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Yaşam
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Palamut kendini gösterdi!

2023-11-13 18:10:57
Palamut kendini gösterdi!

Karadeniz'in soğumaya başlaması ile birlikte Rize’de balık tezgahlarında palamut görünmeye başladı.

#1
Foto - Palamut kendini gösterdi!

1 Eylül 2023 tarihinde denizlerde başlayan av sezonuyla balıkçıların ağlarına hamsi takılmaya devam ediyor. Balıkçıların ağları hamsi bolluğundan ötürü tezgahlardaki fiyatlarda düşüşe neden oluyor. Karadeniz’de suların soğumaya başlamasıyla beraber palamutta kendini göstermeye başladı.

#2
Foto - Palamut kendini gösterdi!

Kiloluk palamutun fiyatı 150 TL’den satışa çıkarıldı. Palamutun denizden çıkmaya başlamasıyla balıkçıların yüzü gülmeye başladı.

#3
Foto - Palamut kendini gösterdi!

Palamutun ilk kez tezgahlarda olduğunu vurgulayan Abdulkadir Vural, “Hamsi bolluğumuz devam ediyor. Deniz suyunun sıcak olmasından dolayı bazı çeşitlerimiz çıkmamaktadır. Palamut ilk defa tezgaha çıktı.

#4
Foto - Palamut kendini gösterdi!

Denizlerin sıcaklığından dolayı çok nadir çıkıyor. Şimdilik iyi gidiyor ama denizlerin biraz daha soğuması lazım. Sargan, çinakop, sarıkanat az çıkıyor. İstediğimiz bolluk ve berekette değil. Kefal, tirsi, hamsi, istavrit, mezgit var. Zaman zaman barbun geliyor. Az da olsa sargan geliyor.

#5
Foto - Palamut kendini gösterdi!

Hamsi dün 35 TL idi, dün akşam havanın esintili olmasından ötürü biraz yükseldi. Fiyatlarımız makul. Vatandaş fiyatlardan memnun. Talep hamsiden yana. 1 kilo hamsiden 2-3 kişi doyuyor.

#6
Foto - Palamut kendini gösterdi!

. Bir tavuğun fiyatı 100 liranın üzerinde ona nazaran hamsi 50 lira. Dün akşam havanın bozuk olmasından ötürü hamsi az çıktı o yüzden fiyat 50 TL oldu. Bu deniz işi belli olmaz. Bakarsın havalar soğur çok fazla çıkar.

#7
Foto - Palamut kendini gösterdi!

Palamut az da olsa görünmeye başladı. İnşallah havalar biraz daha soğur bolluk artar” diye konuştu.

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