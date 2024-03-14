‘Para Kule’ gündemden düşmüyor! Peçete kâğıdına imza atılmış

CHP'YE ZOR SORULAR CHP'li yöneticiler paranın Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması ile ilgili elden verilen meblağ olduğunu iddia ederken CHP'li Tolgahan Erdoğan CHP yöneticilerine bazı sorular yöneltti. İl Binası 39 milyona alınıp bunun 15 milyonu elden teslim edildiyse bu para Genel Merkez'de ve İl Başkanlığı kasasında yok ise ve bağışlardan bu rakamlar toplanmadıysa bu paranın kaynağı nedir? İl Başkanlığı binasının alışverişinde İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın işi ne? Bir binanın yapımında ince işçiliği kaba işçiliğinin yaklaşık iki mislidir. Bu bina karkas halinde alındı ve 2000 m² kapalı alanı var. O dönem 50 Milyon harcama yapıldığı söylenilen binanın asansörü, Büro mobilyaları, ısıtma soğutma sistemleri, ıslak ve kuru zeminleri, güvenlik sistemi, iç ve dış kapıları, dış doğramaları, teknik altyapısı, bilgisayarlar ve diğer elektronik eşyalar, yazıcılar ofis ve benzerleri bunlar ne kadar tutara hangi firmalara yaptırıldı? Hangi belediyelere salma saldınız (bağış para) sonra da salma saldığınız Belediye Başkanlarını aday yapmadınız?