur ve Afyon fay sistemi bir çember içine alınmıştır. Pamukkale, Denizli, Honaz, Burdur fay hattı. - Siyah çizgiyle her iki haritada da çevrelenmiştir. Pamukkale, Denizli, Honaz, Afyon fay hattı siyahla çevrilmiştir."

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

DEPREM KÂHİNLERİ YİNE İŞ BAŞINDA: BİLİM Mİ, TAHMİN Mİ, YOKSA İKİ ŞIKLI PİYANGO MU? Türkiye'de ne zaman bir deprem meydana gelse, ekranlarda ve sosyal medyada tanıdık bir manzara ortaya çıkıyor. Depremin ardından bazı isimler ortaya çıkıyor, haritalar açılıyor, şehirler işaretleniyor ve peş peşe uyarılar sıralanıyor. Son olarak Afyonkarahisar'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un iki şehri işaret ederek yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Elbette deprem uzmanlarının görüşlerini dinlemek, fay hatları hakkında bilgi edinmek ve olası risklere karşı hazırlıklı olmak son derece önemlidir. Ancak burada üzerinde durulması gereken başka bir mesele var: Bilimsel tespit ile tahmin arasındaki farkı ne zaman öğreneceğiz? Bir bölgede deprem meydana geldikten sonra yakın çevresindeki başka bir bölgeyi işaret edip burada da deprem olabilir demek, tek başına bilimsel bir öngörü sayılabilir mi? Üstelik Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu, pek çok şehrimizin aktif fay hatlarına yakın olduğunu düşündüğümüzde, bu tür açıklamaların hangi bilimsel ölçütlere dayandığını sorgulamak hepimizin hakkıdır. Çünkü meseleye biraz dikkatle baktığımızda karşımıza oldukça kolay bir yöntem çıkıyor: İki şehir söyleyeceksiniz. Deprem olursa tahmininiz tuttu diyeceksiniz, olmazsa da zamanını kimse bilemez diyerek konuyu kapatacaksınız. Böylece tahminin iki ihtimali var; ya tutacak ya da tutmayacak! Peki, bunun bilimsel bir başarı olarak sunulmasının ölçüsü nedir? Yanlış anlaşılmasın, burada herhangi bir bilim insanının bilgisini veya akademik unvanını tartışma konusu yapmıyoruz. Bilim insanı da yanılabilir. Önemli olan, ortaya konulan iddiaların hangi verilere dayandığı, ne kadar açık ve sınanabilir olduğu, gerçekleşmediğinde de aynı açıklıkla değerlendirilip değerlendirilmediğidir. Deprem, televizyon ekranlarında reyting toplamak veya sosyal medyada gündem olmak için kullanılabilecek sıradan bir konu değildir. İnsanların evleri, aileleri, çocukları ve can güvenliği söz konusudur. Bir şehir ismi telaffuz edildiğinde o şehirde yaşayan binlerce insanın nasıl bir endişeye kapılabileceğini unutmamak gerekir. Elbette vatandaşlarımız deprem gerçeğini hafife almamalıdır. Fakat sürekli şehir isimleri sıralayarak korku oluşturmak da topluma yapılmış bir iyilik değildir. İnsanlara korku aşılamak yerine sağlam bina, doğru şehirleşme, etkili denetim, kentsel dönüşüm ve afet bilinci anlatılmalıdır. Unutmayalım ki depremin ne zaman, nerede ve hangi büyüklükte meydana geleceğini kesin olarak söylemek bugün bilimin sahip olduğu imkânlarla mümkün değildir. Ancak bilim, fayların özelliklerini inceleyebilir, bölgelerin deprem tehlikesini ortaya koyabilir ve riskleri azaltmak için yol gösterebilir. İşte güvenmemiz gereken yaklaşım budur. Bizim ihtiyacımız deprem kâhinleri değil, deprem gerçeğini bilimsel verilerle anlatan uzmanlardır. İhtiyacımız korku dolu manşetler değil, vatandaşın canını koruyacak sağlam binalardır. Son sözümüz şu olsun: Bir şehirde deprem olduktan sonra başka iki şehrin adını söylemek kolaydır. Asıl mesele, söylediğiniz şehirlerde deprem olmadan önce bilimsel verilerle neyi, nasıl ve hangi gerekçeyle öngördüğünüzü ortaya koyabilmektir. Bilim, tutan tahminlerin alkışlandığı, tutmayanların ise unutulduğu bir alan değildir. Bilim; kanıt, yöntem, şeffaflık ve hesap verebilirlik ister. Depremi önleyemeyebiliriz ama ihmali, bilgisizliği ve bilim dışı yaklaşımları önlemek bizim elimizdedir.

Görürsem söylerim

Şu haberlere bakıyorum da her depremciye tahminleri tutuyordu şuradaki depremi bildi şunu yaptı şunun tahmini tuttu, ne kadar saçma bir şey ya, senelerdir devamlı şurada olacak orada olacak şurada olacak deniliyor, bir ve iki tane oluyor ondan sonra tahmini tuttu deniyor, böyle saçmalık olur mu Kübra’dan atıyorlar.
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