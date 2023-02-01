Özgür Özel'i zor sokacak! Fransa'dan Hakan Fidan skandalı

"KOORDİNE ÇALIŞIYOR GİBİ HABERLER" - Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, altılı masanın vaatlerine yönelik, "Adamlar daha şu andan sanki hani gelmişler gibi sözlerini veriyorlar. Neyi durduracaklarını söylüyorlar. Yani böyle bir facianın içerisinde oy alırlarsa şaşırtıcı olur" dedi. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in, "MİT Başkanı Fidan'ı görevden alacağını söylüyorlar" ifadelerine ise Kaynak, "Aynı gün Fransız televizyonu iki tane ayrı yayında Hakan Fidan yayını yapıyor. Bu son birkaç gün içerisinde Fransızlar sürekli şunu tartışıyorlar, 'Afrika'da gittiğimiz bütün ülkelerde Türkler bütün çıkarlarımızı zedeliyor ve bütün MİT'in çalışması ve Hakan Fidan' diyorlar. Bizim içimizdeki Fransızlar gibi geliyor bana bunlar. Çünkü koordine çalışıyor gibi haberler. Aynı anda denk geliyor" şeklinde yorum yaptı.