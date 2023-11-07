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Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

2023-11-07 08:58:14
Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

CHP'de 13 yıl genel başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu dün koltuğunu Ekrem İmamoğlu'nun da destek verdiği Özgür Özel'e devrederken Özel ikinci turda aldığı 812 oyla CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Geçmişte yaptığı skandal açıklamalarla tanınan Özgür Özel'in FETÖ ve PKK'ya yönelik söylemleri dikkat çekti. İşte Özgür Özel'in karanlık dosyası...

#1
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu koptu. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oldu. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak yeni genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı..

#2
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

ÖZEL KARANLIK DOSYA 13 yıl sonra gelen değişikliğin ardından CHP'de yeni genel başkan seçilen Özgür Özel'in geçmişi karanlık dosyasını açtı. Peki kim bu Özgür Özel? PENSİLVANYA'NIN EN 'ÖZEL'İ Özgür Özel ile FETÖ arasındaki ilişkiye dair belgeler günyüzüne çıkmıştı. FETÖ'nün mahrem imamlarının ifadeleriyle 2007'den bu yana örgüt tarafından parlatıldığı öğrenilen Özel'in işte o belgeleri:

#3
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

KIZI FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜNDEN MEZUN Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül aldığı öğrenildi. O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i parlatmak için kullanıldığı görüldü.

#4
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

YAMANLAR KOLEJİ FETÖ'DE BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumlarından olan Yamanlar Koleji'nin örgüttü ayrı bir önemi var. FETÖ'nün temellerinin bu okulda atıldığı ve yurt dışına çıkmadan önce Gülen'in "mahrem" görüşmeler yaptığı bu okulda, Fetullah Gülen'in alçıdan elinin olduğu özel bir odası da bulundu. Okuldan yetişen Harp Okulu mezunlarının örgüte "bağlılık yemini" ettiği ve "himmet sözü" verdiği belirtilen bu gizli odada, daha sonra terörist elebaşının söz konusu alçılan elini öpüp başlarına koydukları bilinmektedir. Tavanındaki işlemeleri Siyon yıldızına benzetilen odadaki oturma düzeninin de mason localarını andırdığı yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılmıştır. Yamanlar Koleji eğitim kurumu içerisinde ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan örgütün Ege Bölge imamı Bekir Baz'ın da katılımıyla gizli toplantılarının gerçekleştirildiği, 17-25 Aralık girişimleri de dahil birçok planın burada hazırlandığı, önemli kararların yine burada alındığı bilinmektedir. Ayrıca yapılan operasyon neticesinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle el konulan eski Yamanlar İlkokulu ve Ortaokulu binasında, Deniz Kuvvetleri'ne ait olduğu sanılan tören kılıçları da bulunmuş, cami ile yemekhane arasında gizli bir tünel olduğu da tespit edilmiştir.

#5
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

TARAF DA DESTEK VERDİ FETÖ'nün bir diğer yayın organı kapatılan Taraf Gazetesi'nin de Özel'i parlatma operasyonuna destek verdiği görüldü. 31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde CHP'de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında bilinçli olarak Özgür Özel kullanıldı.

#6
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

FETÖ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E PARLATMA Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair de önemli bilgiler verdi. Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi. Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" itirafında bulundu.

#7
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

CHP İÇERİSİNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ Örgüt içerisinde, "parlatma" olarak tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdinde itibarının artırıldığını belirten Uludemir ifadesinde, "Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 Genel Seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa milletvekili oldu." dedi. MADDİ MANEVİ DESTEK VERİLDİ Uludemir ayrıca "2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel'e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi, ilgili kontrol etmeliydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu da bana birebir Özgür Özel'in desteklendiğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti." dedi. FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINA DESTEK PAYLAŞIMLARI Özgür Özel'in FETÖ tarafından düzenlenen 17-25 Aralık kumpası sürecinde de FETÖ'ye verdiği destek paylaşımları biliniyor. FETÖ argümanlarıyla hükümeti hedef alan Özel adeta FETÖ propagandası yapmıştı.

#8
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

FETÖ'CÜLERİ ZİYARET ETMİŞTİ Özgür Özel 2015'te Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ederek açık destek vermişti. Özel FETÖ'den 'cemaat' diye bahsederek şunları söylemişti: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine 'Hizmet Hareketi' olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda... FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINA DESTEK PAYLAŞIMLARI Özgür Özel'in FETÖ tarafından düzenlenen 17-25 Aralık kumpası sürecinde de FETÖ'ye verdiği destek paylaşımları biliniyor. FETÖ argümanlarıyla hükümeti hedef alan Özel adeta FETÖ propagandası yapmıştı. İşte o paylaşımlardan bazıları: BYLOCK'TA ÖZGÜR ÖZEL FETÖ'nün Manisa yapılanmasına yönelik operasyon günü olan 12 Kasım 2015'te FETÖ'nün "Gazete Mesulü" Murat Şimşek ile ED-Eğitim danışmanı Seyit Ahmet Akçalı arasında, Manisa'daki FETÖ operasyonu sonrasında Özgür Özel'in yaptığı çalışmalar şöyle anlatılmış: "- Abi bugün daha çok Özgür Özel'le çalışıldı. - 5 ayrı haber yapıldı. - Abi yarın 'Halil Hoca'yla görüşelim' diyorlar. - Hepsini teker teker gezdi. - 0 53.. 423 .. .. (Ö. Özel'in telefon numarası) - Abi, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti." Aynı gün, 12 Kasım 2015 günü Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) Tahsin Gündüz ile FETÖ mensubu İsmail Muslu arasındaki ByLock görüşmesi ise şöyle: - CHP Milletvekili Özel bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek olmuştur. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım. 0 53.. 423 .. ..(Ö. Özel'in telefonu).

#9
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

MİT MAHREM YAPILANMASI FETÖ'cülerin Özgür Özel'e ilgisinin öncesi de var. Mesela, FETÖ'nün MİT Mahrem Yapılanması altında, 2013 yılında oluşturduğu "Siyaset Yapılanması"nın başında olan "Cafer" kod adlı Ahmet Hamdi Parlak ile Askeri Mahrem Yapı'dan Ali Topdağ, ByLock yazışmalarında Özgür Özel'den şöyle bahsediyor: (Tarih: 27 Ağustos 2015) - Manisa CHP Milletvekili Özgür Özel ile diyaloğumuz nasıl? - Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var. - Versek kullanır ve iyi de olur. - Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim. (Tarih 3 Eylül 2015) - Kahvaltı bugün olmaz. - ABD'den geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister. - O zaman akşam olur. - Ona göre tekrar sor. - Akşam saat kaç civarı diyeyim? - '21'den sonra' dersin." FETÖ'NÜN MANİSA YAPILANMASI Manisa'daki FETÖ soruşturması dosyalarına göre; meğer FETÖ'cülerle Özgür Özel'in ilişkisi 2015'e değil, 2007 yılına kadar gidiyormuş. Geçen hafta basına yansıyan Enis Uludemir isimli FETÖ mensubunun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendiliğinden; önce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, sonrasında Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'nda "tanık" sıfatıyla verdiği ifadeler, FETÖ ile Özgür Özel'in ilişkisini gözler önüne seriyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha önce ildeki FETÖ'nün işadamı yapılanması hakkında bildiklerini anlatan Enis Uludemir, 31 Ekim 2016 günü de kendiliğinden Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na gelerek FETÖ'nün Turgutlu ilçesindeki işadamı örgütlenmesi ve siyasetçilerle ilişkisiyle ilgili ayrıntıları itiraf etti. ENİŞTESİ KARAKOÇ FETÖ YÖNETİCİSİ 2007-2009 yılları arasında MASİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan lojistik şirketi sahibi Uludemir, 2009'dan sonra örgütle bağını kopardığını söyledi. Ailesinin FETÖ'nün kuruluşundan itibaren örgüt ile ilişkili olduğunu söyleyen Uludemir, FETÖ elebaşı Gülen'in en yakınında olan ve örgütün kurucularından Halil Karakoç'un da teyzesinin eşi olduğunu söyledi. MASİAD'a üye olmasının da Halil Karakoç'un önerisiyle gerçekleştiğini söyleyen Uludemir, örgütün özel önem verdiği Turgutlu'nun, ilçe olmasına rağmen FETÖ içinde il yapılanması statüsünde olduğunu söyledi. Uludemir'in CHP'li Özgür Özel ile ilgili anlattıkları ise şöyle: "FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermektedir. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğu için CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli İlçesi'nde eczacılık yapan Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunulmuştur. Bu destek, aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Örgüt içerisinde bu destekleme, 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi.

#10
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

PKK'YA 'ÖZEL' MUAMELE Her fırsatta terör destekçilerine koltuk değneği olan Özgür Özel, terör destekçilerinin gözlatına alınmasına karşı çıkmıştı. Bununla yetinmeyen Özel daha sonra ise Kandil'e yapılacak operasyona karşı çıkmış, "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" diyerek PKK sözde liderlerine kol kanat germişti. PKK DOKTORUNA AĞIT: İÇİMİZ YANIYOR HDP'li eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, PKK terör örgütü ile ilişkisi nedeniyle görevden alınarak 2019 yılında cezaevine gönderilmişti. CHP'li Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı yayından terör örgütünün adeta özel doktorluğunu yapan Mızraklı hakkında neredeyse ağıt yakacak seviyeye geldi. "İçimiz yanıyor" diyen Özel, Mızraklı'ya destek çıkmıştı. ŞEHİT CENAZESİNDE PİŞKİNCE SIRITTI Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak'ın cenazesine katılan Özgür Özel'in, herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi eleştirilere neden olmuştu.

#11
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

GEZİ KALKIŞMASINA HER ZAMAN ARKA ÇIKTI Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurmuştu. Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı. 28 ŞUBAT ZİHNİYETİ 28 Şubat zihniyetinden ödün vermeyen CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel skandal sözlerle Diyanet'i ve 4 - 6 yaş Kur'an kurslarını hedef almıştı. Özgür Özel Kur'an kurslarını kastederek, "Orta çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

#12
Foto - Özgür Özel’in karanlık dosyası! Dikkat çeken FETÖ ve PKK detayı...

MİLLİ MEDYAYA ALÇAK TEHDİT Mersin'deki hain saldırıda bir polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığı ortaya çıkmış, sonrasında da CHP'den rezaleti aklamak için "Nereden bilelim terörist olduğunu" şeklinde skandal bir açıklama gelmişti. Bu rezaletin etkileri sürerken Özgür Özel, teröristin CHP'nin raporunda yer aldığını haberleştiren gazetecileri ve medya yöneticilerini tehdit etti. Özel, "Bugün değilse bu suçun zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor kardeşim. Bugün işlem yapılmazsa yarın yapılacak." ifadelerini kullandı.

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