  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin neden yumuşama sinyali verdi? Kararın arkasında teknoloji var Sergen Yalçın bırakacak mı? Topu taraftara attı Maden için keşif yapıldı, köylüler ayaklandı Binlerce yıllık lezzetler dünyaya açılacak! Çorum mutfağı UNESCO yolunda Hint medyası Türkiye konusunda o ülkeyi uyardı: Artık önlenemezler Berlin’de Filistin için binler yürüdü İki malzemeyle hazırlanıyor! Astım ve öksürüğü bıçak gibi kesiyor: Öksürük geliyorsa son verin! Öyle bir yapacak ki... Türkiye'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyorlardı: 3 milyar avroluk füze almaya karar verdiler Kraliçe Mathilde 194 şirketle Türkiye'ye çıkarma yapacak: Öylesine değil anlaşmaya geliyoruz
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Putin neden yumuşama sinyali verdi? Kararın arkasında teknoloji var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Putin neden yumuşama sinyali verdi? Kararın arkasında teknoloji var

Uzun bir süredir devam eden Rusya - Ukrayna savaşı kritik bir eşiğe girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yumuşama sinyali gelmesi ise dikkat çekti. Kararın arkasında teknolojik zorluk olabilir.

#1
Foto - Putin neden yumuşama sinyali verdi? Kararın arkasında teknoloji var

Teknoloji savaş alanlarını dönüştürmeye devam ediyor. Rusya - Ukrayna savaşı bunun en somut örneklerinden biri olarak görülüyor. Yeni SİHA teknolojileri savaşların yöntemini değiştirdi. Artık savunma ve saldırı için İHA ve SİHA'lar kritik bir öneme sahip.

#2
Foto - Putin neden yumuşama sinyali verdi? Kararın arkasında teknoloji var

Ukrayna'nın İHA ve SİHA teknolojisinde gösterdiği başarı Rusya'yı masaya oturmaya itiyor.

#3
Foto - Putin neden yumuşama sinyali verdi? Kararın arkasında teknoloji var

Ukrayna’nın geliştirdiği STING önleyici dronu, savaş teknolojilerinde yeni bir eşiğe işaret ediyor. Yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktan kontrol edilebilen sistem, hem düşük maliyeti hem de cephe hattından bağımsız kullanım modeliyle modern savaş anlayışını dönüştürüyor. Ukrayna-Rusya savaşı, yalnızca cephedeki dengeleri değil, savaş teknolojilerinin doğasını da kökten değiştirdi. Son dönemde bu değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri ise Ukrayna merkezli Wild Hornets tarafından geliştirilen STING önleyici dron sistemi oldu. İnsansız hava araçlarının savaş alanındaki rolü giderek büyürken, artık yalnızca saldırı dronları değil, bu tehditleri avlamak için geliştirilen önleyici sistemler de belirleyici hale geliyor. STING, bu yeni dönemin öne çıkan araçlarından biri olarak görülüyor.

#4
Foto - Putin neden yumuşama sinyali verdi? Kararın arkasında teknoloji var

STING’in en çarpıcı özelliği, çok uzak mesafelerden yönetilebilmesi. Sisteme entegre edilen yeni nesil kontrol altyapısı sayesinde operatörlerin cephe hattına yakın bölgelerde bulunma zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kalkıyor. Bu yapı, savaş alanında görev yapan personelin güvenliğini artırırken operasyonel esnekliği de ciddi biçimde yükseltiyor. Böylece klasik savaş düzeninde öne çıkan “ön cepheye yakın konuşlanma” anlayışı, yerini daha dağınık ve uzaktan yönetilebilen yapılara bırakıyor. Geleneksel hava savunma sistemlerinde operatörlerin tehdit bölgesine daha yakın konumlanması gerekiyor. STING ise bu alışılmış çerçeveyi bozarak, coğrafi mesafeyi daha az önemli hale getiriyor. Bu yaklaşım, yalnızca teknik bir yenilik değil, aynı zamanda savaş doktrininde de önemli bir dönüşüm anlamına geliyor. Çünkü artık savunma unsurları, fiziksel olarak savaş hattında bulunmadan da aktif rol oynayabiliyor.

#5
Foto - Putin neden yumuşama sinyali verdi? Kararın arkasında teknoloji var

STING’in öne çıkan bir diğer yönü de maliyet avantajı. Sistem, özellikle kamikaze dron tehditlerine karşı daha ekonomik bir önleme çözümü sunuyor. Düşük birim maliyetle çalışabilmesi, uzun süreli çatışmalarda savunma tarafına önemli sürdürülebilirlik avantajı sağlıyor. Bu durum, pahalı hava savunma sistemleri yerine daha ucuz, hızlı üretilebilen ve daha esnek platformların neden ön plana çıktığını da açık biçimde gösteriyor. STING, temel olarak düşman insansız hava araçlarını tespit edip etkisiz hale getirmek için geliştirildi. Yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip olduğu belirtilen platform, hedefi takip ederek doğrudan çarpma veya farklı imha yöntemleriyle sonuç alabiliyor. Bu yetenek, özellikle yoğun dron saldırılarının yaşandığı alanlarda sistemin etkisini artırıyor. Geniş veri bağlantısı desteği de operasyon sırasında kontrol sürekliliğini güçlendiriyor. STING’in yalnızca deneysel bir proje olmadığı, doğrudan savaş sahasında aktif biçimde kullanıldığı belirtiliyor. Sistemin hizmete alınmasının ardından çok sayıda Rus dronuna karşı etkili sonuç verdiği ifade ediliyor. Bu tablo, önleyici dron konseptinin artık teorik değil, doğrudan sahaya yerleşmiş bir savunma modeli haline geldiğini ortaya koyuyor.

#6
Foto - Putin neden yumuşama sinyali verdi? Kararın arkasında teknoloji var

Sistemin bir başka dikkat çekici yönü ise yüksek üretim kapasitesi. Geniş ölçekli üretim sayesinde bu tür platformların yalnızca belirli birliklerde değil, çok daha yaygın şekilde dağıtılabilmesi mümkün hale geliyor. Bu da savaşta üstünlüğün yalnızca teknolojik kaliteyle değil, aynı zamanda ölçeklenebilirlik ve hızlı üretim kabiliyetiyle de belirlendiğini gösteriyor. STING ve benzeri sistemler, modern savaşın artık yalnızca tanklar, toplar ve klasik hava savunma ağları üzerinden okunamayacağını gösteriyor. Yeni dönemde savaş alanı; uzaktan yönetilen, düşük maliyetli, seri üretilebilen ve ağ yapısıyla çalışan insansız sistemlerle yeniden tanımlanıyor. Özellikle önleyici dronların yaygınlaşması, saldırı ve savunma dengesini baştan aşağı değiştiriyor. Böylece savaş sahasında yalnızca daha fazla ateş gücü değil, daha akıllı, daha ucuz ve daha esnek sistemler belirleyici hale geliyor. Bu teknolojik dönüşüm yalnızca cephede değil, eğitim modelinde de etkisini gösteriyor. STING gibi uzaktan yönetilebilen sistemlerin yaygınlaşması, operatör eğitimlerinin de daha farklı yöntemlerle yürütülmesini mümkün kılıyor. Ukrayna’da yeni nesil dron operatörlerinin el-göz koordinasyonu ve kumanda hakimiyeti gibi becerilerinin geliştirilmesinde dijital simülasyon ve oyun deneyiminin de dolaylı katkı sunduğu değerlendiriliyor. Bu durum, savaş teknolojilerindeki değişimin insan kaynağı eğitimine kadar uzanan daha geniş bir dönüşüm yarattığını gösteriyor. STING, tüm bu yönleriyle yalnızca bir önleyici dron değil, savaşın geleceğine dair yeni bir modelin sahadaki karşılığı olarak öne çıkıyor. Haber Kaynakları: Jpost, Business Insider

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı
Gündem

Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, liyakat ve dava anlayışıyla bağdaşmayan açıklamalarıyla siyaset gündemine bomba gibi düşt..
Mısır'da Yıldırımhan heyecanı: Müslümanların onur kaynağı...
Dünya

Mısır'da Yıldırımhan heyecanı: Müslümanların onur kaynağı...

Mısır'da YILDIRIMHAN heyecanı yaşanıyor. Mısır televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan sunucu Alaa El Salih, Türkiye'nin bugüne kada..
Babacan Çorum'da yine "eski defterleri" açtı! AK Parti’nin başarılarına çökmeye çalışan "maklube" siyaseti iş başında
Gündem

Babacan Çorum'da yine "eski defterleri" açtı! AK Parti’nin başarılarına çökmeye çalışan "maklube" siyaseti iş başında

Yıllarca AK Parti saflarında milletin imkanlarıyla koltuk işgal eden ancak hırsı davasının önüne geçince dış güçlerin dümen suyuna giren Ali..
CHP milleti kışkırtma peşinde
Gündem

CHP milleti kışkırtma peşinde

Başını Ali Babacan'ın Deva Partisi'nden devşirilen Evrim Rızvanoğlu'nun başını çektiği CHP'li heyet, milleti kışkırtmanın peşine düştü...
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
Spor

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray puanını 77'ye çıkararak ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 26. şampiyonluğunu yaşayan Ga..
Altın madeni kana bulandı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Altın madeni kana bulandı! Çok sayıda ölü var

Doğu Afrika ülkesi Kenya’da bulunan altın madeninde meydana gelen göçükte, aralarında 10 kadının da bulunduğu 15 kişi öldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23