Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. 12 adet uçaklık ilave sipariş henüz tamamlanmış bir satın alma sözleşmesi niteliğinde değil. İsveç Hava Kuvvetleri'nin açıklamalarında söz konusu yatırımın daha sonraki bir tarihte tedarik sürecine eklenmesinden bahsediliyor. Dolayısıyla Gripen savaş uçakları için yeni siparişin kesinleştiğini söylemek için resmi sözleşme aşamasının beklenmesi gerekiyor. Saab tarafından geliştirilen Gripen savaş uçakları, İsveç'in savunma sanayisinin en önemli platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Gripen E, önceki C/D versiyonlarına kıyasla daha yüksek yakıt kapasitesi, artırılmış azami kalkış ağırlığı ve daha fazla silah istasyonu gibi özelliklerle geliştirildi. Uçak aynı zamanda modern sensörler ve NATO uyumlu silah sistemleriyle çok rollü görevlerde kullanılabiliyor.