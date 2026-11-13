Parasını altına yatıranlar şokta: Herkes olan biten karşısında şaşkına döndü

Veriler, enflasyonda yavaşlama gerçekleşmediğini gösterirken, FED'in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentisini güçlendirdi. Bu görünüm, tahvil getirilerindeki yükselişle birlikte altının cazibesini azalttı. FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada aralık toplantısında 25 baz puanlık artışı destekleyeceğini, çekirdek enflasyonun yüzde 0,3 veya üzerinde kalması hâlinde 50 baz puanlık artışın da gündeme alınması gerektiğini söyledi. Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee enflasyon verilerini kaygı verici bulurken; Cleveland FED Başkanı Beth Hammack, fiyat baskılarının yanlış yönde ilerlediğini ve para politikasının kısıtlayıcı kalması gerektiğini belirtti. KAYNAK: TGRT HABER