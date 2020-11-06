2020-11-06 22:04:07 İşte Ermenistan'ın umut bağladığı o birlik
Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermenistan tarafı çıkış yolu arıyor.
İşte tarihi gerçek! Payitaht Abdülhamid'deki asıl hain, Mahmud Paşa mı? Tüm işaretler Ahmed Paşa'yı gösteriyor ama...
Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Ermenistan tarafı çıkış yolu arıyor.
Cephe hattındaki insanları zorla cephe önüne süren Ermenistan'da Nikol Paşinyan'ın karısı Anna Hakobyan'dan bir açıklama geldi. Kadın birliklerini oluşturan Hakobyan, Sputnik Telegram hesabına konuştu.
Ekim ayında 13 kadın ile eğitimlere başlayan Anna Hakobyan, cephe hattına gitmeye hazır olduklarını açıkladı.
Hakobyan, kadınlar tarafından oluşturulan birliğe Ermeni kraliçesi Erato'nun adının verildiğimi söyledi.
Sputnik tarafından servis edilen görüntülere ilişkin 'Ermenistan tarafı Hakobyan ve 13 kadına umut bağladı' yorumları yapıldı.
27 Eylül'de başlayan çatışmalarda işgal güçleri büyük bir darbe yemiş durumda.
Çok sayıda askeri teçhizatını kaybeden Ermenistan'a Rusya ve İran tarafından üstü kapalı yardımların yapıldığı öne sürülüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23