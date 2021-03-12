2021-03-12 17:40:19 Palu Ailesi davasında korkunç detaylar! 'Cinlerin musallat olmasını engellemek için...'
Palu Ailesi, uzun bir süre gündemi meşgul etmiş, bütün ülkeyi ayağa kaldıran gelişmeler vatandaşlar tarafından yakın takip şeklinde izlenmişti. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile ilgili Kocaeli başsavcılığı harekete geçmiş ve olay sonuçlanmıştı. Davayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, Palu Ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael’in yargılanmasında ikinci dava görüldü. Tutuklu sanık Ayşe Palu, “Tuncer Ustael şifa bulmamız için kendi dahil hepimize ispirto içirdi. Melike’nin yanına gittiğimde ağzından köpük geliyordu. Öldüğünü anladık ve annem Melike’yi yıkadı sonra evin biraz uzağında ağacın altını kazdı Tuncer ve içine koydu” dedi.