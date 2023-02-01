  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Özgür Özel'i zor sokacak! Fransa'dan Hakan Fidan skandalı

2023-02-01 17:33:50
Özgür Özel'i zor sokacak! Fransa'dan Hakan Fidan skandalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in altılı masanın iktidara gelmeleri durumunda MİT Başkanı Hakan Fidan'ı görevden alacaklarına yönelik skandal sözlerini Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak değerlendirdi.

#1
Foto - Özgür Özel'i zor sokacak! Fransa'dan Hakan Fidan skandalı

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in sunduğu TVNET ekranlarında yayınlanan Hafıza programında konuşan Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, muhalefetin Fransızlarla ortak söylem geliştirdiğine dikkat çekti.

#2
Foto - Özgür Özel'i zor sokacak! Fransa'dan Hakan Fidan skandalı

Altılı masanın MİT Başkanı Hakan Fidan'ı hedef alan sözlerine yönelik Kaynak, "Bizim içimizdeki Fransızlar gibi geliyor bana bunlar. Çünkü koordine çalışıyor gibi haberler" dedi.

#3
Foto - Özgür Özel'i zor sokacak! Fransa'dan Hakan Fidan skandalı

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, muhalefetin açıklamalarına yönelik ise, "Nerede bu kadro? Demek ki bir yerde birileri hazırladı getirdi" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Özgür Özel'i zor sokacak! Fransa'dan Hakan Fidan skandalı

"KOORDİNE ÇALIŞIYOR GİBİ HABERLER" - Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, altılı masanın vaatlerine yönelik, "Adamlar daha şu andan sanki hani gelmişler gibi sözlerini veriyorlar. Neyi durduracaklarını söylüyorlar. Yani böyle bir facianın içerisinde oy alırlarsa şaşırtıcı olur" dedi. Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in, "MİT Başkanı Fidan'ı görevden alacağını söylüyorlar" ifadelerine ise Kaynak, "Aynı gün Fransız televizyonu iki tane ayrı yayında Hakan Fidan yayını yapıyor. Bu son birkaç gün içerisinde Fransızlar sürekli şunu tartışıyorlar, 'Afrika'da gittiğimiz bütün ülkelerde Türkler bütün çıkarlarımızı zedeliyor ve bütün MİT'in çalışması ve Hakan Fidan' diyorlar. Bizim içimizdeki Fransızlar gibi geliyor bana bunlar. Çünkü koordine çalışıyor gibi haberler. Aynı anda denk geliyor" şeklinde yorum yaptı.

#5
Foto - Özgür Özel'i zor sokacak! Fransa'dan Hakan Fidan skandalı

"BİRİLERİ LİSTEYİ VERDİ" - Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik'in, "Diyelim ki seçildin ve göreve gelir gelmez MİT Başkanı'nı görevden alacaksın. 81 il valisini, emniyet müdürünü değiştireceksin. Bunun için senin bir çalışma yapmış olman lazım. Tecrübe nerede? Nerede bu kadro? Mesela istihbaratı nasıl alacaksın?" yorumuna Kaynak, "Birileri daha önceden onlar için hazırladı getirdi şunları uygulayacaksın diye" karşılık verdi.

Emekli maaşlarına yeni zam bombası Bir müjde daha geliyor... Rakam ortaya çıktı
Ekonomi

Emekli maaşlarına yeni zam bombası Bir müjde daha geliyor... Rakam ortaya çıktı

Emekli maaşlarına yapılan son zammın ardından önemli bir gelişme ortaya çıktı. İkramiye ve banka promosyonlarının yanı sıra maaşlara yeni za..
Dikkat! Gebelikte böbrek taşı erken doğum riskini arttırabilir!
Sağlık

Dikkat! Gebelikte böbrek taşı erken doğum riskini arttırabilir!

Gebelik döneminde birçok anne adayı gebeliğe bağlı çeşitli sorunlar ile karşılaşabilir. Hamilelik sırasında böbrek ağrısı olduğunda ise çok ..
Ön bürolar yargının etkinlik ve verimliliğini artırıyor
Aktüel

Ön bürolar yargının etkinlik ve verimliliğini artırıyor

Adalet Bakanlığı tarafından yargının etkinlik ve verimliliğinin artırmak amacıyla adliyelerde kurulan ön bürolar, vatandaşın kalem kalem dol..
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni slogan!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na olay bir ç..
Türkiye için müthiş olay! Bakan Varank duyurdu
Gündem

Türkiye için müthiş olay! Bakan Varank duyurdu

Türkiye, sanayinin her alanında yerli ve milli bir dönüşüm yaşarken bunun sınai mülkiyet haklarına yansıması da ortaya çıktı. 29 yıl sonra i..
Davutoğlu fena patladı: Ya icazet alın ya da susun!
Siyaset

Davutoğlu fena patladı: Ya icazet alın ya da susun!

İttifak ortaklarına sitem eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti liderlerinin haricinde herkesin susması gerektiğini söyl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23