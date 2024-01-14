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Medya
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Özgür Özel’i yıkan haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

2024-01-14 13:43:09
Özgür Özel’i yıkan haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Mahmut Övür, CHP’deki aday kavgasının arkasında aslında Ekrem İmamoğlu'nun gelecek hesabının yattığını belirtti. İmamoğlu için “Önce CHP kurultayında ‘her yol mübah’ diyerek Kılıçdaroğlu'nu devre dışı bıraktı, sonra İP'e el atarak işbirliği yapmayacağını söyleyen Meral Akşener'e operasyon çekti. Şimdi de hedefinde kendisine 2028'de sorun çıkartabilecek ve alternatif olabilecek Özel ve Yavaş var” ifadelerini kullanan Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: 

#1
Foto - Özgür Özel’i yıkan haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

“Önseçim yapılmıyorsa CHP'de her zaman aday atamaları kavgalı geçer. (…) Bütün bu aday kavgasının arkasında aslında İmamoğlu'nun gelecek hesabı var. İmamoğlu hem İstanbul'u kazanmak hem de CHP'yi elinde tutmak istiyor. Doğal olarak "Ya kaybedersem" korkusu da yaşadığı için her şeyi göze alıyor. 

#2
Foto - Özgür Özel’i yıkan haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

HERKESİ DEVRE DIŞI BIRAKIYOR  Bunun için önce CHP kurultayında "her yol mübah" diyerek Kılıçdaroğlu'nu devre dışı bıraktı, sonra İP'e el atarak işbirliği yapmayacağını söyleyen Meral Akşener'e operasyon çekti. Şimdi de hedefinde kendisine 2028'de sorun çıkartabilecek ve alternatif olabilecek Özel ve Yavaş var. 

#3
Foto - Özgür Özel’i yıkan haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

İzmir'de Tunç Soyer'le kavgasının, Antalya'da Muhittin Böcek'le iş tutup kazanma şansı olan CHP'li ilçe belediye başkanlarını aday göstermemesinin nedeni de bu. 

#4
Foto - Özgür Özel’i yıkan haber! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Ankara Etimesgut operasyonu da bu hesapla ilgili. Sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun aday yapılması bu nedenle tesadüf değil, Mansur Yavaş'ı ince siyasetle şimdiden sınırlamaya çalışıyor. Ne olur ne olmaz!”

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