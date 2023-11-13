Palamut kendini gösterdi!

Denizlerin sıcaklığından dolayı çok nadir çıkıyor. Şimdilik iyi gidiyor ama denizlerin biraz daha soğuması lazım. Sargan, çinakop, sarıkanat az çıkıyor. İstediğimiz bolluk ve berekette değil. Kefal, tirsi, hamsi, istavrit, mezgit var. Zaman zaman barbun geliyor. Az da olsa sargan geliyor.