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Dünya
16
Pakistan'da ramazan için son hazırlıklar

2022-04-01 15:24:53
Pakistan'da ramazan için son hazırlıklar

Pakistan'da Müslümanlar, ramazan öncesi son hazırlıkları tamamlıyor.

#1
Foto - Ramazanın başlangıcının 3 Nisan olduğu Pakistan’da vatandaşlar, şehrin çeşitli noktalarındaki çarşı ve pazarları doldurdu.

Ramazanın başlangıcının 3 Nisan olduğu Pakistan’da vatandaşlar, şehrin çeşitli noktalarındaki çarşı ve pazarları doldurdu.

#2
Foto - Başkent İslamabad’ın en büyük pazarı İtvar Pazar’da vatandaşlar, yaklaşan ramazan öncesi son alışverişlerini yaptı.

Başkent İslamabad’ın en büyük pazarı İtvar Pazar’da vatandaşlar, yaklaşan ramazan öncesi son alışverişlerini yaptı.

#3
Foto - Vatandaşlar hurma, nohut, un, pirinç ve kuru yemişlere yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlar hurma, nohut, un, pirinç ve kuru yemişlere yoğun ilgi gösterdi.

#4
Foto - Pazarda alışveriş yapan İskender Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatların geçen yıla göre yüksek olduğunu ifade etti.

Pazarda alışveriş yapan İskender Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatların geçen yıla göre yüksek olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Pazar esnafı ise durgun olan piyasanın ramazanda hareketlenmesini umut ediyor.

Pazar esnafı ise durgun olan piyasanın ramazanda hareketlenmesini umut ediyor.

#6
Foto - Öte yandan camiler ve dini mekanlarda ise ramazan öncesi temizlik çalışmaları yapıldı.

Öte yandan camiler ve dini mekanlarda ise ramazan öncesi temizlik çalışmaları yapıldı.

#7
Foto - Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

#8
Foto - Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

#9
Foto - Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

#10
Foto - Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

#11
Foto - Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

#12
Foto - Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

#13
Foto - Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

#14
Foto - Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

#15
Foto - Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

Pakistan'da Müslümanlar ramazanın son hazırlıklarını yapıyor...

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