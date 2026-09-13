Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi
Ukrayna'ya yapılacak 16 adet yeni Gripen E ve mevcut C/D model savaş uçağı transferi sebebiyle hava gücünde oluşabilecek açığı kapatmak isteyen İsveç, envanterini genişletmek için devasa bir stratejik adım atmaya hazırlanıyor. İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamalarına göre Stockholm yönetimi, mevcut siparişlere 12 adet ilave Gripen E ekleyerek modern savaş uçağı sayısını 72'ye çıkarmayı hedefliyor. İşte detaylar...