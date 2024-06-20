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Özgür Özel’le “Bidon Kafa” birbirine girdi! “Bunu sana yedireceğim!”
Gündem
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Özgür Özel’le "Bidon Kafa" birbirine girdi! "Bunu sana yedireceğim!"

2024-06-20 11:02:40
Özgür Özel’le “Bidon Kafa” birbirine girdi! “Bunu sana yedireceğim!”

Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Yılmaz Özdil'in 'Bidon Kafa' açıklamasına ithafen sert sözler kullanmıştı.

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Foto - Özgür Özel’le "Bidon Kafa" birbirine girdi! "Bunu sana yedireceğim!"

Özel'in açıklamalarının ardından Özdil, sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Özgür Özel’le "Bidon Kafa" birbirine girdi! "Bunu sana yedireceğim!"

Özdil paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Özgür Özel’le "Bidon Kafa" birbirine girdi! "Bunu sana yedireceğim!"

Buket Aydın’ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. “Erken seçim istemiyor, Akp’nin toparlanmasına fırsat tanıyor” dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.

#4
Foto - Özgür Özel’le "Bidon Kafa" birbirine girdi! "Bunu sana yedireceğim!"

“Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan” dediğim için, “Akp’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor” dediğim için bana saldıran Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim.

#5
Foto - Özgür Özel’le "Bidon Kafa" birbirine girdi! "Bunu sana yedireceğim!"

Bana milletvekiliyken yıllarca “Yılmaz abi” diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım.

#6
Foto - Özgür Özel’le "Bidon Kafa" birbirine girdi! "Bunu sana yedireceğim!"

Özel, Yılmaz Özdil'le ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

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Foto - Özgür Özel’le "Bidon Kafa" birbirine girdi! "Bunu sana yedireceğim!"

Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var. O oy alamayınca 'hatamız nerede' demek yerine oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten kopması. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Bunlar kutuplaşma olmasa yaşayamazlar.

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Yorumlar

Cavit

Yılmaz Özdil haklı hadi dağılın.

Murat

Allah düşmanları yiyin birbirinizi
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