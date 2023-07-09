Patlıcan Vadisi'nde renkli görüntüler! Kutuplar hariç 7 kıtaya ihraç ediliyor

Burada hafif esinti olması ve nemin olmamasından dolayı daha kaliteli bir kurutma oluyor. Tarladan gelen malımız evlerin önüne dökülür, yıkanır, oyulur, havanın durumuna göre de bir-iki günde güneşte kurutulur. Ağırlıklı olarak patlıcan oyup kurutuyoruz. Onun dışında dolmalık biber, kızartmalık biber, domates, fasulye, bamya gibi çeşitlerimiz de mevcut. Bu ürünlerin tercih edilmesinin nedeni tamamen her şeyin doğal olması. Hiçbir katkı maddesi yok. Geçen yıl 5 bin ton kuru patlıcan olmak üzere diğer ürünlerle birlikte 7 bin ton üretim yaptık. Bu sene ise sadece 7 bin ton kuru patlıcan üretimimiz var. Diğerleri ile yaklaşık 10 bin ton hedefledik” dedi.