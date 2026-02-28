Para taşıyan askeri uçak düştü
Güney Amerika Bolivya yeni güne kabus gibi bir haberle uyandı.
Ülkenin El Alto kentinde, Merkez Bankası'nda basılan yeni banknotları taşıyan askeri nakliye uçağı düştü.
EN AZ 15 KİŞİ ÖLDÜ -
Kazada ilk belirlemelere göre en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Yaralı sayısının ise 30’dan fazla olduğu ifade edildi.
Yetkililer, uçağın iniş sırasında El Alto Havalimanı’nda pistten çıktığını ve yerleşim alanına yakın bir noktada caddeye düşerek sivil araçlara çarptığını bildirdi.
