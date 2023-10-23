Panik atak: Bakın nasıl etkiler! Çarpıntı, terleme, baş dönmesi yaşarken aman dikkat! Çok vakit kaybetmeyin

Panik atak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir duruma karşı ortaya çıkabilecek endişe/korku nöbetleri olarak tanımlanıyor. Kişi bu atakları yaşarken, gerçeklikten uzaklaşıp hatalı düşünceler üretiyor. Genellikle panik atak, bireyin tehlikeli olarak koşullandığı bir durum üzerine geliştirdiği felaketleştirme düşünceleri nedeniyle tetikleniyor ve bireyin panik atağı karşılayış biçimine göre de giderek şiddetleniyor. Kişi kimi zaman gerçek olayları olmayacak boyuta getirirken, kimi zaman gerçekte var olmayan ihtimalleri felaket senaryoları biçiminde yorumlayıp reaktif hale getiriyor. Bunun sonucu olarak, fiziksel ve bilişsel tepkiler ortaya çıkıyor. Peki her kaygı bozukluğu panik atak olabilir mi?