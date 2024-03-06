2024-03-06 13:31:24 Patron çıldırdı! ŞOK Market, havalara uçuracak 6 günlük indirim fitilini ateşledi! Şu fiyatlara bakın
Ülkemizdeki önde gelen marketlerden biri olan ŞOK, 6 Mart 2024 Çarşamba kataloğunu yayınladı. Birden fazla üründe 6 gün boyunca sürecek indirim bugün başlıyor... Düzenli olarak farklı kategorilerdeki ürünlerinde indirim kampanyalarını halka duyuran Şok Market, bu haftaya özel aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Şok, tüketiciye bu hafta hangi ürünlerini hangi fiyata sunacak? Ayrıntılar bu haberimizde...