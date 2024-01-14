2024-01-14 13:43:09 Özgür Özel’i yıkan haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Mahmut Övür, CHP’deki aday kavgasının arkasında aslında Ekrem İmamoğlu'nun gelecek hesabının yattığını belirtti. İmamoğlu için “Önce CHP kurultayında ‘her yol mübah’ diyerek Kılıçdaroğlu'nu devre dışı bıraktı, sonra İP'e el atarak işbirliği yapmayacağını söyleyen Meral Akşener'e operasyon çekti. Şimdi de hedefinde kendisine 2028'de sorun çıkartabilecek ve alternatif olabilecek Özel ve Yavaş var” ifadelerini kullanan Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: