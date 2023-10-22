Parmak sallama tartışması: Murat Sancak'tan Erden Timur'a gönderme! Sözleri...

''AVRUPA'YA KATILMAK ÖNEMLİYDİ. ACEMİLİĞİMİZ VARDI, DAHA İYİ OLACAĞIZ'' "Avrupa'ya katılmak çok önemliydi. Tabi Avrupa'ya gidişin getirmiş olduğu zorluklar var. Bize güçlü takımlar çıktı. İlk elediğimiz takım Cluj, Romanya'nın ikincisi. İkinci elediğimiz takım Osijek, Hırvatistan ikincisi. Elendiğimiz takım ise Belçika Ligi'nin aslında şampiyonu olmuş ama onların da play-off sistemi olduğu için 2. olmuş bir takım. Eski şartlar olsaydı Genk'i elemiştik. Bu sene değişti şansımıza. Ama çok güzel oynadık. O sıcak ve nem oranında futbolcularım çok güzel performans sergiledi. Ama penaltılarda biri kaçıracak. Onlar da kaçırabilirdi biz de kaçırabilirdik. Belhanda'yı eleştiriyorlar ama çok güzel bir penaltı attı. Kale direğinin içine çarpıp dışarı çıktı. Kaleciye çarpıp içeri de girebilirdi. Herkesin başına gelebilir. Önümüzdeki sene için de öğrenmiş olacağız ilk defa gittik çünkü. Acemiliğimiz vardı. Daha iyi olmaya çalışacağız."