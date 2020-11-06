  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
7
İşte Ermenistan'ın umut bağladığı o birlik

2020-11-06 22:04:07
İşte Ermenistan'ın umut bağladığı o birlik

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermenistan tarafı çıkış yolu arıyor.

#1
Foto - Cephe hattındaki insanları zorla cephe önüne süren Ermenistan'da Nikol Paşinyan'ın karısı Anna Hakobyan'dan bir açıklama geldi. Kadın birliklerini oluşturan Hakobyan, Sputnik Telegram hesabına konuştu.

Cephe hattındaki insanları zorla cephe önüne süren Ermenistan'da Nikol Paşinyan'ın karısı Anna Hakobyan'dan bir açıklama geldi. Kadın birliklerini oluşturan Hakobyan, Sputnik Telegram hesabına konuştu.

#2
Foto - Ekim ayında 13 kadın ile eğitimlere başlayan Anna Hakobyan, cephe hattına gitmeye hazır olduklarını açıkladı.

Ekim ayında 13 kadın ile eğitimlere başlayan Anna Hakobyan, cephe hattına gitmeye hazır olduklarını açıkladı.

#3
Foto - Hakobyan, kadınlar tarafından oluşturulan birliğe Ermeni kraliçesi Erato'nun adının verildiğimi söyledi.

Hakobyan, kadınlar tarafından oluşturulan birliğe Ermeni kraliçesi Erato'nun adının verildiğimi söyledi.

#4
Foto - Sputnik tarafından servis edilen görüntülere ilişkin 'Ermenistan tarafı Hakobyan ve 13 kadına umut bağladı' yorumları yapıldı.

Sputnik tarafından servis edilen görüntülere ilişkin 'Ermenistan tarafı Hakobyan ve 13 kadına umut bağladı' yorumları yapıldı.

#5
Foto - 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda işgal güçleri büyük bir darbe yemiş durumda.

27 Eylül'de başlayan çatışmalarda işgal güçleri büyük bir darbe yemiş durumda.

#6
Foto - Çok sayıda askeri teçhizatını kaybeden Ermenistan'a Rusya ve İran tarafından üstü kapalı yardımların yapıldığı öne sürülüyor.

Çok sayıda askeri teçhizatını kaybeden Ermenistan'a Rusya ve İran tarafından üstü kapalı yardımların yapıldığı öne sürülüyor.

Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü
Dünya

Trump-Biden çekişmesinde ibre tamamen tersine döndü

Amerika Birleşik Devletleri'nde oy sayma işlemi devam ederken Joe Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti.
CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...
Gündem

CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...

Sokak röportajı yapan CHP'li muhabirin dolar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı üzerinden sorduğu manipülatif soruya vatandaşın verdiği ders ..
Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi
Dünya

Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan Donald Trump, seçimde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Tru..
İşte görün bunların gerçek yüzlerini! 'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yerli aşıda ortada yok
Gündem

İşte görün bunların gerçek yüzlerini! 'Savaş halk sağlığı sorunudur' diyen TTB yerli aşıda ortada yok

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'de ilk dozu bir gönüllüye uygulanan koronavirüs aşısıyla ilgi..
‘Rusya farkında’ diyerek kritik açıklamayı yaptı: Tek seçenek Türkiye
Dünya

‘Rusya farkında’ diyerek kritik açıklamayı yaptı: Tek seçenek Türkiye

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Ferid Şefiyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin yap..
50 TL yüzünden 8 bin liradan olmayın! Aracı olanlar dikkat
Otomotiv

50 TL yüzünden 8 bin liradan olmayın! Aracı olanlar dikkat

Havaların soğumasıyla kışlık bakımları yapılmayan araçlar büyük risk altına girmeye başladı. Araçlarına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay