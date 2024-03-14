‘Para Kule’ gündemden düşmüyor! Peçete kâğıdına imza atılmış

Çünkü İl başkanlığının bir salahiyeti yoktur. İl Başkanlığının bir yetkisi yoktur. Tüzel kişiliği yoktur. Siyasi partiler yasası açıktır. Muvafakat onay, icazet olmadan işlem dahi tesis edemezler. Buradan işte Ali Rıza Braka, Arnavutluk vatandaşı olduğu söyleniyor. Bu gayrimenkulden kaynaklı olarak Türk vatandaşlığı da kazandığı söylenen bir isim. Bu tesis ediliyor ve bu rakamı kapalı olarak verildiği söyleniyor. Böyle bir durum söz konusu değil zaten Genel Merkez olarak satış miktarını göndermişiz. Burada genel merkezin işlemi bitmiş. Ama sonrasında il yönetiminden birkaç isim, bu avukatlar başka bir faaliyetin içerisinde zaten benim için müphem olan noktalar, anlayamadığım nasıl teşhis edildiğini bilemediğim noktalardan bunlardan ibaret."