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Doğa
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Özlenen kış manzaraları göz kamaştırıyor

2023-02-02 16:36:37
Özlenen kış manzaraları göz kamaştırıyor

Ağrı'da kış manzaraları adeta tabloluk manzaralar oluşturdu.

#1
Foto - Özlenen kış manzaraları göz kamaştırıyor

#2
Foto - Özlenen kış manzaraları göz kamaştırıyor

Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışıyla birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

#3
Foto - Özlenen kış manzaraları göz kamaştırıyor

#4
Foto - Özlenen kış manzaraları göz kamaştırıyor

Kış mevsiminin en bariz hissedildiği illerin başında gelen Ağrı şehir merkezinde ve köylerde kar yığınları seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor.

#5
Foto - Özlenen kış manzaraları göz kamaştırıyor

#6
Foto - Özlenen kış manzaraları göz kamaştırıyor

#7
Foto - Özlenen kış manzaraları göz kamaştırıyor

#8
Foto - Özlenen kış manzaraları göz kamaştırıyor

Günlük yaşamı zorlaştırmasına rağmen güneşle beraber parlayan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, doğayla buluşarak fotoğraf çekti.

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