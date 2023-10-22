Parmak sallama tartışması: Murat Sancak'tan Erden Timur'a gönderme! Sözleri...

''SOSYAL MEDYAYI KULLANIYORUM, HERKESE CEVAP VERİYORUM'' "Ben bir kere taraftarıma söz verdim; asla yalan söylemeyeceğim diye. Beynimdeki, gönlümdeki neyse ağzımdan da çıkan o. Parmaklarıma da yansıyan o. Onları yazıyorsam, nokta diyorsam değişmeyeceği anlamına geliyor. Taraftarın hoşuna gidecek diye doğrulardan da vazgeçmem. Evet sosyal medyada çok vakit geçiriyorum ama iş zamanı da işimi yapıyorum. Bazen saat 03-04 sularında uyanıksanız beni bazen görürsünüz. Taraftar bir şeyler öğrenmek istiyor soruyor ben de gördüğüm an cevap veriyorum sadece Adana Demirspor taraftarı değil 81 ilden bana yazan var, diğer takım taraftarları var. Hepsine cevap veriyorum. O insanla benim aramda hiçbir fark yok. Neden cevap vermeyeyim? İnsanları seviyorum. Ama hadsizlik yapanlara haddini de bildiriyorum."