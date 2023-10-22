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Spor
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Parmak sallama tartışması: Murat Sancak'tan Erden Timur'a gönderme! Sözleri...

2023-10-22 19:23:58
Parmak sallama tartışması: Murat Sancak'tan Erden Timur'a gönderme! Sözleri...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Haber Global'e konuştu. Günlerdir süren hakem tartışmalarına Murat Sancak da eklendi.

#1
Foto - Parmak sallama tartışması: Murat Sancak'tan Erden Timur'a gönderme! Sözleri...

''AVRUPA'YA KATILMAK ÖNEMLİYDİ. ACEMİLİĞİMİZ VARDI, DAHA İYİ OLACAĞIZ'' "Avrupa'ya katılmak çok önemliydi. Tabi Avrupa'ya gidişin getirmiş olduğu zorluklar var. Bize güçlü takımlar çıktı. İlk elediğimiz takım Cluj, Romanya'nın ikincisi. İkinci elediğimiz takım Osijek, Hırvatistan ikincisi. Elendiğimiz takım ise Belçika Ligi'nin aslında şampiyonu olmuş ama onların da play-off sistemi olduğu için 2. olmuş bir takım. Eski şartlar olsaydı Genk'i elemiştik. Bu sene değişti şansımıza. Ama çok güzel oynadık. O sıcak ve nem oranında futbolcularım çok güzel performans sergiledi. Ama penaltılarda biri kaçıracak. Onlar da kaçırabilirdi biz de kaçırabilirdik. Belhanda'yı eleştiriyorlar ama çok güzel bir penaltı attı. Kale direğinin içine çarpıp dışarı çıktı. Kaleciye çarpıp içeri de girebilirdi. Herkesin başına gelebilir. Önümüzdeki sene için de öğrenmiş olacağız ilk defa gittik çünkü. Acemiliğimiz vardı. Daha iyi olmaya çalışacağız."

#2
Foto - Parmak sallama tartışması: Murat Sancak'tan Erden Timur'a gönderme! Sözleri...

''OYUNCULARI GÖNDERMEK İSTİYORUZ, GİTMİYORLAR'' "Adana'nın çok farklı bir havası var gelen kopamıyor. Sıcağı bile ayrıl güzel. Gelen futbolcuları bazen göndermek istiyoruz gitmiyorlar. Alışıyorlar gitmek istemiyorlar."

#3
Foto - Parmak sallama tartışması: Murat Sancak'tan Erden Timur'a gönderme! Sözleri...

''ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI DOĞRUYSA DURUM VAHİM'' "Her şeyden önce Erden Timur'u çok severim. Benim arkadaşım. Keşke bunlar gündeme gelmeseydi. Futbolu futbol gibi algılayıp güzellikler katabilsek. Bunlar Türk futboluna bir şey kazandırmaz kaybettirir. İddialar var bir tanesinin muhatabı biziz. Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Lale Orta'nın VAR kayıtlarına müdahale etmesi. Doğruysa durum vahim. İnşallah bu doğru değildir. Her iki tarafın da bu konuda aklı selim hareket etmesini diliyorum. Bunlar futbolu çirkinleştirmekten başka bir şey değil."

#4
Foto - Parmak sallama tartışması: Murat Sancak'tan Erden Timur'a gönderme! Sözleri...

''MEHMET BÜYÜKEKŞİ KEŞKE BEŞİKTAŞ MAÇINA GİTMESEYDİ, FEDERASYON BAŞKANLARININ KADERİ BU'' "TFF Başkanı geldiği günden beri nasıl çalıştığını yakinen biliyorum. 'Türk futboluna en azında maddi olarak neler katabilirim?' sorusunun peşinde olduğunu biliyorum. Trendyol ile anlaşmamızın sebebi de oydu. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçındaki olay keşke yaşanmasaydı. Ben onun yerinde olsam maça gitmezdim. Belliydi, gerginlik vardı. Avrupa maçıydı, destek vermek için gitti. Tezahüratlar olunca o da tepkisini koydu stadı terk etti. Bazen çekilen fotoğraflarda beden diline baktığınızda yanlış anlaşılabilir.

#5
Foto - Parmak sallama tartışması: Murat Sancak'tan Erden Timur'a gönderme! Sözleri...

Parmak sallama olayı var da orada sözlü olarak ne demiş? Ahmet Nur Çebi'ye ne dedi? Onu da başkanımızın açıklaması lazım. Tehdit ettiğini düşünmüyorum. Yorum yapmak doğru değil ama bu taraftarı siz mi bu hale getirdiniz gibi bir söylem olabilir. Federasyon başkanlarının kaderi bu herhalde. Nihat Özdemir'i davet etmiştik kupa törenine. O da yuhalanmıştı. O gün yangınlar vardı ama kendisi davetimiz üzerine geldi kupayı teslim etmek için fakat taraftarlarımız yuhladı. Yuhalamayın. Bir misafiri en iyi nasıl ağırlayacağını bilen toplumuz biz."

#6
Foto - Parmak sallama tartışması: Murat Sancak'tan Erden Timur'a gönderme! Sözleri...

''SOSYAL MEDYAYI KULLANIYORUM, HERKESE CEVAP VERİYORUM'' "Ben bir kere taraftarıma söz verdim; asla yalan söylemeyeceğim diye. Beynimdeki, gönlümdeki neyse ağzımdan da çıkan o. Parmaklarıma da yansıyan o. Onları yazıyorsam, nokta diyorsam değişmeyeceği anlamına geliyor. Taraftarın hoşuna gidecek diye doğrulardan da vazgeçmem. Evet sosyal medyada çok vakit geçiriyorum ama iş zamanı da işimi yapıyorum. Bazen saat 03-04 sularında uyanıksanız beni bazen görürsünüz. Taraftar bir şeyler öğrenmek istiyor soruyor ben de gördüğüm an cevap veriyorum sadece Adana Demirspor taraftarı değil 81 ilden bana yazan var, diğer takım taraftarları var. Hepsine cevap veriyorum. O insanla benim aramda hiçbir fark yok. Neden cevap vermeyeyim? İnsanları seviyorum. Ama hadsizlik yapanlara haddini de bildiriyorum."

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