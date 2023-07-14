  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
8
Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü

2023-07-14 07:50:01
Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü

Düzce’de elektrik kablosu koptu. Mahalleli patlama sesi ile irkilip sokağa döküldü.

#1
Foto - Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü

Olay Koçyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2307. Sokak üzerinde elektrik kablosu bir anda koptu. Evlerinde bulunan vatandaşlar patlama sesi duyunca sokağa döküldü.

#2
Foto - Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü

Elektriklerin kesildiği mahallede polis ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde sokak üzerinde elektrik telinin koptuğu tespit edildi.

#3
Foto - Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü

Sokak trafiğe kapanırken, elektrik ekipleri bölgeye gelerek çalışma başlattı. Evde televizyon izlediği anda patlama olduğunu söyleyen Selim Arslan, “Televizyon seyrediyordum.

#4
Foto - Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü

İlk önce patlama oldu. Ardından elektrikler kesildi.

#5
Foto - Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü

Ben polis ekiplerini aradım. Onlar da elektrik kurumuna yönlendirdiler.

#6
Foto - Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü

Orada çağrı merkezi olunca adres sordular şikayet talebi açtım. Sonra buraya geldim, baktım ki kablo kopmuş” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Patlama sesi mahalleliyi sokağa döktü

Kopan kablonun tamir edilmesi için çalışmalara başlayan ekipler, mahalleye elektriği sabaha karşı vermeyi planlıyor.

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'dan şok eden Uludere itirafı
Gündem

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'dan şok eden Uludere itirafı

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, 2011 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yaşanan olayla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı...
'Allah'a şükürler olsun' diyerek duyurmuştu! IMF 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi yatırdı
Dünya

'Allah'a şükürler olsun' diyerek duyurmuştu! IMF 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi yatırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF), 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi yat..
Emekli maaşını merak eden için ilgili açıklama: Ek zammı gelecek mi? 2023 SSK ve Bağ-kur emeklisine seyyanen yapılacak mı?
Ekonomi

Emekli maaşını merak eden için ilgili açıklama: Ek zammı gelecek mi? 2023 SSK ve Bağ-kur emeklisine seyyanen yapılacak mı?

Emekli maaşına ek zam gelecek mi? Emekli maaşlarında zam oranlarının belli olması, SSK ve Bağ-kur emeklisine ek zam yapılacak mı sorusunu gü..
AK Partili Metin Külünk'ten zam tepkisi: Bu yaptığınız insanlığa sığar mı?
Siyaset

AK Partili Metin Külünk'ten zam tepkisi: Bu yaptığınız insanlığa sığar mı?

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurumu Üyesi Metin Külünk, zincir marketlerin ürünlere yeniden zam yapmaya başlamasıyla ilgili olarak bir pay..
Rusya ilk kez duyurdu: Türkiye, Rus tahılı hakkında kararı verdi! İhtiyacı olan ülkelere gönderilsin
Ekonomi

Rusya ilk kez duyurdu: Türkiye, Rus tahılı hakkında kararı verdi! İhtiyacı olan ülkelere gönderilsin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu kez, Türkiye’nin, Rus tahılının işlenmesini ve ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesini istediğini söyl..
Tek tek açıkladı! FETÖ ve Menzil'i birbirine benzetenlere tokat gibi cevap
Gündem

Tek tek açıkladı! FETÖ ve Menzil'i birbirine benzetenlere tokat gibi cevap

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, FETÖ ve Menzil'i birbirine benzetenlere tokat niteliğinde bir cevap v..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23