Erhan Afyoncu Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara astsubayı sayısını karşılaştırdı! Sonuç 'yok artık' dedirtti

Bu sayı çok büyük bir sayı. Çok büyük fedakarlıklarla yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz ordumuzu, kara kuvvetlerimizi daha da güçlendirecek. Bizim bir yılda mezun ettiğimiz kara astsubayı Yunanistan 17 yılda mezun ediyor. Yani Yunanistan'ın 17 mislini biz bir yılda mezun edebiliyoruz. Bunun için de Kara Astsubay Okulumuzun komutanına, okul müdürümüze ve bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. İşte bu yeni dönemde Milli Savunma Üniversitesi'nin yetiştirip kuvvetlerine verdiği subay ve astsubaylarımız savunma sanayimizin silahlarını kullanarak ülkemizi koruyacak. Biz savaş istemiyoruz. Ancak Türkiye'nin hak ve menfaatlerini Türk Silahlı Kuvvetleri sivil iradenin emrinde her yerde savunacaktır. Bunun bu şekilde bilinmesi gerekiyor. Ben Milli Savunma Üniversitesi'nin bugüne kadar gelmesinde desteği olan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Savunma Bakanlığımıza, Kara Kuvvetlerimize ve bütün devlet yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.