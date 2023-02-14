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Paketin içinden öyle bir not çıktı ki… Depremzede şimdi o ailenin peşinde düştü

2023-02-14 12:42:38
Paketin içinden öyle bir not çıktı ki… Depremzede şimdi o ailenin peşinde düştü

Afet bölgesinde gönderilen yardım paketinden çıkan not, depremzede vatandaşı duygulandırdı.

#1
Foto - Paketin içinden öyle bir not çıktı ki… Depremzede şimdi o ailenin peşinde düştü

7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesindeki bir depremzede, yardım paketinin içerisinden çıkan not karşısında duygusal anlar yaşadı. Kenarları parçalanmış kâğıtla adeta 'Biz de paramparçayız' mesajını gören depremzede, notu ve yardım paketini gönderen aileye ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaralar sarılıyor. Depremin ardından yüzlerce arama kurtarma ekibi ilçeye gelirken, yurdun dört bir yanından vatandaşların gönderdiği yardım paketleri de ilçeye ulaştı. İlçede şiddetli depremi yaşayan Yusuf Ünsal da, aldığı yardım paketinin içerisinden çıkan notla duygusal anlar yaşadı. 'Bizim de içimiz parçalandı' anlamında kenarları parçalanmış bir kâğıdın üzerindeki notu okuyan Ünsal, notu yazan Açık ailesine ulaşmak istediğini belirtti.

#2
Foto - Paketin içinden öyle bir not çıktı ki… Depremzede şimdi o ailenin peşinde düştü

Ünsal, "Kahramanmaraş merkezde olan depremde gece saatlerinde evdeydik. Yaşadığımız anlatılmaz bir durum. Daha önce de depremler gördüm ama bu kelimelere sığmaz. İki depremde yine evdeydik. Depremin şiddetinden evden dışarı çıkamadım. Allah bu acıyı bir daha bizlere yaşatmasın. Bugünlerimize şükürler olsun. Allah devletimize zeval vermesin, tek devletimiz var, gideceğimiz başka bir yerimiz yok" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Paketin içinden öyle bir not çıktı ki… Depremzede şimdi o ailenin peşinde düştü

Yardım için gönderilen paketin içerisinden çıkan notu gördüğünde çok mutlu olduğunu belirten Ünsal, "Bize bu notu gönderen Açık ailesine çok teşekkür ediyorum. Kâğıdı da böyle parçalı yazmışlar. Bize 'Bizim de kalbimiz parçalı' mesajı vermişler. Allah onlardan razı olsun. Bu ailenin bize ulaşmasını istiyorum. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bu notla beraber paketin içerisinden çocuk kıyafetleri çıktı. Bu not elimize geçtiğinde hüngür hüngür ağladık. Akrabalarımız gitti, arkadaşlarımız gitti. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

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