Özgür Özel’i yıkan haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

“Önseçim yapılmıyorsa CHP'de her zaman aday atamaları kavgalı geçer. (…) Bütün bu aday kavgasının arkasında aslında İmamoğlu'nun gelecek hesabı var. İmamoğlu hem İstanbul'u kazanmak hem de CHP'yi elinde tutmak istiyor. Doğal olarak "Ya kaybedersem" korkusu da yaşadığı için her şeyi göze alıyor.