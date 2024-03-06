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Patron çıldırdı! ŞOK Market, havalara uçuracak 6 günlük indirim fitilini ateşledi! Şu fiyatlara bakın

2024-03-06 13:31:24
Patron çıldırdı! ŞOK Market, havalara uçuracak 6 günlük indirim fitilini ateşledi! Şu fiyatlara bakın

Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 6 Mart 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Birden fazla üründe 6 gün boyunca sürecek indirim bugün başlıyor... Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok Market, bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok, tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? Ayrıntılar bu haberimizde...

#1
Foto - Patron çıldırdı! ŞOK Market, havalara uçuracak 6 günlük indirim fitilini ateşledi! Şu fiyatlara bakın

• Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set 5.999 TL • Simfer Midi Fırın 1.499 TL • Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.199 TL • Sinbo Çay Makinesi 699 TL • Sinbo Airfryer 1.999 TL • Queen Brisa Çelik Su Isıtıcı 319 TL • Sprey Yağdanlık 59,95 TL • Nerox Kare / Yuvarlak Airfryer Kağıdı 69,95 TL • Katlanır Puf 379 TL • Ahşap Çok Amaçlı 2 Sepetli Raf 369 TL • Kahve Rafı ve Çerçeve Seti 299 TL • 3'lü Bienwood Bie Çok Amaçlı Raf 299 TL • Bienwood Bie Ahşap Basamak 349 TL • Dikkat Geliştiren Çizgiler Kitap Çeşitleri 37,90 TL • Yer Sofrası 349 TL • Katlanır Masa 599 TL • 100x140 cm Pvc Masa Örtüsü 74,85 TL • 140x140 cm Pvc Masa Örtüsü 84,95 TL • Fonksiyomel Batarya Ucu 39,95 TL • Kurulama Havlusu 59,95 TL

#2
Foto - Patron çıldırdı! ŞOK Market, havalara uçuracak 6 günlük indirim fitilini ateşledi! Şu fiyatlara bakın

• 2'li Esse Granit Efekli Döküm Tava 499 TL • Esse Granit Efekli Döküm Ahşap Saplı Çift Taraflı Tava 399 TL • 2'li Esse Granit Efekli Döküm Sahan 349 TL • 2'li Esse Granit Efekli Döküm Tava ve Sahan 499 TL • Kütahya Porselen 24 Parça Yemek Takımı 1.199 TL • Sıyırıcı Süzgeçli Kase 99,95 TL • Cambu Bambu Kapak French Press 700 ml 199 TL • Cambu Borosilikat Cam Sütlük 450 ml 59,95 TL • Cambu Cam Kupa 3'lü 59,95 TL • Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 599 TL • Paşabahçe Galata Çay Bardağı 6'lı 89,95 TL • Sırlı Porsiyonluk Güveç Kabı 6'lı 64,95 TL • El Yapımı Orta Güveç 89,95 TL • Sırlı Sufle Kabı 4'lü 39,95 TL • Ahşap Döner Sunumluk 89,95 TL • Yaprak Çerezlik 24,95 TL • Kupa Bardak 19,95 TL • El İmalatı Cam Meyvelik 95 TL • Dikdörtgen Kahvaltılık 24,95 TL • Dik Kenarlı Cam Tabak 19,95 TL • Limonluk 49,95 TL • 3'lü Kilitli Saklama Kabı 89,95 TL • Derin Dondurucu Saklama Kabı 44,95 TL • Süzgeçli Kase İkili Set 64,95 TL • Keramika Ege Renkli Yumurtalık 32,95 TL • Esnek Kesim Matı 34,95 TL • Baskılı Cam Tuzluk 17,95 TL • Alüminyum Yağ Sıçratmaz 79,95 TL

#3
Foto - Patron çıldırdı! ŞOK Market, havalara uçuracak 6 günlük indirim fitilini ateşledi! Şu fiyatlara bakın

• Philips Pompasız Su Arıtma Cihazı 3.959 TL • Xiaomi Redmi 12 128 Gb 8 GB 7.599 TL • Philips 800i Serisi Hava Temizleme Cihazı 5.999 TL • PS5 Digital Edition Oyun Konsolu+ Dualsense Çift Kol 24.799 TL • Oppo A16 Cep Telefonu 5.799 TL • Samsung Galaxy A36E A34 256 GB 12.389 TL • TCL Dark Night 1.799 TL • Samsung 9/6 kg Kurutma Makinesi 25.999 TL • Altus Çift Kapılı Buzdolabı 14.299 TL • Hoover 9 Kg Kurutma Makinesi 11.499 TL • Hoover 10 Kg Çamaşır Makinesi 14.299 TL

#4
Foto - Patron çıldırdı! ŞOK Market, havalara uçuracak 6 günlük indirim fitilini ateşledi! Şu fiyatlara bakın

• Pratico Cosmo XS 10 Sepetli Çok Amaçlı Dolap Sonomo Renk 999 TL • Cara 4 Derin Sepetli Çok Amaçlı Dolap 899 TL • Swiss Sonomo Gövde 9 Sepetli Çok Amaçlı Dolap 1.599 TL • Soho Gri Sepetli Sandalyeli Aktivite Masası 1.149 TL • Etna Dekoratif Retro Model Yerli Ceviz Renk Kitaplık 999 TL • Creed Çok Amaçlı Sepetli Kitaplık & Raf 1.149 TL • Aytaşı 2'li Orta Sehpa Seti 749 TL • Bruno Atlantik Çam Dresuar 459 TL • Aras Komodin Atlantik Çam 239 TL • Savona Çalışma Masası 249 TL • Vega Dekoratif Duvar Rafı 199 TL

#5
Foto - Patron çıldırdı! ŞOK Market, havalara uçuracak 6 günlük indirim fitilini ateşledi! Şu fiyatlara bakın

#6
Foto - Patron çıldırdı! ŞOK Market, havalara uçuracak 6 günlük indirim fitilini ateşledi! Şu fiyatlara bakın

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