Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

MİT MAHREM YAPILANMASI FETÖ'cülerin Özgür Özel'e ilgisinin öncesi de var. Mesela, FETÖ'nün MİT Mahrem Yapılanması altında, 2013 yılında oluşturduğu "Siyaset Yapılanması"nın başında olan "Cafer" kod adlı Ahmet Hamdi Parlak ile Askeri Mahrem Yapı'dan Ali Topdağ, ByLock yazışmalarında Özgür Özel'den şöyle bahsediyor: (Tarih: 27 Ağustos 2015) - Manisa CHP Milletvekili Özgür Özel ile diyaloğumuz nasıl? - Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var. - Versek kullanır ve iyi de olur. - Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim. (Tarih 3 Eylül 2015) - Kahvaltı bugün olmaz. - ABD'den geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister. - O zaman akşam olur. - Ona göre tekrar sor. - Akşam saat kaç civarı diyeyim? - '21'den sonra' dersin." FETÖ'NÜN MANİSA YAPILANMASI Manisa'daki FETÖ soruşturması dosyalarına göre; meğer FETÖ'cülerle Özgür Özel'in ilişkisi 2015'e değil, 2007 yılına kadar gidiyormuş. Geçen hafta basına yansıyan Enis Uludemir isimli FETÖ mensubunun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendiliğinden; önce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, sonrasında Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'nda "tanık" sıfatıyla verdiği ifadeler, FETÖ ile Özgür Özel'in ilişkisini gözler önüne seriyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha önce ildeki FETÖ'nün işadamı yapılanması hakkında bildiklerini anlatan Enis Uludemir, 31 Ekim 2016 günü de kendiliğinden Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na gelerek FETÖ'nün Turgutlu ilçesindeki işadamı örgütlenmesi ve siyasetçilerle ilişkisiyle ilgili ayrıntıları itiraf etti. ENİŞTESİ KARAKOÇ FETÖ YÖNETİCİSİ 2007-2009 yılları arasında MASİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan lojistik şirketi sahibi Uludemir, 2009'dan sonra örgütle bağını kopardığını söyledi. Ailesinin FETÖ'nün kuruluşundan itibaren örgüt ile ilişkili olduğunu söyleyen Uludemir, FETÖ elebaşı Gülen'in en yakınında olan ve örgütün kurucularından Halil Karakoç'un da teyzesinin eşi olduğunu söyledi. MASİAD'a üye olmasının da Halil Karakoç'un önerisiyle gerçekleştiğini söyleyen Uludemir, örgütün özel önem verdiği Turgutlu'nun, ilçe olmasına rağmen FETÖ içinde il yapılanması statüsünde olduğunu söyledi. Uludemir'in CHP'li Özgür Özel ile ilgili anlattıkları ise şöyle: "FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermektedir. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğu için CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli İlçesi'nde eczacılık yapan Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunulmuştur. Bu destek, aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Örgüt içerisinde bu destekleme, 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi.