Paketin içinden öyle bir not çıktı ki… Depremzede şimdi o ailenin peşinde düştü

Yardım için gönderilen paketin içerisinden çıkan notu gördüğünde çok mutlu olduğunu belirten Ünsal, "Bize bu notu gönderen Açık ailesine çok teşekkür ediyorum. Kâğıdı da böyle parçalı yazmışlar. Bize 'Bizim de kalbimiz parçalı' mesajı vermişler. Allah onlardan razı olsun. Bu ailenin bize ulaşmasını istiyorum. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bu notla beraber paketin içerisinden çocuk kıyafetleri çıktı. Bu not elimize geçtiğinde hüngür hüngür ağladık. Akrabalarımız gitti, arkadaşlarımız gitti. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.