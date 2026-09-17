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Paris’te küresel güçlere sert uyarı! Kurum: Silaha kaynak var da iklime yok mu?

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Paris’te küresel güçlere sert uyarı! Kurum: Silaha kaynak var da iklime yok mu?

Fransa’da batılı ülkelerin çifte standartlı bütçe politikalarını hedefe koyan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "NATO ve savunma silahlanmasına milli gelirlerinin yüzde 5’ini ayıran dünya güçleri, kriz kendi kapılarını çalınca gözlerini yumamaz; bu iklim meselesi erteleyemeyeceğiniz bir milli güvenlik savaşıdır" diyerek küresel aktörlere muhtıra gibi bir uyarıda bulundu.

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Foto - Paris’te küresel güçlere sert uyarı! Kurum: Silaha kaynak var da iklime yok mu?

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim diplomasisinde artık hedeflerden tam anlamıyla uygulama dönemine geçilmesi gerektiğini bildirdi. Bu kapsamda OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını belirten Bakan Kurum, küresel emisyonları düşürecek somut 2035 eylem planlarını hayata geçireceklerini vurguladı.

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Foto - Paris’te küresel güçlere sert uyarı! Kurum: Silaha kaynak var da iklime yok mu?

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yoğun mesaisine Fransa'da devam ediyor. Paris’teki OECD merkezinde OECD Konsey Toplantısı ve COP31 Stratejik Ortaklık Etkinliği’ne katılan Murat Kurum, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, OECD üyesi ülkelerin büyükelçileri ve OECD nezdindeki daimi temsilcilerin yer aldığı programda COP31 Başkanlığı’nın Eylem Gündemi’ne ve önceliklerine yönelik bilgilendirme yaptı.

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Foto - Paris’te küresel güçlere sert uyarı! Kurum: Silaha kaynak var da iklime yok mu?

STRATEJİK ORTAK: COP31 Başkanlığı ile OECD’nin Stratejik Ortak olduğunu açıklayan COP31 Başkanı Kurum, "OECD’nin ekonomi alanındaki uzmanlığı, güvenilir veri analizleri ve uluslararası karşılaştırma kapasitesinin bu sürece çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir ve karşılaştırılabilir OECD verileri ihtiyaçların doğru tespit edilmesini, finansmana erişimin ve bu erişimdeki eşitsizliklerin azaltılmasını ve sınırlı kaynaklarla daha yüksek iklim etkisi oluşturulmasını mümkün kılan bir yol haritası sunmaktadır. Biz de COP Başkanlığı olarak OECD'nin bu gücünden tüm insanlığın geleceği ve ortak evimiz dünyanın selameti için faydalanmak istiyoruz." dedi. “İklim diplomasisinin saatleri Paris’te ortak bir hedefe göre ayarlandı. Yeni dönemde görevimiz, güçlü bir uygulama düzeni kurmaktır.” diyen Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı’nın uygulamaya yönelik ortaya koyduğu ‘diyalog, uzlaşı, aksiyon’ yaklaşımını anlattı. Türkiye’nin COP31 Başkanlığını ve ev sahipliğini, Avustralya’nın ise müzakere sürecinin başkanlığını üstlendiğini belirtti.

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Foto - Paris’te küresel güçlere sert uyarı! Kurum: Silaha kaynak var da iklime yok mu?

"HEDEFE NASIL ULAŞACAĞIMIZI DA KONUŞMAK MEBCURİYETİNDEYİZ" Kurum, COP31’e doğru giderken Ankara, İstanbul, Hatay, Bonn, Londra ve Trabzon’daki önemli toplantılarla eylem gündemine yönelik hazırlıkların kamuoyu ile paylaşıldığının altını çizdi, “Bütün bu çalışmalar bize aynı gerçeği gösterdi; iklim diplomasisinin ağırlık merkezini hedeflerden uygulamaya artık taşımamız gerekiyor. Yani hedefler yeteri kadar belirlendi. Artık tam anlamıyla uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Artık hangi hedefe ulaşacağımız kadar o hedefe nasıl ulaşacağımızı da konuşmak mecburiyetindeyiz. Hangi politikayla ilerleyeceğimizi, yatırımı nasıl harekete geçireceğimizi, nasıl finanse edeceğimizi ve sonuçları nasıl ölçeceğimizi ortaya koymalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Paris’te küresel güçlere sert uyarı! Kurum: Silaha kaynak var da iklime yok mu?

"10 ÖNCELİKLİ BAŞLIK VE TEMA BELİRLEDİK" COP31 Başkanlığı’nın temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon, Sıfır Atık ve metan azaltımı, iklime dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, gıda güvenliği, okyanuslar ve denizler, dinamik ve dirençli sağlık sistemleri, Rio Sinerjileri ve İklim Uygulama Köprüsü’nü kapsayan 10 öncelikli temasını anlatan Bakan Kurum “Bugüne kadar alınmış kararlar doğrultusunda sonuç alabileceğimiz 10 öncelikli başlık ve tema belirledik. Finansman, teknoloji ve kapasiteyi geliştirmeyi bu alanların tamamını kesen ortak unsurlar olarak görüyoruz. Yani bu hedefleri gerçekleştirmek için finansman, teknoloji ve yine gelişmekte olan ülkelerin kapasite geliştirmesi bu anlamda çok değerli, çok kıymetli.” diye konuştu. Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı’nın 2035 Uygulama Hedefleri kapsamındaki 2035’e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35’e çıkarılması, atık üretimindeki artışın 2035’e kadar yarı yarıya azaltılması, bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun 2035’e kadar en az yüzde 25 azaltılması, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının 2035’e kadar en az yüzde 15’a çıkarılması, 2035’e kadar iklim dirençli tarım uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele eğitimlerinin toplumun her kesiminde tamamlamak ve son olarak yatırım yapılabilir proje portföylerini destekleyecek İklim Uygulama Köprüsü Mekanizmasının 2035’e kadar yaygınlaştırılması başlıklarını tek tek detaylandırdı.

#6
Foto - Paris’te küresel güçlere sert uyarı! Kurum: Silaha kaynak var da iklime yok mu?

"TÜM DÜNYAYA HEP BİRLİKTE GÖSTERİYOR OLACAĞIZ VE NETİCE ALACAĞIZ" Bu hedeflerin somut ve uygulanabilir hedefler olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Bu hedefler aslında bizim 1,5 derece hedefimiz, kararlılığımız doğrultusunda ortaya koyulmuş bir stratejidir. Ve bu hedeflerin gerçekleşmesiyle birlikte somut bir netice elde edeceğiz. Ne elde edeceğiz? Emisyonları azaltacağız. 2035'e kadar eylem gündemindeki hedeflerin gerçekleşmesi, bizim aslında 1,5 derece hedefimizdeki kararlılığımızı ortaya koyacak. Artık konuşmadan eyleme geçtiğimizi tüm dünyaya hep birlikte gösteriyor olacağız ve netice alacağız.” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Paris’te küresel güçlere sert uyarı! Kurum: Silaha kaynak var da iklime yok mu?

"COP 31'İN UYGULAMA GÜNDEMİYLE BULUŞTURUYORUZ" İklim Uygulama Köprüsü hedefi doğrultusunda Türkiye’nin hayata geçirdiği, yerel yönetimlerin politika, proje hazırlığı, kurumsal kapasite ve finansmana ulaşmasını aynı süreç içinde toplayan Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Kolaylığı (SURFF) yaklaşımını örnek gösteren Kurum, “OECD ile stratejik ortaklığımız işte tam bu noktada anlam kazanıyor. OECD'nin veri ve ekonomik analiz kapasitesi, politika tecrübesini ve uluslararası karşılaştırma araçlarını COP 31'in uygulama gündemiyle buluşturuyoruz. Hedefimiz Antalya'ya kadar somut çıktılar üretmektir. Yani bugün OECD'nin verileri tüm dünya nezdinde kabul edilmiş bilime dayalı. Aslında bilimle elde ettiğimiz bu birikimi tüm dünya için kullanıyor olacağız.” dedi.

#8
Foto - Paris’te küresel güçlere sert uyarı! Kurum: Silaha kaynak var da iklime yok mu?

"DÜNYA, GÜVENLİK ANLAYIŞINI YENİDEN TANIMLIYOR" Ülkelerin artık iklim krizini tıpkı savaşlar ve çatışmalar gibi geleceğe yönelik ciddi bir tehdit olarak algılaması gerektiğine işaret eden Bakan Kurum şunları söyledi; Finansman meselesinin çok ciddi şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Dünya, güvenlik anlayışını yeniden tanımlıyor. İçinde bulunduğumuz ülkelerden bazılarıyla, NATO ülkeleri, savunma yatırımlarını, milli gelirlerinin yüzde 5'ine kadar yükselten tarihi bir dönüşümün eşiğinde. Demek ki dünya geleceğe yönelik tehditler söz konusu olduğunda kaynak ayırmaktan çekinmiyor. Peki, iklim krizinden daha gerçek, daha yakın, daha kesin bir tehdit var mı? Bu durum karşısında neden harekete geçmiyoruz? Biz iklim güvenliğine de aynı stratejik ciddiyetle, aynı ölçekte bir kaynak seferberliğiyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; üzerinde yaşanabilir bir dünya kalmazsa, o dünyayı savunmak için harcadığımız hiçbir kuruşun da bir anlamı yok. Mesele yalnızca sınırları korumak değil, sınırların içinde yaşanacak, nefes alınacak, çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir gelecek inşa etmektir. Güvenlik, yalnızca askeri değil, iklimsel, ekonomik ve toplumsaldır. İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir. Ertelenemez, ötelenemez, ikinci plana atılamaz. Sizlerin nezdinde ben tüm OECD ülkelerini, tüm dünyayı temiz enerjiye, elektrifikasyona, su güvenliğine, dirençli şehirlere ve yeşil sanayiye kaynak ayırmaya davet ediyoruz. Önümüzde Antalya'ya uzanan önemli bir diplomasi takvimi var. Bu çağrımız her platformda söyleyeceğimiz, altını çizerek, üstüne basa basa ifade edeceğimiz bir çağrı olacaktır.

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Foto - Paris’te küresel güçlere sert uyarı! Kurum: Silaha kaynak var da iklime yok mu?

"İKLİM EYLEMİNE GÜÇLÜ BİR SİYASİ İVME KAZANDIRACAK" Büyükelçileri ve daimi temsilcileri Antalya’ya davet eden Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı; New York İklim Haftası ve Fiji'de, Pre-COP'ta ülkeleri dinlemeye, ortak alanları genişletmeye ve Antalya'nın siyasi zeminini güçlendirmeye devam edeceğiz. 11-12 Kasım'da Dünya Liderler Zirvesi, iklim eylemine güçlü bir siyasi ivme kazandıracak. Türkiye olarak Avustralyalı dostlarımızla birlikte şeffaf, kapsayıcı ve uzlaşı odaklı bir COP31 başkanlığı yürütmeye bizler devam edeceğiz. Ben sözlerime son verirken, sizleri Kasım ayında Antalya'ya davet ediyorum. Antalya'da gelin dünyanın bu kötü gidişatına hep birlikte dur diyelim. Gelin hep birlikte daha fazla sorumluluk alalım ve çocuklarımız için, geleceğimiz için bu mücadeleyi daha kararlı bir şekilde yürütelim diyorum.

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