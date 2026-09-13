  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sivas'ta akıl almaz kaza: Kaldırımdaki aydınlatma direğine saplandı! Mourinho'nun Arda Güler kararı ortalığı karıştırdı! Ritim giderek düşüyor, taraftar endişeli... Uğurcan Çakır'a ne oldu? İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ hamlesine kendi ekibinden ağır darbe! Mahkemede anlatılanlar kitabı gölgede bıraktı Koca Icardi'nin düştüğü hale bak! Adına şarkılar yazılan adamın hali yürek burkuyor... Aziz Yıldırım 'Niye faydalanmıyoruz' diye sormuştu ve yeni bir hamle geliyor gibi... Bakan Çiftçi talimatı verdi: 81 ilde ekipler sahaya indi! Okul çevrelerinde denetimler artırılıyor Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı: 'Yetkin ve erdemli insan' anlayışı eğitime bakışımızın istikametini tayin ediyor Kahramanmaraş'ta kuyu faciası: 2 kişi hayatını kaybetti!
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi

Ukrayna'ya yapılacak 16 adet yeni Gripen E ve mevcut C/D model savaş uçağı transferi sebebiyle hava gücünde oluşabilecek açığı kapatmak isteyen İsveç, envanterini genişletmek için devasa bir stratejik adım atmaya hazırlanıyor. İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı'nın açıklamalarına göre Stockholm yönetimi, mevcut siparişlere 12 adet ilave Gripen E ekleyerek modern savaş uçağı sayısını 72'ye çıkarmayı hedefliyor. İşte detaylar...

1
#1
Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi

İsveç'in Gripen savaş uçakları için attığı yeni adımın arkasında Ukrayna'ya yapılması planlanan uçak transferleri bulunuyor. İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jonas Wikman, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, mevcut siparişe 12 ilave Gripen E eklenmesinin planlandığını belirtti. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde İsveç'in Gripen E filosu 60'tan 72 adet uçağa ulaşacak.

#2
Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi

İsveç'in Gripen savaş uçakları filosunu büyütme planı, ülkenin hava gücünü koruma stratejisinde önemli bir yere sahip. Stockholm, Ukrayna'ya 16 adet yeni Gripen E savaş uçağının satışına ilişkin anlaşma imzalarken, İsveç Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki Gripen C/D uçaklarının da Ukrayna'ya aktarılması gündemde bulunuyor.

#3
Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi

İsveç ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşma kapsamında 16 adet yeni Gripen E'nin 2029-2030 döneminde teslim edilmesi planlanıyor. Bunun yanında İsveç'in 16 adet adet Gripen C/D uçağını Ukrayna'ya aktarması planlanıyor.

#4
Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi

Bu gelişme, İsveç'in kendi hava gücünde oluşabilecek açığı kapatmasını zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle Stockholm, Gripen savaş uçakları filosunu genişletmek için yeni uçak siparişini gündemine aldı. İsveç'in mevcut planı, 2013 yılında verilen 60 adet Gripen E siparişinin üzerine 12 adet yeni Gripen E eklenmesini öngörüyor. Böylece Gripen savaş uçakları filosunda daha modern E varyantının sayısı 72'ye çıkabilecek.

#5
Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. 12 adet uçaklık ilave sipariş henüz tamamlanmış bir satın alma sözleşmesi niteliğinde değil. İsveç Hava Kuvvetleri'nin açıklamalarında söz konusu yatırımın daha sonraki bir tarihte tedarik sürecine eklenmesinden bahsediliyor. Dolayısıyla Gripen savaş uçakları için yeni siparişin kesinleştiğini söylemek için resmi sözleşme aşamasının beklenmesi gerekiyor. Saab tarafından geliştirilen Gripen savaş uçakları, İsveç'in savunma sanayisinin en önemli platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Gripen E, önceki C/D versiyonlarına kıyasla daha yüksek yakıt kapasitesi, artırılmış azami kalkış ağırlığı ve daha fazla silah istasyonu gibi özelliklerle geliştirildi. Uçak aynı zamanda modern sensörler ve NATO uyumlu silah sistemleriyle çok rollü görevlerde kullanılabiliyor.

#6
Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi

İsveç'in Gripen savaş uçakları için yeni yatırım planı, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'da artan savunma harcamalarının da bir parçası olarak değerlendiriliyor. Stockholm, NATO üyeliğinin ardından hava gücü dahil olmak üzere birçok alanda askeri kapasitesini artırmaya odaklanıyor. Gripen savaş uçakları açısından dikkat çeken bir diğer gelişme ise İsveç'in gelecekteki savaş uçağı teknolojilerine yatırım yapmayı sürdürmesi. Saab, İsveç hükümetinden 2026-2028 döneminde geleceğin insanlı ve insansız savaş uçaklarına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için yaklaşık 2,9 milyar İsveç kronu değerinde sipariş aldı.

#7
Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi

Bu durum, Stockholm'ün Gripen savaş uçaklarını yalnızca mevcut ihtiyaçlar için değil, gelecekte geliştirilecek hava muharebe sistemleri için de bir teknoloji altyapısı olarak gördüğüne işaret ediyor. İsveç'in yeni planının hayata geçmesiyle birlikte Gripen savaş uçakları ülkenin hava gücündeki ağırlığını korumaya devam edecek. Özellikle Ukrayna'ya yapılması planlanan transferlerin ardından ilave Gripen E siparişi, İsveç'in kendi hava savunma kapasitesinde oluşabilecek boşluğu önlemeyi amaçlıyor.

#8
Foto - Kritik pazarlık sonuç verdi: 12 adet hayalet avcı uçağı Gripen’in askeri üsse gelmesi an meselesi

İsveç'in 12 ilave Gripen E alarak toplam Gripen E sayısını 72'ye çıkarma planı açık şekilde gündemde. Bu nedenle Stockholm'ün Gripen savaş uçakları filosunu büyütme hamlesinin önümüzdeki dönemde daha da netleşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Bize ne isveçin gribeninden..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Pulur Höyük Kazı Alanı'nda çalışmalar sürüyor
Kültür - Sanat

Pulur Höyük Kazı Alanı'nda çalışmalar sürüyor

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Aziziye programında Pulur Höyük Kazı Alanı ile Alaca Şehitliği’ni ziyaret etti.
Mısır tarlasından uyuşturucu çıktı
Yerel

Mısır tarlasından uyuşturucu çıktı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde mısır tarlasına kenevir ektiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 105 kök kenevir ile ..
CHP’linin yoldaşı böyle olur! Antalya’daki rezilliğe küfürlü savunma
Gündem

CHP’linin yoldaşı böyle olur! Antalya’daki rezilliğe küfürlü savunma

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in pehlivanları alnından öpmesi toplumsal tepki toplarken, belediyedeki bir..
Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı
Gündem

Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı

Polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı belirlenen sosyal medya fenomeni Semih Varol hakkında 'kamu görevlisine görevinden do..
Avrupa’da akaryakıt şoku! Dizelde artış yüzde 33’ü buldu
Dünya

Avrupa’da akaryakıt şoku! Dizelde artış yüzde 33’ü buldu

Orta Doğu’daki savaşın enerji arzına yönelik endişeleri büyütmesi Avrupa’da pompaya ağır yansıdı. AB genelinde savaş öncesine göre benzinin ..
Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon
Gündem

Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, milletin canına ve malına kasteden mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes aldırmıyor...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23