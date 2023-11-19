2023-11-19 11:27:29 Özlemle bekleniyordu! İlk kar düştü
İstanbulluların özlemle beklediği kar yağışı sabahın erken saatlerinde bazı ilçelere düştü.
Hyundai'nin o modelinin fiyatı 500 bin lira birden düştü! Duyan şok oldu! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor
İstanbulluların özlemle beklediği kar yağışı sabahın erken saatlerinde bazı ilçelere düştü.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini arttırarak devam ediyor. Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı yolları ağaçları ve araçları kısa sürede beyaza bürüdü.
Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23