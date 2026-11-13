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Ekonomi
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Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

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Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

İnişli çıkışlı seyrini sürdüren altın fiyatlarının akıbetini yatırımlar tarafından yakından takip ediliyor. Son gelişmelerin ardından altın fiyatları son 13 ayın dibini görürken haftalık kayıp yüzde 3,8'e ulaştı.

#1
Foto - Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

ABD’de enflasyonun beklentileri aşması, FED üyelerinden gelen şahin açıklamalar, dolar ve tahvil getirilerindeki yükseliş bu hafta altın fiyatlarını vurdu.

#2
Foto - Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

ABD Başkanı Trump’ın İran konusunda verdiği son mesajlar da jeopolitik risk algısını yeniden değiştirdi. Ons altın 13 Kasım işlemlerine TSİ 06:05 itibarıyla 3.918 dolardan başladı. Haftalık düşüş yüzde 3,7 oldu. Fiyatlarda dün 3.853 dolarla son 13 ayın en düşük seviyesi test edilmişti.

#3
Foto - Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Geçen haftayı 4.069 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bu haftayı satış baskısı altında geçirdi. Ons, 13 Kasım Cuma günü işlemlerinde TSİ 06:05 itibarıyla 3.918 dolardan fiyatlandı. Böylece haftalık değer kaybı yüzde 3,8 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.

#4
Foto - Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

Ons fiyatında son olarak 19 Ekim ile başlayan haftada yüzde 4,08 düşüş yaşanmıştı. Mevcut görünümün korunması hâlinde altında son 3 haftanın en sert haftalık düşüşü gerçekleşmiş olacak.

#5
Foto - Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

Bu arada ons fiyatı dünkü işlemlerde 3.853 dolar ile Ekim 2025’ten bu yana en düşük seviyesini de test etti. Bugünkü işlemlerde tepki alımları da dikkat çekiyor.

#6
Foto - Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

Onstaki hareketlilik gram altın fiyatına da negatif yansıdı. Gram fiyatı geçen haftayı 6.660 TL’den tamamlamıştı. 13 Kasım 2026 gram altın fiyatı da 6.344 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında da haftalık düşüş yüzde 3,3 civarında gerçekleşiyor. Kurdaki hareketlerden de destek bulan gram fiyatında bu hafta en düşük 6.225 TL seviyesi görüldü.

#7
Foto - Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

Altın fiyatlarında bu hafta yaşanan sert düşüşte ABD enflasyonunun beklentileri aşması, iş gücü piyasasının güçlü kalması ve FED üyelerinin şahin açıklamaları etkili oldu. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de satış baskısını artırdı.

#8
Foto - Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, Washington'un artık İran ile anlaşmaya ihtiyaç duymadığını belirtti. İran'ın varlıkları ve Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduklarını savunan Trump, gerekirse askerî müdahalenin yeniden gündeme gelebileceğinin de sinyalini verdi.

#9
Foto - Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

Bu açıklamalar diplomatik çözüm beklentilerini zayıflatırken petrol fiyatlarını destekledi. Enerji maliyetlerinin yükselmesi ve enflasyonun kalıcı olabileceği endişeleri, altında satış baskısını artırdı. Bu açıklamalar diplomatik çözüm beklentilerini zayıflatırken petrol fiyatlarını destekledi. Enerji maliyetlerinin yükselmesi ve enflasyonun kalıcı olabileceği endişeleri, altında satış baskısını artırdı. ABD'de 10 Kasım'da açıklanan ekim ayı TÜFE verisi aylık yüzde 0,4 artışla yüzde 0,3'lük beklentiyi aştı. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE de yüzde 0,3 yükselerek üst üste üçüncü ay aynı artışı kaydetti. Beklenti yüzde 0,2 seviyesindeydi.

#10
Foto - Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

Veriler, enflasyonda yavaşlama gerçekleşmediğini gösterirken, FED'in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu görünüm, tahvil getirilerindeki yükselişle birlikte altının cazibesini azalttı. FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada aralık toplantısında 25 baz puanlık artışı destekleyeceğini, çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 veya üzerinde kalması hâlinde 50 baz puanlık artışın da gündeme alınması gerektiğini söyledi. Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee enflasyon verilerini kaygı verici bulurken; Cleveland FED Başkanı Beth Hammack, fiyat baskılarının yanlış yönde ilerlediğini ve para politikasının kısıtlayıcı kalması gerektiğini belirtti. KAYNAK: TGRT HABER

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