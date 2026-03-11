Erhan Afyoncu Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara astsubayı sayısını karşılaştırdı! Sonuç 'yok artık' dedirtti

Sizler Kara Kuvvetlerimizin astsubayları olarak vazife, şeref, dürüstlük kavramlarına kendine ilke edilmiş üstün disiplin anlayışına yüksek fiziki yeteneğe savaşçı bir ruha sahip gerektiğinde vatan ve vazife uğruna canını hiçe sayabilecek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel değerlerini benimsemiş birlik ve beraberlik içerisinde görev yapacak astsubay olarak yetiştirildiniz. Bunlara baş okul komutanınız, öğretmenleriniz ve takım komutanlarınız, bölük komutanlarınız, tabur komutanlarınız imza attılar. Biz bunu böyle kabul ederek sizleri buradan mezun ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin onurlu birer neferi, milletimizin güven kaynağı, ay yıldızlı bayrağımızın yılmaz bekçilerisiniz. Unutmayınız ki taşıdığınız üniforma sadece bir kıyafet değil, aziz milletimizin sizlere emanet ettiği şeref ve vefa sorumluluk nişanesidir" ifadelerini kullandı.