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Yaşam
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Özlemle bekleniyordu! İlk kar düştü

2023-11-19 11:27:29
Özlemle bekleniyordu! İlk kar düştü

İstanbulluların özlemle beklediği kar yağışı sabahın erken saatlerinde bazı ilçelere düştü.

#1
Foto - Özlemle bekleniyordu! İlk kar düştü

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı.

#2
Foto - Özlemle bekleniyordu! İlk kar düştü

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini arttırarak devam ediyor. Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı yolları ağaçları ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü.

#3
Foto - Özlemle bekleniyordu! İlk kar düştü

Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.

#4
Foto - Özlemle bekleniyordu! İlk kar düştü

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