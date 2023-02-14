Paketin içinden öyle bir not çıktı ki… Depremzede şimdi o ailenin peşinde düştü

7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesindeki bir depremzede, yardım paketinin içerisinden çıkan not karşısında duygusal anlar yaşadı. Kenarları parçalanmış kâğıtla adeta 'Biz de paramparçayız' mesajını gören depremzede, notu ve yardım paketini gönderen aileye ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaralar sarılıyor. Depremin ardından yüzlerce arama kurtarma ekibi ilçeye gelirken, yurdun dört bir yanından vatandaşların gönderdiği yardım paketleri de ilçeye ulaştı. İlçede şiddetli depremi yaşayan Yusuf Ünsal da, aldığı yardım paketinin içerisinden çıkan notla duygusal anlar yaşadı. 'Bizim de içimiz parçalandı' anlamında kenarları parçalanmış bir kâğıdın üzerindeki notu okuyan Ünsal, notu yazan Açık ailesine ulaşmak istediğini belirtti.