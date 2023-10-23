Panik atak: Bakın nasıl etkiler! Çarpıntı, terleme, baş dönmesi yaşarken aman dikkat! Çok vakit kaybetmeyin

PANİK ATAK NASIL GEÇER? “Panik atak beraberinde farklı mental problemlerle birlikte seyredebilir” diyen Uzman Klinik Psikolog Ege Ece Birsel, “Bireysel olarak uygulanacak yöntemler sorunun panik bozukluğa dönüşmüş olması halinde etkili olmayacak. Panik bozukluk tanısı almış veya bu semptomları gösteren kişilerin, psikolog ve psikiyatr denetiminde bir tedavi sürecine tabi olmaları gerekir. Elde edilecek veriler ışığında yapılacak değerlendirme, tedavi sürecini şekillendirir” bilgilerini paylaştı. “Panik bozukluk tedavisinde, bazı vakaların ilaçlı tedavisi gerekirken, tüm vakaların terapi alması uygun görülür. Psikoterapide, farklı yaklaşımlar söz konusudur ki uzmanın hangi yöntemi kullanacağına karar verebilmesi için kişi ile belli bir süre görüşmesi gerekir. Psikolog ve psikiyatrlar, panik bozukluk tedavisini koordineli olarak gerçekleştirebilirler. Sorunun boyutuna bağlı olarak belirlenecek tedavi periyodunda, nefes terapisi ve düzenli yürüyüş gibi bireyin kendisinin gerçekleştirebileceği terapiler de uygulanabilir.”